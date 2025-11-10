在日本公司上班連這種福利也有？令人瞠目結舌的「日本企業員工福利」
積極推動「勞動改革」的日本，為了能讓員工工作得沒有後顧之憂，企業主提供了各式各樣的員工福利，甚至有公司為了和其他公司做出區別，推出一些特別的制度，讓人驚呼「竟有這種福利!?」
小編向周遭在日本工作的外國朋友打聽，「好吃驚的日本企業福利」究竟有哪些呢？有些令外國人超忌妒的福利，或是對日本人來說非常普通，但看在外國人眼中覺得不可思議的制度等等，好多有趣又意外的回答！（以下為受訪者的個人意見）
電玩、美容…滿足個人嗜好的福利！
「我現在的公司有『美容津貼』，包括美容院、美甲、護膚等都OK，每個月公司會給1萬日圓的補貼」（加拿大／20歲世代／女性）
「最叫我羨慕的是某間遊戲公司提供的『購買電玩補助金制度』，除了能研究競爭對手的產品之外，還能光明正大選自己喜歡的遊戲來打，是世界上最棒的了！」（西班牙／30歲世代／男性）
經過磨練自己，心情上變得游刃有餘的話，連帶的工作進展也能更加順遂，支持個人嗜好的員工福利，連日本人都殺紅眼啦！
吃飯才有力氣！披薩資金等食物津貼好佛心！
「朋友工作的IT企業，每一個月都辦1次『披薩派對』，大家一起吃披薩一邊聊天、看電影，每次聽他講到這個都很開心的樣子」（美國／20歲世代／男性）
「辦公室裡的冰沙無限暢飲，每天早上都在咖啡廳買的話實在很燒錢，所以這個福利真的超暖心啦」（澳洲／20歲世代／女性）
「我覺得我現在的公司最棒的是有個很大的廚房，平常午餐可以跟同事一起簡單料理＆分食，或是周末在辦公室辦辦聚會，整體氣氛更融洽」（德國／30歲世代／女性）
食物也是一種另類的交流方式，有這樣的員工福利，還能讓同事間感情增溫，一舉兩得呢。
公司負擔回老家的旅費!? 靠員工福利孝順父母太完美！
「曾聽過客戶公司有『孝順』的福利，就是大方支付員工回老家的費用，讓我超驚訝，家是每個人的避風港，那間公司真是有心！」（印尼／30歲世代／男性）
「有愈來愈多的公司導入看護休假制度對吧，在我剛來日本工作時還很少見，我覺得是日本特有的制度，敬佩敬佩」（中國／40歲世代／女性）
即便是「家人比工作重要」意識更高的外國人，也很在意的福利。另外，不只限於企業的框架，還有以下這些制度也很棒。
「我是Premium Friday的受惠者，偶爾會我利用這個早下班日子搭配周末飛回韓國一趟」（韓國／20歲世代／女性）Premium Friday對於在日本工作的外國人來說，似乎也是一個很讓人開心的制度。
為什麼日本沒・有・呢？其他國家必備的福利制度
採訪過程中，出現了不同的聲音，有人說「沒有這些福利實在太可惜了！」
「日本沒有『Sabbatical休假制度（學術休假）』，老員工會有長達１個月的休假，我以前用這段時間去了亞洲旅行，然後愛上日本，決定留在日本工作…像這樣可以改變人生的制度我覺得有存在的必要！」（英國／20歲世代／男性）
「在越南，到了農曆過年會收到公司發放的『紅包』，過年前後由上司親手交給大家」（越南／20歲世代／女性）
日本雖然也有紅包文化，不過通常長大成人之後、特別是開始上班之後就不太容易收到了。
超感激！日本習以為常的福利，在其他國家很少見
「像是交通費補助，台灣騎車上班的情況很普遍，所以會補助交通費的公司少之又少，知道日本公司幾乎都有這個福利時，我驚為天人」（台灣／30歲世代／女性）
「生孩子後的禮金，韓國沒有這樣的福利，日本應該習以為常了，好好喔」（韓國／30歲世代／男性）
「公司全額負擔員工的保險費，或是幫忙計算，不像美國醫療費用超高，雖然現在有些公司會分擔部分費用，不過還是很傷荷包的呀」（美國／20歲世代／女性）
像是交通費、保險費這些在日本被視為「勞工應有的權益」，但在其他國家可就不一定見得到了。不侷限於工作或公司，支持員工每個人生活方式的福利，打造任何人都能安心工作的環境，期盼這樣的公司會愈來愈多。
Written by:田中RAN
