日式傳統房屋真面目曝光！！揭開12個日本老房子的神祕面紗
你是不是也曾經好奇過，究竟日本人住的是什麼樣的家，過著怎麼樣的生活呢？
來日本旅遊時，透過寺廟神社參拜，間接接觸日本傳統文化，或是在下榻的溫泉旅館，體驗榻榻米生活與日式床鋪等等，不過日本那些老而美的傳統房屋構造又是如何，對於外國人來說，想必會是一個值得深入探索的未知領域吧！
現在的日本，傳統房屋正漸漸消失，在東京等大都市中心可能已經很難見到，與歐美等國用石頭建造的房屋不同，日本家屋以木造為主，隨著家族各個世代重建或翻修，其中還有些百年以上歷史的古民房或町家，但基本上日式傳統房屋的壽命約為30～50年。使用大量木材、由專業木工師傅所建造的房子，不但施工期長，費用也很可觀，因此近年來改用新建材，縮短工時而完成的獨棟樓房愈來愈多了。
講到日式傳統房屋，就會想到「榻榻米」吧！在日本，進屋後首先在玄關處脫鞋是非常普遍的，屋內以滑動式「隔扇」隔出房間，在隔扇後的空間裡，日本人的生活作息又是如何？端正地跪坐怎麼會舒服呢？一大堆外國人想破頭都無解的事，為了解開這神秘的謎團，我們特地拜訪某間實際住人的老房子，為大家收集詳細的情報！
這次來到的是日本北陸地方一間建了約40年的傳統房屋，北陸地方指的是本州中部靠日本海沿岸的區域，大自然景觀豐富，冬季降雪，海產品、稻米、日本酒都非常有名。這次也會將日式房屋內隨處可見的巧思，與居民的生活情景一併介紹給大家喔。
1．家人團聚圍爐的日式客廳「起居室」「起居間」，日本人在家中是如何度過的呢？
日本的「居間（起居室）」就是所謂的客廳，在這裡喝茶、看電視、家人相聚放鬆的主要場所，而「茶の間（起居間）」也是差不多的意思，在昭和年代會放置「卓袱台（矮圓桌）」，大家圍著圓桌跪坐著吃飯。現在使用矮圓桌的家庭已經比較少見，大多改以椅子或沙發代替。
電視、吃飯、小睡片刻等等，特別是假日，可以一整天窩在裡面耍廢實在是很幸福的一件事呀。
2．療癒心靈的藺草香！天然素材製成的多機能「榻榻米」
日式房屋最先讓人聯想到應該是「榻榻米」吧～榻榻米是日本特有的地板材質，榻榻米（畳TATAMI）一詞的來源據說是動詞的「TATAMU」，以前的「榻榻米」指的是用稻草編成質地較薄「蓆子（MUSHIRO）・粗草蓆（KOMO）・涼蓆（GOZA）」等鋪地墊的總稱，不用的時候將它們疊起來收納。現在常見的榻榻米可追溯自平安時代，從移動式薄草蓆，改固定式並放置於室內使用。
榻榻米的原材料為藺草，帶著植物特有的青草清香，可舒緩情緒，並有絕佳的吸濕、保溫、隔音效果，非常適合四季分明的日本氣候與房屋特性。此外，榻榻米富有彈性，減輕日本人長時間跪坐的痛苦。
由天然素材製成的榻榻米，隨著時間逐漸劣化，表面從綠色轉為茶色，或藺草經摩擦斷裂之後，須翻面再使用，所謂的「翻面」是請專業工匠進行，拆開固定底座與上層涼蓆的邊條，將上層涼蓆翻面後，再重新縫上邊條，這樣一來，榻榻米表面恢復成原有的綠色，彷彿新品一樣。重新布置房間時，將櫃子等家具移開後，櫃子下的榻榻米因時間一久和他處出現了色差，像這種感到時光流逝的心情，對日本人來說早已習以為常了呢。
榻榻米的單位「疊（JYO）」，以１疊、２疊・・・表示，可鋪下4.5塊榻榻米的房間稱為「四疊半」、鋪下６塊榻榻米的房間稱為「６疊間」，以此類推。
3．日式房屋的收納空間「壁櫥」
「押し入れ（壁櫥）」是收納棉被等物品的空間，也就是「多啦A夢」睡覺的地方，這樣一講就秒懂了吧！？壁櫥可說是小朋友的最愛，當作遊樂場，玩躲貓貓之類的，一個屬於自己小小的空間，對於小朋友來說好像秘密基地一樣。
有些家中會在壁櫥上下另外製作櫥櫃，上方的收納櫃稱為「天袋」、下方收納櫃則稱為「地袋」
4．常存日本人生活中的信仰「佛壇」與「祭壇」
日本傳統住家內設置了佛間，裡面擺放了祀奉佛像或祖先牌位的「仏壇（佛壇）」，特殊日子也會請僧侶到府，在佛間進行追悼法會。
此外，日本人會在朝南或朝東的方位安置「神棚（祭壇）」，基本上祭壇的位置在人的視線上方、凡人無法通過的地方，倘若家中有二樓時，則會在祭壇的天花板上，貼上寫著「雲」字的白紙作為代替。東南方是屋中光線最充足、全家人經常聚集的地方，多規劃成起居室，祭壇設置於此也具有常在全家人身邊的意義，擺上小朋友的臍帶、考生的准考證、樂透彩券等等，或是放些與信仰無關的裝飾，祈求家人健康與幸福。
日本夏天炎熱，冬天寒冷，梅雨季節濕黏，秋天乾燥，因應四季所帶來的環境變化，日式傳統房屋充滿了各種生活創意，像是利用「縁側（外廊）」維持室內外良好通風，具有保溫效果的「畳（榻榻米）」，能吸附濕氣的「障子（紙拉門）」，方便區隔空間並調節溫度的「襖（隔扇）」等等，讓居住者不僅住得舒適，在每個季節都能夠享受到不同的樂趣。
5．「門牌」與「報紙箱（郵箱）」的時代變遷
日式房屋的大門處通常都會設置「表札（門牌）」與「新聞受け（報紙箱）」。
「門牌」為標示住戶姓名的牌子，每家門牌的材質與字體各有不同，藉此可稍稍窺探出住戶的個性。傳統的門牌多使用漢字，並以木頭或石頭材質居多，近年來許多歐風設計住家則改用了英文字母，而親子同住的多世代住宅，也會出現大門掛上超過2個以上的門牌。
「報紙箱」為收早報或晚報的專用箱子，也包括信件或傳單等等，其實跟郵箱是一樣的功能，有些家庭會在報紙箱下放置「牛乳箱（牛奶箱）」，長期訂購牛奶或養樂多時，送貨員就會直接將商品放入這個箱子內。
不過最近這幾年講究個人隱私的人愈來愈多，加上時不時有跟蹤狂新聞報導，與訂購報紙人口減少的緣故，「門牌」「報紙箱」「牛奶箱」所扮演的角色也開始有了變化，例如門牌不再標示全名（公寓式住戶不掛門牌的很多），將郵箱上鎖等等，市中心的治安問題、敦親睦鄰守望相助的習慣已不如以往了
6．「屋瓦」展現濃厚的地方特色
房屋外觀最先讓人注意到的「屋根瓦（屋瓦）」，隨著區域不同，色彩、形狀、材質等也有所差異。
在北陸地方以黑色屋瓦的「陶器瓦（能登瓦）」為主流，將瓦淋上釉料後燒製而成，太陽光照射下閃閃發光，在冬季陰天日子居多的北陸，看著屋瓦閃耀著難得一見的日光，享受短暫放晴的瞬間，安心度過寒冬～此釉料屬玻璃質，水分不易滲透，耐用持久，用來對抗多雨下雪又高濕的北陸氣候，可說是再適合不過了。
而山陰地方常見的紅色屋瓦「粘土瓦（石州瓦）」，採用島根縣石見地區的細小黏土製作而成，釉料含有豐富的酸化鐵而整體呈現紅棕色，頂得住強烈的溫度變化，適合用在天氣冷熱交替頻繁的山陰地方。
同為紅瓦的沖繩「琉球赤瓦」的情況又有點不太一樣，琉球赤瓦的原料來自於海底，含有大量珊瑚或貝類遺骸，一種稱作KUCHA的粘土，吸水性與透氣性極佳，為四海環繞的沖繩住戶提供舒適的居住環境，若是改用黑色屋瓦，過度集中太陽熱氣，光想像就快流汗了～怎麼搭配果真都有它的道理呢！
對了，岐阜縣的世界遺產合掌建築的屋頂選用了茅草，屋簷傾斜高達60度！位處豪雪地帶的白川鄉，建造重點放在是否能承受得住雪的重量，因此出現這樣難得一見的特殊外觀。
7．房屋入口「玄關台階」區隔屋內外
房屋正面入口稱為「玄関（玄關）」，進到玄關後首先會看到一塊名為「三和土（水泥地）」的寬敞空間，區隔玄關跟屋內的是「上がり框（玄關台階）」。在以前的日本，以人力抬「駕籠（轎子）」作為汽車的代步工具，玄關原為停放轎子的空間，而「三和土」又稱「土間」，如同字面上的意思，以石灰、水等三種左右的材料與土混合後，塗裝成水泥硬地板。
在日文裡「上來坐坐」的說法，其實是因為在日式傳統屋內，連接玄關和走廊之間，有著高出一段的「玄關台階」，日本人會在這裡脫鞋後再進入屋內，這個台階也有著阻隔屋外塵沙的作用，明確地將屋子的「外」與「内」作出區別，日本人愛乾淨的習性在此展露無遺。
8．日式滑門不可或缺的兩條軌道「門檻」與「門楣」
日式房屋內用「引き戸（sliding door、滑門）」區隔房間或空間，開關時比起「開き戸（鉸鏈門）」更能節省空間。這樣的滑門猶如移動式牆壁，方便調整空間大小，門框上下刻著使門扇滑動的水平軌道或溝槽，在門框下方位置的稱「敷居（門檻）」，上方位置的稱「鴨居（門楣）」。
提到「門檻」，日文俗語裡「跨出門檻」有著進出家門的意思，而「門檻很高」意指「欠人情或給對方添麻煩了，所以不太好意思登門拜訪」，近年來大多形容「門不當戶不對、高攀不起」，語言和門檻都一併隨著時代進化了～
跨越約10公分寬的門檻軌道，這個小動作，有著象徵跨入私人領域，再次感受到日本人那謹慎細密的心思。
「門楣」與天花板間設有「欄間（隔窗）」，集結了工匠們的精湛手藝，呈現華麗的雕刻藝術，不只裝飾用，還具有透光與通風效果，例如富山縣井波市的井波隔窗雕刻，聞名全日本。
9．作為隔間用的日式門「隔扇」，優缺點是什麼呢？
「襖（隔扇）」以木頭等材質做出框架，貼上紙或布而成，為搭配門檻與門楣，隔扇的上下方都會刻出軌道，在門扇上設置「引き手（把手）」，方便推拉。
像是我親戚家在招待眾親友時，將隔在兩間房中間的隔扇全部打開，合併成一個大房間，立刻變身PARTY會場！用隔扇調整屋內空間，簡單又方便。
只不過以隔扇所隔出的房間，是沒有辦法上鎖的，隔音也差強人意，無法在家中講求隱私，家人之間不藏秘密是早期日本人的生活模式，但現代的日本家庭多重視個人隱私，因此即使住在日式傳統房屋內，有些人會將兒童房或寢室改為西式房間，並加上可以上鎖的門。
10．兼具採光與除濕功能的「紙拉門」
「障子（紙拉門）」作用如同窗簾，安裝在窗邊，木框上糊上和紙，將自然日光引導進屋內，擁有良好的採光效果。和紙能吸附濕氣並保溫，遇上梅雨或是下雪時期，長時間待在明亮的屋內才不令人感到窒息，面對四季氣候的不同需求，找出最佳對策，是前人生活智慧的累積。
紙拉門款式多樣，其中「雪見障子（賞雪紙拉門）」的下半部為玻璃構造，不論是在屋內跪坐或側躺，都可以看到窗外的景色，像是在大雪紛飛的北陸等地方，能夠從溫暖的屋內觀賞雪景，日本人在紙拉門上可說是下足了功夫。
拉門上的和紙易破，要維持完美狀態真的很不容易！在年初年底時，慣例上都會把和紙全部拆下換新，是個非常耗時耗力的工作，過程中若發現小小的破洞，可以像這樣剪下梅花、櫻花、楓葉、銀杏的形狀貼上做緊急處理，透過日光出現的可愛模樣，是個展現剪紙手藝的最佳時機～
近年來不易破損的樹脂材質拉門也很受到青睞。
11．取悅人們的娛樂空間「壁龕」
房間內靠牆處地板較高的部份「床（高台）」，擺放當季花卉或是牆壁掛上字畫等的裝飾，打造出讓人欣賞的空間稱為「床の間（壁龕）」，一般來說會設置在接待客人的房間裡。
插上美麗鮮花、掛上字畫或美術作品，作為日式傳統待客之道，現在偶爾在旅館的和式客房還有機會見到。能夠正面完整看見壁龕的「上座」，則是留給客人或一家之主坐的位置。
12．開放式露臺「外廊」
連接屋內與庭院之間長長的一條「縁側（外廊）」，多半設置於屋外，有時會作為走廊或出入口使用，像是開放式甲板一樣，室內外自由進出，開放感十足！天氣好的時候可以在廊上曬曬太陽，夏天放放煙火，喝喝茶或來盤棋，連貓貓都愛賴在這裡呢。
