日本旅遊點杯想要的咖啡很簡單！超好用日語-咖啡店常見單字&簡單會話

自從咖啡傳入東洋之後網羅了不少民眾的心，許多人早上要是不喝杯咖啡還無法打起精神出門上工呢！而到日本旅遊時也有很多人會先搜尋心儀的店家再特地前往踩點，可見大家對咖啡的熱衷與喜愛。不過日本咖啡店品牌相當多元，而咖啡種類又繁雜且多變化，有時候光是寫中文就有點讓人難以理解了，寫成日文更是霧煞煞時又該怎麼辦呢？別擔心，這回就整理了日本的咖啡店種類資訊以及咖啡的相關詞彙，再加上簡單的點餐會話，讓你輕鬆就能用日語買杯咖啡啦！

日本咖啡店簡單分類

●海外連鎖咖啡店：在日本的街道上常常可以看見許多咖啡店，其中有一些是來自國外的連鎖品牌，像是擁有許多忠實顧客的星巴克（Starbucks）就是進駐日本的美國連鎖咖啡店之一。其他還有近期吸引相當多人前往朝聖的藍瓶咖啡（ブルーボトルコーヒー）、來自美國華盛頓的「Tully's Coffee」、來自義大利的「Segafredo ZANETTI」等等。

●日本連鎖咖啡店：日本本土的連鎖咖啡店相當多，像是經常可以在各個街區及車站看見的「DOUTOR COFFEE（ドトールコーヒー）」就是目前日本分店數最多的連鎖咖啡店。其他還有可頌麵包西點相當知名的「Saint Marc Holdings（サンマルクホールディングス）」、走沉穩基調風格的「EXCELSIOR CAFFÉ（エクセルシオール カフェ）」、發源自名古屋的「KOMEDA’S Coffee（コメダ珈琲店）」、以東京為主要據點的「喫茶室ルノアール」等等。另外近期在台灣開設分店的「猿田彦珈琲」也是以東京惠比壽為中心展店的日本本土連鎖咖啡品牌。



●特色咖啡店：在海外及本土連鎖咖啡店的夾擊下，日本的私營咖啡店都需要用各種方式來吸引顧客。其中一種就是由其他產業所開設的咖啡店，像是精品品牌GUCCI所設立的「GUCCI CAFÉ」、法國知名女性時尚雜誌ELLE所設立的「ELLE Café」、日本知名網路服務公司樂天所設立的「Rakuten CAFE（楽天カフェ)」等。近幾年結合其他主題與咖啡廳的複合型咖啡店也很流行，像是位在表參道的文具主題咖啡店「bunbougu Cafe（文房具カフェ)）、座落在神宮前的單車主題咖啡店「RATIO&C.」、書店與咖啡廳結合的「Paper BAck Café」等。此外風格特色強烈的咖啡廳也相當受到歡迎，例如代官山的文藝復興風格義式咖啡廳「Caffè Michelangelo」、少女心大開的童話風咖啡廳「ALL C's CAFÉ」等等。只能說日本的特色咖啡廳實在太多，不怕找不到喜歡的，就怕口袋清單永遠排不完。

常見咖啡廳相關單字①ー咖啡種類

咖啡

コーヒー／カフェ（koohii／kafe）

特調咖啡

ブレンドコーヒー（burenndokoohii）

美式咖啡

アメリカンコーヒー／アメリカーノ（amerikannkoohii／amerikano）

義式濃縮咖啡

エスプレッソ（esupuresso）

卡布奇諾

カプチーノ（kapuchi-no）

拿鐵、那堤

ラテ（rate）

咖啡拿鐵

カフェラテ（kaferate）

豆乳拿鐵

ソイラテ／豆乳ラテ（soirate／tounyuurate）

摩卡咖啡

カフェモカ（kafemoka）

咖啡歐蕾

カフェオレ（kafyeore）

瑪奇朵咖啡

マキアート（makia-to）

維也納咖啡

ウインナーコーヒー（uinnna- koohii）

康寶蘭咖啡

コンパナ（konpanna）

常見咖啡廳相關單字②ー配料等詞彙

濃縮

コンデンス（kodennsu）

奶香

ミルキー（miruki）

慕斯

ムース（mu-su）

泡沫

フォーム（foomu）

發泡鮮奶油

ホイップ（hoippu）

鮮奶油

クリーム（kuriimu）

焦糖

キャラメル（kyarameru）

杏仁

アーモンド（aamonndo）

巧克力

ショコラ／チョコレート（Syokora／chokoreeto）

榛果

ヘーゼルナッツ（he-zerunaqtu）

楓糖

メープル（meepuru）

蜂蜜

ハニー（hani-）

碎片

チップ（chippu）

粉末

パウダー（pauda）

薑汁

ジンジャー（jinnja-）

糖漿

シロップ（siroppu）

常見咖啡廳相關單字③ー點餐相關單字

■尺寸

小杯

Sサイズ（Esu saizu）

中杯

Mサイズ（Emu saizu）

大杯

Lサイズ（Eru saizu）

■冷熱、甜度

熱的

ホット（hotto）

冰的

アイス（aisu）

去冰

氷抜き／氷なし（Koorinuki／koorinashi）

少冰

氷少なめ（koorisukuname）

甜度

甘さ（Amasa）

調整

調整（Cyousei）

少

少なめ（sukuname）

去

なし（nashi）

實際走入咖啡店看看吧！

■店員常見用語

請挑選您喜歡的座位入座。

お好きな席にどうぞ。

（Osukina-sekinidouzo）

要在店內用餐嗎？

店内でお召し上がりですか。

（Tennnaide-omeshiagaridesuka）

還需要點些別的嗎？

他にご注文はありますか。

（Hokani-gocyumonwa-arimasuka）

甜度可以做調整。

甘さは調整できます。

（Amasawa-cyouseidekimasu）

非常抱歉，甜度沒辦法做更改。

申し訳ございません、甘さは調整できませんです。

（Mooshiwakegozaimasenn、amasawa-cyouseidekimasendesu）

去冰的話飲料看起來會比較少哦，這樣沒關係嗎？

氷抜いたら量は少なくなりますが、よろしいでしょうか。

（Koorinuitara-ryouwasukunakunarimasuga、yoroshiidesyouka）

■點餐應用

我要一杯＿＿。

＿＿一つお願いします。

（＿＿-hitotsu-onegaishimasu）

麻煩請幫我去冰。

氷抜きでお願いいたします。

（Koorinukide-onefaishimasu）

請問甜度可以調整嗎？

甘さは調整できますか。

（Amasawa-cyousei-dekimaseka）

請幫我做少糖／無糖。

甘さは 少なめ／なし でお願いします。

（Amasawa sukuname／nashi deonegaishimasu）

麻煩請給我一根吸管。

ストロー一つお願いします。

（Sutoroohitotsu-onegaishimasu）

麻煩請幫我做外帶。

テイクアウトでお願いします。

（Teikuautode-negaishimasu）

