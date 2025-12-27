LIVE JAPAN

日本超市常見單字&實用會話！學會後逛街購物更方便～

在日本遊玩時許多人都會將超當作是一個必訪景點，因為超市不但能站在第一線接觸到日本人日常生活，還能解決三餐宵，對於玩到太晚找不到餐廳吃旅人來說可是超方便的好幫。這回將要介紹日本超市的種類、常見詞語、熱門商品中日文，以及實用的商品詢問、結帳會話，下次到日本超市即使不會日文一樣能逛好逛滿！

日本超市簡易分類

有去過日本的人大概都會知道，日本的超市企業非常多間，各地區的主要超市也不太相同，而每間超市的價格區間、目標客群有時也會不太一樣。以下在這裡簡單列出幾間常見的日本超市：

●一般超市：大部分的超市都屬此類，規模較大的店舖裡頭通常會有自己的廚房來製作熟食、便當，甚至是麵包、披薩等食品。另外近幾年24小時營業、設置內用區域的大型超市也越來越常見。
＊例如：西友（SEIYU）、SUMMIT（サミット）、LIFE（ライフ）、maruetsu（マルエツ）、Ito Yokado（イトーヨーカドー）、唐吉軻德（ドン・キホーテ）、AEON（イオン）、OK Store（オーケーストア）…等等。

●高級超市：通常位在百貨公司及車站裡，店鋪數量比起一般超市少很多，價格也相對高一些，但對許多通勤及晚歸人士來說可是不可或缺的好幫手。
＊例如：成城石井、KINOKUNIYA（紀ノ国屋）、Precce（プレッセ）、LINCOS（リンコス）…等等。

●業務超市：因為客群鎖定為大量進貨購買食材的商家，不像一般超市會有熟食區或眾多民生必需品，而是採取以量制價的大份量包裝，商品價格也會便宜許多。
＊此類型最常見的就是如其分類名稱的「業務超市（業務スーパー）」。

日本超市常見詞語

生鮮及熟食

蔬菜及水果
青果（せいか）(seika)
水果
果物（くだもの）(kudamono)
熟食配菜
惣菜（そうざい）(souzai)
便當
弁当（べんとう）(benntou)
飯糰
おにぎり(onigiri)
壽司
すし(sushi)
生魚片
刺身（さしみ）(sasimi)
油炸食品
揚げ物（あげもの）／フライ(agemono／fry)
可樂餅
コロッケ(korokke)
天婦羅
天ぷら（てんぷら）(tennpura)

飲品

不含酒精之飲品
ソフトドリンク(sohutodorinnku)
啤酒
ビール(biiru)
紅酒
ワイン(wainn)
無酒精酒類飲品
ノンアルコール飲料(nonnarukooruinnryou)
咖啡
コーヒー(koohii)
牛奶
牛乳／ミルク(gyuunyuu／miruku)
優酪乳
ヨーグルト(yooguruto)
ティー(Tea)
運動飲料
スポーツドリンク(supo-tudorinnku)
碳酸氣泡飲料
炭酸飲料(tansan inryou)

食品、調味料

醃漬品
漬物（つけもの）(tsukemono)
即席食品
インスタント食品(innsutanntoshokuhinn)
杯裝泡麵
カップ麺(kappumen)
微波食品
レンジ食品(rennjishokuhinn)
拌飯香鬆
ふりかけ(furikake)
咖哩
カレー(karee)
燉菜
シチュー(shichuu)
雞湯塊
コンソメ(konnsome)
醬汁
ソース(soosu)
沙拉淋醬
ドレッシング(doressinngu)

零食點心

點心
菓子(kasi)
點心、小吃、零嘴
スナック(snakku)
西式甜點
スイーツ(Sweet)
巧克力
チョコレート(chokoreeto)
冰品
アイス(Ice)
糖果
キャンディー／飴(Candy／ame)
餅乾
クッキー／ビスケット(Cookie／Biscuit)
洋芋片
ポテトチップス(Potato chips)
口香糖
ガム(Gum)

其它常見詞彙

營業時間
営業時間(eigyoujikann)
結束營業
閉店(heitenn)
購物籃
かご(kago)
手推車
カート(kaato)
折扣減價特賣
セール(Sale)
標價
表示価格(hyoujikakaku)
結帳櫃台
レジ(reji)
自助結帳櫃台
セルフレジ(seruhureji)
優惠卷
クーポン(Coupon)
會員集點卡
ポイントカード(poinntoka-do)
找零
お釣り（おつり）(otsuri)
塑膠袋
ビニール袋(biniirubukuro)

日本超市熱門商品

來到日本的超市到底買什麼好呢？以下就列出幾項許多台灣人來日本必買的食品種類及商品名稱。

●洋芋片：很多人到日本喜歡買洋芋片回台灣，知名洋芋片大廠Calbee（カルビー）就推出了好幾種不同的洋芋片，口味上也非常多元，像是法式清湯（コンソメ）、薄鹽（うすしお）、海苔鹽（のりしお）…等。

●泡麵：只要有熱水就能吃的泡麵是眾多人來日本的必敗商品，基本的口味有豚骨（とんこつ）、醬油（しょうゆ）、海鮮（シーフード）、鹽味（しお）等等。而日本泡麵的廠商雖然多，但幾乎每家的泡麵品質都很不錯，像是日清的CUP NOODLE、どん兵衛都很受台灣民眾喜愛。還有可以乾吃的炒麵也很受歡迎，著名的包括日清的日式炒麵UFO（焼そばUFO）和明星食品的一平夜店日式炒麵（一平ちゃん夜店の焼そば）。

●食品、調味料：喜愛自己下廚的人在日本的超市可以找到許多好用又美味的幫手，像近幾年很多台灣人會特地來買炸雞粉（から揚げ粉）、拌飯香鬆（ふりかけ）、柴魚高湯（だし）、火鍋湯底（鍋つゆ）等食品。另外日本的西式食品，像是果醬（ジャム）、沙拉淋醬（ドレッシング）、義大利麵醬（パスタソース）之類的也很受歡迎。總而言之超市的食品、調味料都很適合忙碌的現代人，不需花太多時間及功夫就能完成方便又美味的各式料理，難怪台灣人來即使用扛的也要扛回台。

●飲料：日本的飲品在台灣也有許多死忠粉絲，像是著名的午後紅茶（午後の紅茶）在日本不但比較便宜，還有限定口味或包裝。綠茶的話著名廠牌綾鷹（あやたか）、伊右衛門（いえもん）也很多人喜歡，甚至還有出無咖啡因、抑制脂肪吸收等功能的養生健康茶。另外因為日本人算是挺喜愛喝酒的民族，因此超市裡也有一大區酒類可挑選，啤酒的話很多人會買ASAHISUNTORYKIRINYEBISU等知名大廠，而近幾年流行的果實酒也細分出很多子牌，像是KIRIN的冰結、SUNTORY的こくしぼり跟ほろよい等等。

●熟食：許多人會買超市的飯糰（おにぎり）當作正餐，口味相當多種，比較常見的有鮪魚美乃滋（ツナマヨ）、鰹魚片（おかか）、明太子（たらこ）、梅子（うめ）、昆布（こんぶ）、芥菜（高菜）…等等。炸物（揚げ物）的話最常見的就是コロッケ（可樂餅）及各種口味的天婦羅（天ぷら），可樂餅口味的話除了純粹只有肉的，還會有碎肉馬鈴薯（肉じゃか）、奶油蟹肉（カニクリーム）之類的其他口味。至於天婦羅的話口味就更多了，蝦子（えび）、番薯（さつまいも）、蓮藕（れんこん）、茄子（なす）、南瓜（かぼちゃ）等都頗常在超市裡看到。

日本超市的食品標示用語

相信大家在日本超市一定都會買吃的，而經過包裝的加工食品也都一定會有食品資訊，下面就來解說一下日本食品包裝資訊的幾項重點。

●賞味期限與消費期限的差別
許多人其實都搞不清楚「賞味期限」與「消費期限」的不同，簡單來說「賞味期限」就是指商品吃起來會比較美味的期限，就算過了賞味期限也不一定不能吃，只是吃起來沒這麼好吃而已。「消費期限」則會出現在無法長期保存的食品包裝上，表示商品過了這個期限最好就別吃了。

●過敏源標示（アレルギー表示）
日本農林規格法JAS（Japanese Agricultural Standards）規定加工食品的過敏原標示對象共有27種，其中有7項是若商品含有此成份一定要註記的，包含牛奶（乳）、蛋（卵）、麵粉（小麦）、蕎麥（そば）、花生（落花生）、蝦子（えび）以及螃蟹（かに）。其它20種食材則是規定在建議標示的範圍內，有鮑魚（あわび）、花枝（いか）、鮭魚卵（いくら）、橘子（オレンジ）、奇異果（キウイフルーツ）、牛肉、胡桃（くるみ）、酒（さけ）、鯖魚（さば）、大豆、雞肉（鶏肉）、豬肉（豚肉）、松茸（まつたけ）、桃子（もも）、山藥（やまいも）、蘋果（りんご）、
明膠（ゼラチン）、香蕉（バナナ）、胡麻（ごま）、腰果（カシューナッツ），要注意的是後面這20種因為是建議標示，並非強制規定，所以商品有可能未標示也含有此成分，若是有對這些食材過敏的人可要小心為妙。

●保存方法相關詞語

相關詞語

陽光直接照射
直射日光
高溫潮濕
高温多湿
避免
お避けてください
盡早
お早めに
食用
お召し上がり

日本超市常用實用會話

商品相關會話－消費者提問篇

請問有○○嗎？
○○はありますか
（○○waari-masu-ka
請問○○在哪裡？
○○はどこにありますか
（○○wa-dokoni-ari-masu-ka）
請問○○還有（存貨）嗎？
○○（の在庫）まだありますか
（○○（nozaiko）mada-arimasu-ka）
請問賞味期限到什麼時候呢？
賞味期限はいつまでですか
（shyomi-kigenn-wa-itsu-made-desuka）

商品相關會話－店員回答篇

有的，請往這走。
はい、ご案内いたします。
（hai、go-annai-itasi-masu）
非常抱歉。
申し訳ございません
（mousi-wake-gozai-masen）
我們沒有賣○○。
○○はうちでは取り扱っていません。
（○○wa-uchi-dewa-tori-atsukatte-imasen）
○○現在沒有存貨了。
○○今在庫を切らしているんです。
（○○imazaiko-wo-kirasite-irun-desu）

結帳相關會話-店員篇

有會員集點卡嗎？
ポイントカードをお持ちですか。
（pointoka-do-wo-omochi-desuka）
有自備提袋嗎？
袋をお持ちですか？
（Hukuro-wo-omochi-desuka）
需要袋子嗎？
袋にお入れしますか。
（Hukuro-ni-ire-shimasuka）
需要分開裝嗎？
袋をお分けしますか。
（Hukuro-wo-owake-shimasuka）
需要○○嗎？
○○をお付けしますか。
（○○wo-otsuke-shimasuka）
一次付清可以嗎
一回払いでよろしいですか
（Ikkaibarai-de-yoroshi-desuka （信用卡））
請押下年齡確認按鈕
年齢確認ボタンを押してください。
（Nenrei-kakunin-botan-wo-oshite-kudasai）
需要收據嗎？
レシートはどうなさいますか？
（Resito-wa-dounasai-masuka）

結帳相關會話-消費者篇

有的，我有帶。
はい、持っています。
（hai、motte-imasu）
我沒有。
持っていません。
（motte-imasenn）
好，麻煩您了。
はい、お願いします。
（hao onegai-shimasu）
不用，沒關係。
いいえ、大丈夫です。
（iie daijyoubu-desu）
請給我○○個○○（物品）
○○（物品）を○○（數量）ください ○○（物品）
（wo○○（數量）kudasai）
謝謝
ありがとうございます。
（arigato-gozaimasu）

