洋蔥式穿法是什麼？玉米式、三明治穿法又是什麼？冬天穿搭哪個適合我？
洋蔥式穿法是冬天穿搭建議中，經常可以看到的一個詞彙。日本醫學博士石原結實曾指出，體溫下降1℃，免疫力將少30%，長時間體溫過低，恐會讓疾病有機可乘；中醫也有一說是「百病起於寒」。天氣變冷，究竟怎麼穿才保暖？常聽到的洋蔥式穿法是什麼？玉米式、三明治式穿法又是什麼？趕快跟著Yahoo奇摩新聞編輯室一起學保暖穿搭術吧！
洋蔥式穿法是什麼？洋蔥式穿法怎麼穿？
不少人誤會洋蔥式穿法只是將衣物層層堆疊，冷的時候穿上外套禦寒，熱的時候一件件脫掉；但其實，單純地多穿幾件衣物無法有效調節身體溫度變化，洋蔥式穿法每層衣物都有其功效，需要搭配多層次衣著，並依照身體狀況和環境溫度調整。
洋蔥式穿法主要分成三層，內政部說明，最底層也就是接觸皮膚的那一層，因為跟身體及汗水直接接觸，需要具備吸溼、排汗、透氣、抗臭等功能，讓身體時時保持乾爽舒適；夾在內外層中間的是最注重保暖性的保溫層，目的是要防止身體熱能流失，可按個人需求冷了就穿、熱了就脫；最外層則主要提供防風、防水等機能，隔絕外部溼氣，避免身體溫度快速流失。
最內層：可以穿吸溼排汗的聚酯纖維上衣、發熱衣或羊毛內衣等。
中間層：以保暖衣著為主，可以穿羽絨衣、羊毛衣、刷毛衣或背心等。
最外層：不同的外套功能不盡相同，建議根據天氣變換，例如雨天可選擇防水兼具禦寒的機能外套。
洋蔥式穿法適合誰？洋蔥式穿法穿越多越保暖嗎？
台灣室內不常開暖氣，冬天相對其他國家更適合洋蔥式穿法，從內到外分別穿著發熱衣、（高領外衣）、背心、（薄外套）、羽絨外套，進入室內再脫掉外套，一般可以迅速適應室內、室外溫差。除了台灣的冬天，洋蔥式穿法也適合在天冷運動時使用，像是登山環境溫度變化大，或是當人體運動發熱時，都可以輕易地從最外層進行穿脫，並在休息、體溫降低時穿回。
有些人認為，洋蔥式穿法就是拚命往身上穿衣服，將自己厚重的衣物都穿上；然而，過度保暖恐會產生不適。家醫科醫師康宏銘提醒，穿太多的人，突然進到通風不良又悶熱的室內，身體可能會因無法散熱，出現噁心、頭暈、身體微燙等暫時性的不適反應。另外要注意的是，長輩、患有糖尿病等皮脂腺分泌較少者，皮膚容易乾燥，要是衣服穿得太多太悶，可能引起乾癢、搔抓，進而導致乾燥性皮膚炎。康宏銘醫師建議，若是穿著較保暖、貼身的衣物，平時可以多塗抹潤膚乳液，注重保溼，以免紅癢搔抓。如果發生暫時不適的情況，只要稍微把衣物放寬鬆一點、多喝水、稍作休息，身體應該就會自行恢復。
玉米式穿法是什麼？跟洋蔥式穿法差在哪？
玉米式穿法也是多層次穿搭，通常可以應變更大的溫度變化，最內層穿著會以保暖但是簡便為主，中間層可穿厚薄適中的衣物或不穿，外層則選有禦寒功能的大衣。
日韓等高緯度國家，室內多設有暖氣，頻繁出入室內外時，洋蔥式穿法反而不利於穿脫，也會需要手持或空間擺放多件衣物，玉米式穿法的外層大衣為主要保暖層，所以到室內時僅需要脫掉外套。
延伸閱讀》洋蔥式？玉米式？忽冷忽熱的天氣該怎麼穿
玉米式穿法怎麼穿？玉米式穿法適合誰？
玉米式穿法內層可選輕薄貼身的發熱衣，建議避開高領款式，防止脖子不舒服；怕冷的人可以搭配圍巾、帽子，保暖又方便脫戴；中間層一般來說不需要，太冷時再多加一件長袖；外層則選厚、長且可防風防寒的外套，最好上至頸部、下至小腿都能覆蓋。
鑑於高緯度國家室內多裝有暖氣，前往日、韓、歐美等國旅行的朋友，可以採取玉米式穿法，減去洋蔥式穿法帶來的穿脫困擾。在台灣，不怕冷的朋友也可考慮以玉米式穿法代替洋蔥式穿法，因為台灣部分場所會將門窗緊閉讓室內暖和，穿太多層反而容易悶熱出汗。兒科醫師傑登便建議，兒童優先選擇玉米式穿法，原因是孩童大多活動力強，洋蔥式穿法常使他們身體的熱氣無法排出，靈活度也因此受限；玉米式穿法則相對簡單，兼顧保暖與活動性。
針對年紀更小的寶寶，小兒科醫師巫漢盟也分享，大原則就是「大人穿幾件，孩子就穿幾件」。父母可摸孩子的頸背，摸起來溫溫的表示穿得剛好；摸起來很燙甚至流汗，代表穿太多；摸起來偏涼就代表穿太少了，務必適時添加衣物哦！
三明治穿法又是什麼？
怕玉米式穿法太冷、洋蔥式穿法又太熱？那麼你可以採用三明治穿法！最內層穿著能夠吸汗的棉質衣物，中間層利用毛衣維持暖度，最外層選擇足以阻隔寒氣的防風、防水外套。三明治穿法尤其適合機車族，下次天冷騎車時不妨試試看。
穿發熱衣需要注意什麼？
發熱衣是近年來很流行的抗寒衣物，由於輕薄又有保暖功效，冬天特別受到歡迎。不過家醫科醫師許書華呼籲，發熱衣別在運動的時候穿，因為發熱衣十分貼身，運動時會夾雜汗液、變得溼黏，悶久了會有濕疹等皮膚問題。
撰稿記者：陳昭容
核稿編輯：廖梓鈞
參考資料
登山健行必學的，洋蔥式穿搭法！（內政部臉書粉專）
冬天衣服怎麼穿？兩種主流穿搭法比較給你看（傑足先登 傑登醫師臉書粉專）
【寒冬來了，寶包衣物這樣穿】（阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師臉書粉專）
