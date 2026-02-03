媽祖有粉面、黑面、金面 你看得懂祂的「臉色」嗎？

媽祖是台灣重要的民間信仰，祂救苦救難的慈悲形象，是許多信眾的精神依靠。而媽祖塑像的臉部主要有粉、黑、金三種顏色，你知道這些顏色背後代表的意義是什麼嗎？

媽祖是民間重要信仰，圖為台北龍山寺媽祖雕像。（圖片來源／Getty Images）

粉面媽祖

苗栗白沙屯拱天宮粉面媽祖。（資料照／中央社）

粉面媽祖跟凡人一樣，擁有粉嫩的皮膚，象徵媽祖28歲飛升成仙的青春面容。多為早期民間所供奉，台中大甲鎮瀾宮、苗栗白沙屯拱天宮都有粉面媽祖。

Yahoo解釋性新聞

黑面媽祖

（圖片翻攝／鹿港天后宮臉書粉專）

台灣黑面媽祖的起源，應與泉州崇武島的黑臉三媽有關。黑面媽祖的意義有兩種說法，一種是取媽祖公正凶悍、救苦救難的形象；另一種代表香火鼎盛，信眾長期奉祀薰黑而成，又稱「香煙媽」，無論是原本即黑面或被薰黑，均可能稱為黑面媽祖。黑面代表香火鼎盛、靈力強大，彰化鹿港天后宮的黑面媽祖便遠近馳名。

廣告 廣告

有趣的是，台南大天后宮鎮殿媽祖因長期供奉薰黑，向來以黑面示人。修復時，專家發現媽祖原貌應為金色，為此，2005年廟方廣發五百份問卷詢問信徒意見，最後決定重新安金箔，將媽祖恢復金面。

金面媽祖

金包里慈護宮金面媽祖。（圖片取自／金包里慈護宮臉書粉專）

金色是神明的色彩，金面媽祖象徵媽祖成仙得道、金光閃閃。金包里慈護宮、澎湖天后宮都是奉祀金面媽祖。台南大天后宮的媽祖原本是金面媽祖，因為歷史悠久、香火鼎盛，一度變成「黑面」；後來經過修復，又重新散發莊嚴尊貴的光彩。

網路上另有流傳紅面、白面媽祖的說法，對此，淡南民俗文化研究會常務理事黃敦厚認為，紅面、白面媽祖，其實都屬於「粉面」媽祖，只是上色偏紅或偏白而已。由於白色在中華文化中是不吉利的表現，因此白面媽祖非常少見；塗偏紅一點則可能是為了讓媽祖有容光煥發的效果。

媽祖除了臉色藏有玄機，體型與年齡也有所不同。媽祖信仰從中國大陸福建省湄洲傳到台灣之後，媽祖神像變得比較有媽媽的味道，慈祥中帶著嚴肅，給人慈悲安詳的感覺；中國大陸現今的湄洲媽，臉部線條就相對清瘦，看起來像是剛成仙的少女形象。

下次到媽祖廟拜拜，也別忘了好好觀察媽祖的臉色喔！

核稿編輯：廖梓鈞