日本好奇妙！8個有趣的日本風俗習慣 原來日本人是這樣！

日本是一個重視禮節和風俗習慣的國家，日本自古以來的禮節與自西洋新引進的習慣和風俗，絕妙地混合一起並融入日本人的生活中。只要生活在只有日本人的環境裡數日，你也許會發現一些和自己國家不同，有趣的日本的禮節和風俗習慣。

(本文為作者個人經驗與意見，僅供參考)

在超商度過時間

在日本，人們在超商或書店裡長時間站立著看漫畫和雜誌等的光景是司空見慣的事情。



對於如此的行為，店員會客氣地請客人離開，但一般上人們並不會太在意被趕。一部分的店舖則認為店裡客人多的話，看起來生意興隆的樣子，有時反而受到歡迎，這種在店裡站著閱讀店裡書籍的行為在日本稱為「立ち読み (Tachiyomi)」

贈送旅遊伴手禮是一種義務？

日本人在旅遊時，有在旅遊地購買伴手禮贈送親朋好友、同事的習慣，甚至幾乎所有的人將「旅遊 = 伴手禮」當成是一種義務一樣地遵循。此外，特產紀念品店通常也備有從糕點到文具用品、手工藝品等種類繁多、各式各樣的商品供遊客選擇。

早晨的收音機體操

每天早上NHK的電視台和收音機播放的「收音機體操」，應該可以說是日本人的習慣。收音機體操是以熱身為目的的體操，由可以增進血液循環、提升身體柔軟度的簡單動作所構成。



於1928年被引進日本的收音機體操，誕生於美國，原本是用以鼓舞工作的士氣以及團隊的團結精神而做的熱身運動。據說目前約有20%的日本人有幾乎每天做收音機體操的習慣。

「X」與「O」之意

日本與其他的國家一樣，也有其用以表達語言的獨特手勢，初見時可能無法理解，因此介紹大家日本特有的手勢。



將雙手交叉做成X字形表示「NO」、拒絕或否定的意思；相對地表示「YES」、好或肯定的意思時，就將雙手高舉於頭上做成O字形。

日常生活會話中的附和語

在日本人日常的會話中，所謂「相槌(AIZUCHI)」的附和語的使用非常頻繁，「附和」對方的談話不僅表示自己注意傾聽對方講的話，也是為了表示自己對對方談話的內容感到興趣之意的一種禮儀。



頗有意思的是連外國人在日本住久了之後，也會不知不覺地在無意識中頻繁地使用「附和」語。



下列是最常使用的附和語：

“Hai” (是)，“ee” (是) 或 “un” (嗯)

“Sou desu ne” (是的)，“Sou desu ka” (是嗎？)

“Hontou” (真的)，“Hontou ni” (真的嗎？)，“Maji” (真的？)

“Naruhodo” (原來如此)

公司聚餐宴會時的座位順序

在日本，公司同事之間聚餐宴會(飲酒會)時，座位的順序會遵照自幾百年前沿襲下來的習俗決定座位。雖然現今的社會並不是嚴格地遵守舊有的習俗，卻還可時常見到為了對上司或長輩表示敬意，而決定座位順序的光景。



一般上，決定座位順序的規則如下所示：

・最高地位的人坐在離出口最遠的座位。

・依照地位與職位的高低順序，地位越高的人坐在越靠近最高地位之人的座位。

・其他人、新進員工等坐在最靠近門扉的座位。



雖說是工作上的關係，但在飲酒會時也無須太畢恭畢敬，過於拘謹。不拘於上司與下屬、年齡長幼的關係，盡情地開懷暢飲，直到一天的疲勞和煩惱煙消雲散，才是日本式的飲酒會。甚至日文還有表示如此行為舉止的「無禮講」一詞，所謂的「無禮講」就是「無須客套」之意。

道歉的技巧

鬧鐘沒有響，或是因電車誤點而上班遲到1小時的時候，該如何解釋原因才是上上策呢？



遇到這種情形，大部分的人大概都會向上司或同事解釋遲到是由於不可預測的突發情況或是自己並非故意遲到等等，不過即使是因無法抗拒之力而遲到，有時越辯解就會讓人覺得越不快。



因此，即使非出於本意，但還是單純地道歉才是明智之舉。

交換名片

在日本，在生意的場合上，交換名片是一件非常重要的事，並且交換名片時有其特有的規則，為了避免造成不必要的失誤，最好能牢記這些特有的習慣。



・交換名片時，應該在鞠躬的同時，以雙手將名片遞交給對方。

・在對方的名片上寫字等，會被視為不禮貌的行為。

・在正式的場合時，應該將名片的正面朝上置於桌上。

・不可將名片馬上收起，必須先仔細地觀看名片上書寫的內容，如果要將名片收起來，應該收進名片夾裡。

・收到名片後，也應該對待該人物的同行者親切招呼。



(以上為作者個人經驗與意見，僅供參考)



