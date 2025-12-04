愛買日雜卻看不懂內容？日本女性雜誌常見單字＆流行用語懶人包

日本作為東亞地區的流行發信基地，許多時尚趨勢及潮流都是從這裡傳到亞洲甚至全球，而雖然現代媒體資訊進步迅速，但還是有不少外國遊客會購買日本雜誌，利用雜誌圖文來跟上日本的流行。不過日本雜誌裡常有許多觀光不常見的用語及特殊流行語，有時候就算會看五十音也不一定看得懂，所以這次LIVE JAPAN整理了雜誌中常見的單字及流行用語，實用又有趣，值得一瞧！

日本女性雜誌中常見的一般詞語簡單記！

◆おしゃれ／お洒落（oshare）：時髦



◆アイテム（aitemu）：單品



◆推し（osi）：推薦、大推



◆モテ（mote）：日語「もてる（moteru）」的簡寫，常用來形容某人非常受到異性歡迎。



◆コーディネート（ko-dine-to）：服裝穿搭，常簡寫成「コーデ（ko-de-）」，甚至還能取羅馬拼音字母極致簡寫成「CD」。也常和其他服裝單字搭配出現，例如成熟風穿搭「大人コーデ」、洋裝穿搭「ドレスコーデ」、萬人迷穿搭「モテコーデ」等等。



◆トレンド（torenndo）：流行趨勢，也常出現「トレンドON」、「トレンドUP」之類的詞語，表示這樣穿搭更能跟上流行。



◆真似（sokumane）：意思為「模仿、學起來」，通常用在教讀者如何穿搭的版面上。其它像是「即マネ（sokumane）」也是類似的意思，表示立馬能將此穿搭法應用於日常搭配。



◆ブランドコラボ（burandokorabo）：品牌聯名。



◆ドレスコード（doresuko-do）：從英語「Dress code」轉為片假名的單字，在日本流行雜誌中常用來指出入特定場合不可缺的元素或是主題。



◆イメチェン（imechenn）：為日式英語「イメージチェンジ（image change）」的簡寫，指跳脫、改變以往形象，像女孩子如果突然將長髮剪去改留短髮的話，就常會用「イメチェン」這個字來形容。



◆相性（aisyou）：通常指整體搭配得宜，例如「好相性」就是指很搭、很好看。



◆着こなす（kikonasu）／着こなし（kikonashi）：穿搭法。



◆着回し／着まわし（kimawasi）：將同一件衣服搭上不同單品來穿出不同風格。



◆組み合わせ（kumiawase）：組合搭配。



◆まとめ（matome）：統一、統整。例如「まとめ髪（matomekami）」便是指將頭髮全部紮起來或盤起來的髮型。



◆テンション（tennshonn）：指人氣團體之間的氣氛或是一個人的心情，在雜誌中常看見「テンションアップ」、「テンション高い」之類的詞語，表示能讓人心情為之振奮、愉快的打扮。



◆プチプラ（puchipura）：便宜實惠。



◆高見える（takamieru）：看起來比實際價格更有價值，常與プチプラ一起出現，用來形容平價又有質感的穿搭或流行單品。



◆全方位美人（zenhouibijin）：從哪一個方向、角度看都零死角的美女。

日本女性雜誌中，穿搭風格的相關單字有這些！

廣告 廣告

◆大人可愛い（otonakawaii）：成熟又不失可愛的風格。



◆女の子らしい（onnnanokorashii）：有小女人氣質與印象的穿搭或單品。也常看見「女っぽい（onnnappoi）」這樣的寫法。



◆目新しい（meatarasii）：令人耳目一新。



◆カジュアル（kajuaru）：休閒風。



◆キャンパス（kyannpasu）：從英語「campus」沿用而來的單字，指適合穿進大學校園內的日常穿搭。



◆アウトドア（autodoa）：從英語「outdoor」沿用而來的單字，指適合穿去爬山、露營的休閒服裝。



◆コンサバ（konnsaba）：從「コンサーバティブ(conservative)」簡寫而來，指保守卻不俗套的流行服飾。



◆ガールズ（ga-ruzu）：從英語「girls」沿用而來的單字，指年輕女性服裝。也常會出現「ガーリー系（ga-ri-kei）」寫法，指甜美可愛風格的女性服飾。



◆エレガント（eregannto）：從英語「elegant」沿用而來的單字，指優雅又有氣質的穿著風格。



◆アクティブ（akuthibu）：從英語「active」沿用而來的單字，指方便活動、便於行動又不失流行的服裝穿搭。



◆抜け感（nukekann）：自然、隨興、不造作、不過多修飾的穿衣風格。



◆清潔感（seiketukann）：清爽、給人乾淨俐落印象的穿衣風格。



◆大胆（daitan）：常用來形容帶點前衛時尚或是色彩鮮艷的穿著風格。



◆上品（jouhinn）：典雅、高貴。



◆洗練（senren）：脫俗、清新時髦。



◆気品（kihinn）：有品味。



◆色気（iroke）：給人魅惑性感印象的風格。



◆甘派：柔美、溫暖、充滿女性甜美印象的打扮風格。



◆辛派：個性、俐落，相對中性的著衣風格。

跟著日本雜誌追流行～

雖然隨著科技的進步與發展，現在紙本雜誌比起以往已經從主流中退出，但日本當地還是有不少家流行時尚雜誌依然有持續出刊，而且每期還會附上不同的附錄來吸引買氣。由於流行雜誌的用語及詞語時常推陳出新或是改變寫法，有時候不一定會完全一模一樣，但只要抓到幾個關鍵字想要搞懂意思也沒這麼難，推薦大家可以把本篇當作一個參考來看喲！



▼你還會有興趣

▶御宅、違和感…都是日語來的？10個深入台灣的日文漢字詞彙