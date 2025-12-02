日本的台灣料理驚魂記！住在日本的台灣人接受不了「日式」台灣料理店的6個理由

近年台灣的飲食文化在日本大為流行，最具代表性的便是源自台灣的「珍珠奶茶／珍珠飲品」在日本風風火火，一家接著一家開。除此之外許多地方也會舉辦「台灣祭」、「台灣節」等活動，販售台灣料理。平時走在路上，也偶爾會發現所謂的「台灣料理店」。但住在日本的台灣人，是怎麼看待這樣的「台灣熱潮」的呢？事實上，這些在日本販賣的所謂「台灣料理」有時會讓他們感到違和，有時甚至會感到驚嚇。筆者身為住在日本的台灣人，訪問了周遭數位同樣住在日本的台灣人，一起來看看他們都是怎麼想的吧～

（以下僅為受訪者個人意見）

1. 豆花可以加紅豆就好嗎

「我看到便利商店在舉辦台灣特展，便好奇去看了看，發現他們有賣加了芒果和西瓜的豆花……總覺得有點怪怪的。雖然味道是不錯啦！但在台灣，豆花應該加紅豆之類的，水果感覺應該要搭配刨冰才道地。」（女性，來日本第3年）



豆花在台灣可說是日常甜點了，而的確一般豆花會搭配的是紅豆或花生，比較少看到加水果的。不過筆者也發現某家台灣知名飲料店在日本的店舖竟然也有賣水果豆花！感覺是為了吸引日本人而推出的菜單（推眼鏡）。

2. 「東坡肉漢堡」是？還是刈包最道地

「某家連鎖漢堡店舉辦『台灣特展』，竟然推出了『東坡肉漢堡』，這組合實在微妙得令人不禁皺眉。先不管東坡肉算不算台灣料理了，『東坡肉漢堡』這東西我在台灣根本沒看過。實際上吃過之後發現其實並不難吃，有點像刈包，只是把麵皮改成漢堡麵包。不過刈包的話一般會搭配酸菜和花生粉才道地，搭配洋蔥和生菜就有點……」（女性，來日本第3年）



在台灣絕對看不到的所謂「台灣料理」──「東坡肉漢堡」在台灣人眼中只有新鮮一詞可以形容。雖然味道似乎還不錯，但希望日本人不要以為台灣人都這樣吃啦！

3. 麵線的湯水水的……

「雖然很高興日本也吃得到台灣的麵線，但總覺得很多地方都不夠道地。最令人不滿意的是湯汁，不夠黏稠，總感覺水水的。道地的台灣麵線湯汁會勾芡勾得更濃，麵線的量也比較多，湯頭也很好喝。」（女性，來日本第6年）



台灣料理的代表性特產之一，麵線──細細的麵條泡在溫熱黏稠又香氣四溢的麵湯中，實在美味。和日本的拉麵一樣，麵線的精華可說就是在這湯頭上了。若你有機會帶日本朋友去台灣，請一定要帶他嚐嚐道地的麵線！

4. 這不是雞排！這只是炸雞啊！

「在台灣祭等地方常常會看到賣雞排或鹽酥雞的，但吃起來就覺得跟日本一般的炸雞沒什麼兩樣。雖然雞排、鹽酥雞和炸雞都一樣，是把雞肉拿來炸，但調味很不同。具體我也說不上來是哪裡不同……。還有台灣的雞排一般都鮮嫩多汁，這也是美味的秘訣，但日本賣的雞排總覺得不夠多汁。」（女性，來日本第7年）



筆者也覺得日本和台灣雞排的確有差，但那差異究竟在哪裡，不是廚師恐怕也說不上來。雞排和鹽酥雞都是台灣料理的代表項目，但在日本舉辦的台灣祭裡，似乎很少有能夠完全重現台灣道地風味的，不知是使用的調味料不對，還是事前醃漬入味的方法不同。這筆者還是要推薦日本朋友到台灣去親自品嘗一下，應該和日本的炸雞有很大的不同才對。

5.「台灣早餐」味道還頗道地，但這組合也太飽了吧

「我有吃過號稱『台灣早餐』的料理，是把鹹豆漿、蛋餅、飯糰裝在一個盤子裡端出來的套餐，味道是還頗不錯，但我很少看到這樣的組合耶。」（女性，來日本第10年）



台灣馬路上到處都是早餐店，菜單也種類繁多，許多都是只有在台灣才吃得到的料理。上面這位受訪者所提到的，似乎是店家舉辦的特別企劃，宗旨是把台灣早餐裡特別具有人氣的料理組合成套餐，介紹給日本人。

6. 台灣拉麵、台灣咖哩……謎樣的「台灣○○」

「這應該已經很多人知道了吧……日本的所謂『台灣拉麵』其實是發源自名古屋的料理，台灣是吃不到的。或許是因為『台灣拉麵』的緣故吧，最近還有看到『台灣咖哩』的蓋飯，或是『台灣混飯』的飯糰，真是謎啊……」（男性，來日本第5年）



在日本的便利商店和超市看到的「台灣○○」（拉麵、咖哩、混飯、拿坡里義大利麵等等），雖然用了「台灣」這名字，但全都不是台灣料理。這些料理的共通點是味道辣，且有加豬絞肉以及生蛋。換句話說，所謂「台灣○○」已經和台灣沒有什麼關係，而是一種具有上述特徵的，源自日本的料理。

結語

大家覺得怎麼樣呢？台灣常被認為是美食王國，而筆者在訪問的過程中也的確感到有許多受訪者對食物的味道非常講究呢。另外在訪問的過程中，也有多人表示「日本許多號稱台灣料理的店家，其實都不是台灣人開的」。因此若想要品嘗道地台灣料理，在選擇店家時可也得多多留意！希望台灣的飲食文化能繼續在日本發揚光大！



