白沙屯媽祖進香被譽粉紅超跑、大甲媽祖遶境世界聞名 台灣還有哪些媽祖進香活動？

2026白沙屯媽祖進香將於國曆4月12日23點55分登轎出發，擁有超過百年歷史的徒步進香是台灣重要的民俗文化，虔誠的信徒與綿延不絕的進香隊伍，讓人印象深刻。除了白沙屯媽祖徒步進香之外，你知道全台還有不少廟宇也有媽祖進香的傳統嗎？跟著Yahoo新聞編輯室一起來認識！

白沙屯媽祖進香是台灣重要民俗盛事，你知道台灣還有哪些媽祖進香活動嗎？（圖：楊天興）

白沙屯媽祖不按牌理出牌 走哪裡全看「粉紅超跑」旨意

位在苗栗縣通霄鎮的白沙屯拱天宮媽祖，有「粉紅超跑」之稱，進香活動已有近200年的歷史，儀式包括啟駕、進火、拜天公、回宮、遊庄、開爐等。

白沙屯媽祖進香最著名的特色，就是沒有固定的時間和路線，一切全看媽祖的旨意。每年農曆12月15日，廟方的值年爐主會向媽祖擲筊，請示隔年的進香時程。進香途中，大轎班成員必須心無旁騖，悉心感受媽祖行轎所傳達的旨意，讓媽祖神轎自由動靜行止，因無法預測媽祖究竟想往哪裡走，一路上充滿驚奇，隨時可能來個大轉彎、涉水渡溪、停駕民宅、商店的指示，也因此傳出許多讓信眾驚歎不已的神蹟。

至於為什麼叫做「粉紅超跑」？廟方解釋，這個稱號的由來跟2013年進香途中發生的一件趣事有關。當時，媽祖大轎駐駕於BMW汽車彰化昌一服務中心，進入展示中心後，媽祖的鑾轎來到白色寶馬BMW前面行轎，示意其讓位，隨後「倒車入庫」，停在豪車的位子上。因媽祖鑾轎的轎頂覆蓋一塊粉紅色的遮雨布，加上進香速度敏捷，猶如超跑一樣，因此有了粉紅超跑的稱號。

歌手林姍主唱的「粉紅超跑」一曲，更被信徒視為白沙屯媽祖進香戰歌，徒步中聽到這首歌便會感覺精神百倍，YouTube網路觀看次數已突破千萬次。

大甲媽祖遶境 世界三大宗教盛事之一

大甲媽祖遶境歷史悠久，不只被美國Discovery頻道列為「世界三大宗教盛事」之一，2009年更被聯合國教科文組織評為世界非物質文化遺產，具有特殊地位。

每年的大甲媽祖遶境，約在農曆3月舉行，廟方會在元宵節擲筊，請示媽祖擇定起駕日期。為期九天八夜的遶境活動，會舉行祈安、上轎、起駕、駐駕、祈福、祝壽、回駕、安座等八項主要祭典，遶境路線行經台中、彰化、雲林、嘉義四縣市。從台中大甲鎮瀾宮起駕，途中駐駕彰化南瑤宮、西螺福興宮、新港奉天宮、北斗奠安宮、彰化天后宮、清水朝興宮，最後回鑾大甲鎮瀾宮，路途總長約340公里。迎神儀式之外，還有陣頭、煙火秀、搶轎等活動，熱鬧非凡，每年都會吸引數十萬信眾參與。

全台第一個進香團！彰化南瑤宮媽祖笨港進香

位於彰化的南瑤宮，自1738年建廟至今，已傳香287年，歷史悠久且香火鼎盛，是當地重要的第三級古蹟。清朝嘉慶年間，南瑤宮就有前往笨港（約當今雲林縣北港與嘉義縣新港）進香的傳統，可說是「台灣進香團的始祖」，也因為多年來累積不少信徒，南瑤宮擁有全台規模最大的媽祖會組織。

目前，南瑤宮共有十個媽會，新大媽會依照慣例不主辦，其他九個媽會分成三組，以12年為一個單位，分年輪辦為期七天六夜的笨港進香事宜，進香會從彰化南瑤宮徒步至笨港天后宮進香，行經彰化、雲林和嘉義三縣市。

因為主辦單位豐富，南瑤宮媽祖進香多年來流傳「大媽四愛吃雞（信徒供奉的牲禮特別豐盛）、二媽五愛冤家（進香過程常有意見不合或搶神轎事件）、三媽六愛潦溪（徒步涉濁水溪而過）」的俗諺，展現出每年出巡不同的特色，是中部重要的宗教盛事。

北港朝天宮迎媽祖囡仔不驚炮「藝閣」遊行超受歡迎

每年農曆3月19日、20日，是北港朝天宮迎媽祖起駕的日子，遶境範圍在北港鎮內，不像其他地區的媽祖遶境，有跨縣市的行程。雖然如此，北港朝天宮媽祖遶境，依然有其吸睛之處。

其中，最有特色的就屬用炮炸媽祖神轎的「炸轎吃炮」儀式。俗語說「北港囡仔不驚炮」，當神轎經過，家家戶戶都會在轎底點燃鞭炮迎接媽祖，當地人透過震耳欲聾的鞭炮聲，表達對媽祖的感懷，也藉此祈求家庭平安富貴。這項炸轎活動與台東炸寒單、鹽水蜂炮並列「台灣三大炮」。

炸轎吃炮的特色儀式以外，北港朝天宮每年還會舉辦「藝閣」遊行，讓信眾們觀賞、參與。所謂的藝閣，是由小朋友們裝扮成古代神話或忠孝節義故事中的人物，坐在藝閣車上遊行，並發放糖果給沿途參加遊行的民眾。據說坐上藝閣車能保佑孩子，因此每年都吸引非常多家長幫小孩報名。

松山慈祐宮媽祖遶境 規模台北地區最大

位於台北市松山區的慈祐宮，建於清乾隆18年（1753年），座落於大台北都會區，附近有饒河街觀光夜市、松山火車站等交通樞紐。每年農曆3月23日媽祖生日前後，慈祐宮都會舉辦一系列慶祝媽祖誕辰的活動，以求風調雨順、國泰民安，當中最受矚目的就是「十三街庄遶境」，堪稱台北地區最大的媽祖遶境活動。

為期兩天的遶境，分為東、南、北三條路線，繞行十三街庄（涵蓋松山區、信義區、南港區、內湖區），沿路穿插花車、各式陣頭、神將、傳統民俗藝陣表演，相當有看點。而為媽祖探路的「報馬仔」，更是台灣少數媽祖廟中才有的特殊人物。

遶境開始前，慈祐宮另會依道教古禮舉行「三獻大禮」，由穿著長袍馬褂的禮生，以三跪九叩的方式，分別依初獻、亞獻、終獻，對媽祖獻祭三牲。典禮中還可以看見36件執事法器，據說法器「文筆手」可以為考生帶來好運氣，是民眾爭相找尋的熱門法器。

澎湖天后宮媽祖遶境 「海上出巡」全台唯一

有400多年歷史的澎湖天后宮，是目前所知全台第一座媽祖廟。由於澎湖是一座四面環海的島嶼，漁民大多討海維生，同屬「海神」的媽祖，自然而然成為當地漁民最崇拜的守護神。不過受到地理環境的限制，澎湖天后宮不像其他廟宇，每逢媽祖誕辰就會固定舉辦陸上遶境。

1986年，澎湖天后宮首度舉辦媽祖海上出巡遶境，盛大的媽祖船隊遶巡澎湖群島各個港口，所到之處皆受信眾熱烈歡迎，當時空前的盛況讓整個澎湖宛如不夜城。

繼首次海上出巡後，澎湖天后宮在1987年至1999年間，舉辦共計八次的海上遶境，遶境範圍擴及澎湖各個漁港海域；特別的是，北港朝天宮、台北吉安宮等廟宇，也曾共同出海遶境，遶境規模之大轟動全台，是澎湖人難忘的特別回憶。不過，考量海上遶境的困難度遠高於陸地遶境，未來是否恢復媽祖海上出巡遶境活動，澎湖天后宮管委會表示會再審慎評估。

核稿編輯：廖梓鈞、羅芋宙