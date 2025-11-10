在路上被車子禮讓好受寵若驚？5件讓台灣人驚訝不已的日本二三事
日本一直是許多台灣人的首選觀光地，據日本政府觀光局JNTO的統計資料顯示，2019年約有480萬台灣人到日本旅遊，其中再訪數次的遊日愛好者更是多不勝數。這次LIVE JAPAN邀請來自台北、造訪日本超過5次以上的台灣女性A小姐分享在日本觀光感到驚訝的5件事情，一起來看看究竟是什麼神奇的現象讓多次遊日的她也驚嘆不已吧！
※本文純屬受訪者個人意見
1. 雖然距離很近卻完全不同風貌！日本的海邊都沒有垃圾而且景色超級漂亮
台灣與日本的地理位置比起其他國家相對接近，A小姐原本以為兩地的自然風景應該是差不多的，沒想到日本的海洋卻美到令她大吃一驚。
「之前去沖繩石垣島所看見的海真的美到驚為天人！明明距離這麼近，但台灣就算是保留自然生態的海域也沒有像日本的這麼漂亮呀」
日本的海洋之所以能如此迷人，除了海水本身的透明清澈與蔚藍之外，A小姐也很驚訝在日本的海上完全看不見垃圾這件事。其實日本也是經常有漂流物堆積在海岸邊而導致的垃圾問題，但是各地區的人們都會自發性地前去清掃整頓，所以才有如觀光客所見的美麗海岸景色。
2. 行人絕對優先！日本人開車真的非常有禮貌
A小姐在東京街上行走時對日本人的駕車態度非常印象深刻，究竟是為什麼呢？
「台灣的汽車駕駛幾乎都覺得自己擁有絕對路權，駕車方式非常凶猛，隨時都有可能撞到人的感覺。但是日本的汽車駕駛都會讓路給行人，非常地溫謙有禮，以行人的角度來說真的安心許多」
溫和有禮的行車方式也是外國人常覺得日本人很有禮貌的實例之一。在日本人人都有「行人優先」的觀念，因此汽車駕駛也都會很小心開車，但是台灣似乎並不是那麼流行「行人優先」，走在路上時常幾乎要與汽車零距離接觸，想過馬路還要自己抓準時機，尤其是兩輛車互相讓路給對方的畫面在台灣更是稀有。不過2023年6月開始實施的讓行人新制上路之後，台灣的狀況應該也會漸漸改變，未來這類意見也可能越來越少見囉！
3. 就算帶回台灣煮吃起來也不一樣！日本的米飯超級美味
用來烹煮成飯的米在這世界上有各種品種，例如泰國米、加州米等等，其中日本的米似乎特別受到台灣人的喜愛。A小姐最初是在日本的和食餐廳吃飯時被日本的米飯所驚豔，並且表示台灣雖然也吃得到用日本米做的飯，但是和在日本吃到的比起來還是不太一樣，讓她頗為震驚。
「日本的米飽滿又Q彈，要我什麼都不配單吃白飯都沒問題！但是不知道是水的關係還是怎樣，就算同樣是日本米在台灣煮起來就是沒那麼好吃…」
台灣似乎比較少會單吃白飯，而是會在米飯上做調味或是配菜一起品嚐，因此能單純享受米飯原始滋味的機會就比較少。她遺憾地說就算是台灣的日本料理餐廳，也很難找到米飯美味度能超越日本當地的店家。
「真的不誇張，我所有台灣朋友都超喜歡吃日本的飯！」
台灣人對於日本米飯的評價真的有口皆碑，如果有台灣朋友到日本來玩的話，帶他們去嚐嚐米飯特別講究的和食餐廳肯定能獲得不少好評哦。
4. 雖然日本人都很親切，但大多數人好像都不太敢講英文耶…
MAHATHIR MOHD YASIN / Shutterstock.com
A小姐說她在日本問路、點餐時的時候經常能遇到給予親切回應的日本人，但還是有件事讓她相當不解。
「日本人是不是都很怕說英文呀？用英文向日本人搭話的話，會有人直接用英文講『我不會講英文』然後就逃走了。因為日本是個各方面都很進步的國家，所以我還滿驚訝英語原來這麼不普及，可能因為日本人比較害羞，所以不太敢講英語的人才比較多吧」
台灣有許多年紀大的長輩會講日文，不過年輕人倒是幾乎都具備了基本的英語會話能力。雖然台日都不是以英語為母語的國家，但是既然無法用對方的語言來交流的話，果然還是用英文這國際語言來溝通會最為方便，只要拋開羞恥心努力對話，就算說得不太流利一樣能夠聊得熱絡愉快的！
5. 家電量販店有好多充滿創意的獨特商品！
台灣人來日本一定會到家電量販店逛一波，而A小姐去家電量販店最驚訝的事情，是裡頭有許多單看外觀不知所謂的有趣商品。
「日本有許多充滿創意的商品，例如外觀像是章魚的頭皮按摩器、戴起來超像外星人的小顏瘦臉面罩等等，外觀實在是太特別，乍看之下真的完全猜不出功效和用途」
除了效果好之外，她也驚訝日本許多商品都會在外觀上下功夫。其它像是手掌專用按摩器、將貼片貼在痠痛處的低周波按摩機等等，家電量販店裡時常可以找到各種台灣沒有的嶄新商品。
Written by:Fujico
