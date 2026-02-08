擁有海量收納現代侘寂美宅！開闊廳區以溫柔奶茶色，創造親子共處的甜蜜時刻

編輯 曾紫婕｜圖片提供 長城室內設計

喜愛旅遊且有著高度收納需求的一家四口入住51坪預售屋，長城室內設計 邱孟羚、邱詠珮總監先是規劃齊備的3房2廳配置，賦予每位居者舒適的睡眠角落，同時善用每吋坪效於各處規劃海量的收納機能，更選以溫柔的奶茶基調搭配溫潤木質，形塑和諧舒適的親子宅，快跟著小編一起看下去吧！



沿著玄關廊道步入室內，歸家的儀式感由此而始，大面木質櫃體除了基礎的鞋履收納，更納入穿鞋椅機能，讓年齡尚幼的孩子學習自主性穿鞋，更滿足夫妻倆放下衣物處理機的心願，而弧形曲面隔屏結合視覺端景，玄關從任一角度觀看皆是天然的居家藝術品；接著公領域以開放式格局為主軸，攬入通透且寬敞的空間感，透過擺放活動式家具明確客餐廳間的分野，臨窗處及餐廳立面更納入了充裕的收納空間，創造孩子自在奔跑玩耍、學習寫作業的親子廳區；其次，設計師將原先位於居宅中央的客浴外移，賦予孩子獨立的洗漱空間，更昇華了使用上的便利性與隱私感；最後，重新編排私領域的格局尺度，不僅為夫妻倆的主臥室爭取了舒適的更衣空間，一道彈性拉門更巧妙區隔出睡眠及更衣區域，而孩房也有了充裕的收納機能，51坪現代侘寂美宅，透過縝密規劃步步實現美型與機能最大化的平衡點！

書房空間選用更沈穩的大地色及木質調相互鋪陳，創造截然不同的場域氛圍，臨窗處更納入休憩臥榻，不僅化身親友來訪時的借宿空間，更成為男屋主辦公時小憩的獨處角落。

長城室內設計／邱孟羚、邱詠珮

地址：台中市東區自強街3巷16號

電話：0918503306、04-23607780

Email：vivi@greatwall-design.com.tw

網站：https://greatwall-design.com.tw/about/view

