日本超市常見單字&實用會話！學會後逛街購物更方便～
在日本遊玩時許多人都會將超市當作是一個必訪景點，因為超市不但能站在第一線接觸到日本人的日常生活，還能解決三餐宵夜，對於玩到太晚找不到餐廳吃飯的旅人來說可是超方便的好幫手。這回將要介紹日本超市的種類、常見詞語、熱門商品中日文，以及實用的商品詢問、結帳會話，下次到日本超市即使不會日文一樣能逛好逛滿！
日本超市簡易分類
有去過日本的人大概都會知道，日本的超市企業非常多間，各地區的主要超市也不太相同，而每間超市的價格區間、目標客群有時也會不太一樣。以下在這裡簡單列出幾間常見的日本超市：
●一般超市：大部分的超市都屬此類，規模較大的店舖裡頭通常會有自己的廚房來製作熟食、便當，甚至是麵包、披薩等食品。另外近幾年24小時營業、設置內用區域的大型超市也越來越常見。
＊例如：西友（SEIYU）、SUMMIT（サミット）、LIFE（ライフ）、maruetsu（マルエツ）、Ito Yokado（イトーヨーカドー）、唐吉軻德（ドン・キホーテ）、AEON（イオン）、OK Store（オーケーストア）…等等。
●高級超市：通常位在百貨公司及車站裡，店鋪數量比起一般超市少很多，價格也相對高一些，但對許多通勤及晚歸人士來說可是不可或缺的好幫手。
＊例如：成城石井、KINOKUNIYA（紀ノ国屋）、Precce（プレッセ）、LINCOS（リンコス）…等等。
●業務超市：因為客群鎖定為大量進貨購買食材的商家，不像一般超市會有熟食區或眾多民生必需品，而是採取以量制價的大份量包裝，商品價格也會便宜許多。
＊此類型最常見的就是如其分類名稱的「業務超市（業務スーパー）」。
日本超市常見詞語
生鮮及熟食
- 蔬菜及水果
- 水果
- 熟食配菜
- 便當
- 飯糰
- 壽司
- 生魚片
- 油炸食品
- 可樂餅
- 天婦羅
飲品
- 不含酒精之飲品
- 啤酒
- 紅酒
- 無酒精酒類飲品
- 咖啡
- 牛奶
- 優酪乳
- 茶
- 運動飲料
- 碳酸氣泡飲料
食品、調味料
- 醃漬品
- 即席食品
- 杯裝泡麵
- 微波食品
- 拌飯香鬆
- 咖哩
- 燉菜
- 雞湯塊
- 醬汁
- 沙拉淋醬
零食點心
- 點心
- 點心、小吃、零嘴
- 西式甜點
- 巧克力
- 冰品
- 糖果
- 餅乾
- 洋芋片
- 口香糖
其它常見詞彙
- 營業時間
- 結束營業
- 購物籃
- 手推車
- 折扣減價特賣
- 標價
- 結帳櫃台
- 自助結帳櫃台
- 優惠卷
- 會員集點卡
- 找零
- 塑膠袋
日本超市熱門商品
來到日本的超市到底買什麼好呢？以下就列出幾項許多台灣人來日本必買的食品種類及商品名稱。
●洋芋片：很多人到日本喜歡買洋芋片回台灣，知名洋芋片大廠Calbee（カルビー）就推出了好幾種不同的洋芋片，口味上也非常多元，像是法式清湯（コンソメ）、薄鹽（うすしお）、海苔鹽（のりしお）…等。
●泡麵：只要有熱水就能吃的泡麵是眾多人來日本的必敗商品，基本的口味有豚骨（とんこつ）、醬油（しょうゆ）、海鮮（シーフード）、鹽味（しお）等等。而日本泡麵的廠商雖然多，但幾乎每家的泡麵品質都很不錯，像是日清的CUP NOODLE、どん兵衛都很受台灣民眾喜愛。還有可以乾吃的炒麵也很受歡迎，著名的包括日清的日式炒麵UFO（焼そばUFO）和明星食品的一平夜店日式炒麵（一平ちゃん夜店の焼そば）。
●食品、調味料：喜愛自己下廚的人在日本的超市可以找到許多好用又美味的幫手，像近幾年很多台灣人會特地來買炸雞粉（から揚げ粉）、拌飯香鬆（ふりかけ）、柴魚高湯（だし）、火鍋湯底（鍋つゆ）等食品。另外日本的西式食品，像是果醬（ジャム）、沙拉淋醬（ドレッシング）、義大利麵醬（パスタソース）之類的也很受歡迎。總而言之超市的食品、調味料都很適合忙碌的現代人，不需花太多時間及功夫就能完成方便又美味的各式料理，難怪台灣人來即使用扛的也要扛回台。
●飲料：日本的飲品在台灣也有許多死忠粉絲，像是著名的午後紅茶（午後の紅茶）在日本不但比較便宜，還有限定口味或包裝。綠茶的話著名廠牌綾鷹（あやたか）、伊右衛門（いえもん）也很多人喜歡，甚至還有出無咖啡因、抑制脂肪吸收等功能的養生健康茶。另外因為日本人算是挺喜愛喝酒的民族，因此超市裡也有一大區酒類可挑選，啤酒的話很多人會買ASAHI、SUNTORY、KIRIN、YEBISU等知名大廠，而近幾年流行的果實酒也細分出很多子牌，像是KIRIN的冰結、SUNTORY的こくしぼり跟ほろよい等等。
●熟食：許多人會買超市的飯糰（おにぎり）當作正餐，口味相當多種，比較常見的有鮪魚美乃滋（ツナマヨ）、鰹魚片（おかか）、明太子（たらこ）、梅子（うめ）、昆布（こんぶ）、芥菜（高菜）…等等。炸物（揚げ物）的話最常見的就是コロッケ（可樂餅）及各種口味的天婦羅（天ぷら），可樂餅口味的話除了純粹只有肉的，還會有碎肉馬鈴薯（肉じゃか）、奶油蟹肉（カニクリーム）之類的其他口味。至於天婦羅的話口味就更多了，蝦子（えび）、番薯（さつまいも）、蓮藕（れんこん）、茄子（なす）、南瓜（かぼちゃ）等都頗常在超市裡看到。
日本超市的食品標示用語
相信大家在日本超市一定都會買吃的，而經過包裝的加工食品也都一定會有食品資訊，下面就來解說一下日本食品包裝資訊的幾項重點。
●賞味期限與消費期限的差別
許多人其實都搞不清楚「賞味期限」與「消費期限」的不同，簡單來說「賞味期限」就是指商品吃起來會比較美味的期限，就算過了賞味期限也不一定不能吃，只是吃起來沒這麼好吃而已。「消費期限」則會出現在無法長期保存的食品包裝上，表示商品過了這個期限最好就別吃了。
●過敏源標示（アレルギー表示）
日本農林規格法JAS（Japanese Agricultural Standards）規定加工食品的過敏原標示對象共有27種，其中有7項是若商品含有此成份一定要註記的，包含牛奶（乳）、蛋（卵）、麵粉（小麦）、蕎麥（そば）、花生（落花生）、蝦子（えび）以及螃蟹（かに）。其它20種食材則是規定在建議標示的範圍內，有鮑魚（あわび）、花枝（いか）、鮭魚卵（いくら）、橘子（オレンジ）、奇異果（キウイフルーツ）、牛肉、胡桃（くるみ）、酒（さけ）、鯖魚（さば）、大豆、雞肉（鶏肉）、豬肉（豚肉）、松茸（まつたけ）、桃子（もも）、山藥（やまいも）、蘋果（りんご）、
明膠（ゼラチン）、香蕉（バナナ）、胡麻（ごま）、腰果（カシューナッツ），要注意的是後面這20種因為是建議標示，並非強制規定，所以商品有可能未標示也含有此成分，若是有對這些食材過敏的人可要小心為妙。
●保存方法相關詞語
相關詞語
- 陽光直接照射
- 高溫潮濕
- 避免
- 盡早
- 食用
日本超市常用實用會話
商品相關會話－消費者提問篇
- 請問有○○嗎？
（○○waari-masu-ka）
- 請問○○在哪裡？
（○○wa-dokoni-ari-masu-ka）
- 請問○○還有（存貨）嗎？
（○○（nozaiko）mada-arimasu-ka）
- 請問賞味期限到什麼時候呢？
（shyomi-kigenn-wa-itsu-made-desuka）
商品相關會話－店員回答篇
- 有的，請往這走。
（hai、go-annai-itasi-masu）
- 非常抱歉。
（mousi-wake-gozai-masen）
- 我們沒有賣○○。
（○○wa-uchi-dewa-tori-atsukatte-imasen）
- ○○現在沒有存貨了。
（○○imazaiko-wo-kirasite-irun-desu）
結帳相關會話-店員篇
- 有會員集點卡嗎？
（pointoka-do-wo-omochi-desuka）
- 有自備提袋嗎？
（Hukuro-wo-omochi-desuka）
- 需要袋子嗎？
（Hukuro-ni-ire-shimasuka）
- 需要分開裝嗎？
（Hukuro-wo-owake-shimasuka）
- 需要○○嗎？
（○○wo-otsuke-shimasuka）
- 一次付清可以嗎
（Ikkaibarai-de-yoroshi-desuka （信用卡））
- 請押下年齡確認按鈕
（Nenrei-kakunin-botan-wo-oshite-kudasai）
- 需要收據嗎？
（Resito-wa-dounasai-masuka）
結帳相關會話-消費者篇
- 有的，我有帶。
（hai、motte-imasu）
- 我沒有。
（motte-imasenn）
- 好，麻煩您了。
（hao onegai-shimasu）
- 不用，沒關係。
（iie daijyoubu-desu）
- 請給我○○個○○（物品）
（wo○○（數量）kudasai）
- 謝謝
（arigato-gozaimasu）
