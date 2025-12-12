被讓路也要做這件事？外國人回國後感受到的5項「跟日本不同的事物」
到日本旅行的醍醐味之一，就是享受和自己國家截然不同的文化氣氛，在日本各地品嘗美食、欣賞美景等等體驗，都十分令人流連忘返。不過也有不少人在體驗玩日本文化後，回到自己國家卻發現有些地方令人在意！LIVE JAPAN訪問了許多外國旅客，訊問他們在回到自己國家後，覺得有哪些地方跟日本不一樣？一起來看看吧！
※以下皆為受訪者的個人意見
日本有好多東西就是超可愛！
画像素材：PIXTA
「我的國家好像沒有特別定義什麼是可愛，也不太有會被稱為是可愛的東西，不過日本有超多可愛音樂、漫畫！」（美國人/
留學生/Samantha小姐）
日本的店舖、超市、藥局甚至辦公室，都會播放可愛的音樂，而這是在美國不會遇到的狀況。
在日本確實有許多地方會使用可愛的商品，或是保有可愛文化，甚至在警局或是醫院的服務中也能一窺可愛的用品。各地區的吉祥物也有很多可愛設計，從小孩到大人，不分年齡背景或性別，大家都能在可愛文化中找到樂趣，這就是日本的特徵之一。
令人意外的服務品質！超方便的日本便利超商
照片來源：PIXTA
近年來日本的便利超商在海外開拓了不少店鋪，但許多國家的旅客實際進入到日本的便利超商時，卻發現跟自己國家的超商比起來，日本的便利超商有許多超便利的服務。
「我住過的地方附近的7-11，並沒有特別大或是有販售超多品項，大概只有飲料區、熱食區、零食區。但當時在附近走路幾分鐘的範圍內就有3間超商，而且還有像是食品店一樣的商品，還有美容商品、酒類、寵物食品、衣服等品項，住在日本的半年間，我每天都會去！」（加拿大人/Anil先生）
根據日本Franchise Association的公開資料，2018年日本國內有超過5萬8千家的便利超商，並擁有多樣的服務內容。對其他國家的人來說，有如此多間日本超商擁有多元服務內容及豐富商品品項，是一件稀有的事呢。
味道及上菜方式實在太棒啦！在一個容器中展現日式纖細文化
照片來源：PIXTA
不同國家都有獨特的飲食文化、嗜好、特產，其中日本國樂的料理技術、擺盤方式更是聞名海外。
日本有名的美食從壽司、天婦羅，到章魚燒、蕎麥麵、串燒、飯糰等等，許多食物都不只是好吃而已，更是從不同的外觀誕生出眾多種類。
「最喜歡吃麻糬了！還有串燒跟燒酒，真的超棒。」（美國人/rou先生）
「在我居住的地方，不管是哪家餐廳都是給超多量一次放進碗盤裡。但日本餐廳的裝盤方式，會依據顏色、食材質感來組合，外觀就像是藝術品一樣。加上碗盤、餐具，光是看著就讓人心情愉快。」（加拿大人/Magda先生）
日本重視的調味、擺盤，是在自己國家比較少見的，而能注意到這一層面的外國人，在日本人看來也是覺得十分開心！
日本的公用廁所也非常整潔！反而覺得自己國家的廁所有點怕怕的啦～
照片來源：PIXTA
接下來是在觀光客，或是住在日本的外國人間常有的話題，那就是廁所及使用禮儀。許多外國人對於日本廁所的整潔及機能性，都給予極高評價。
「以前要習慣自己國家的公共廁所實在花了一點時間。」（紐西蘭人/Linda小姐）
「在蘇格蘭，除非是真的沒有其他選擇了，不然大家是不會選擇走進公共廁所的。一直都覺得公共廁所很可怕．但來到東京之後才發現公共廁所好乾淨，實在是對家鄉的廁所有點失望。」（蘇格蘭人/John先生）
不過觀光客們稱讚日本廁所的理由可不是只有乾淨而已，從洗手台、門、馬桶座，再到溫水洗淨功能、加熱座圈、自動開關功能等等，都是讓大家說讚的原因。也有日本人甚至去到外國時，會想把日本的廁所一起帶去，會讓人這樣想的原因當然就是多元的機能性啦！
在日本太習慣敬禮，這習慣回國都改不掉！
照片來源：PIXTA
敬禮是在日本日常生活中很重要的一環，從朋友到鄰居、朋友，還有商場上都是重要禮儀，也可以說是日本統的習慣之一。從飯店、店鋪、觀光設施對客人的敬禮，到同事或客戶間的會議，還有聚餐後道別的場面等等，日本人都會習慣自然而然的敬禮。
也因為這樣，重新回到沒有敬禮文化的地方後，對於長居日本的外國人來說更是需要重新適應。
「在去過日本好幾次後，回到家鄉也會不小心跟著敬禮啦！」（庫克群島人/Chris先生）
「好幾次我都不小心對著奶奶敬禮。」（德國人/Stephi小姐）
美國的Manuel先生也說，自己也十分驚訝當被讓路時會不自覺地向對方敬禮這點，看來只要身體一旦記住敬禮，就會很難改掉。許多日本人在到國外時也還是會保持敬禮習慣，從這行為來說，實在是能很輕鬆地分辨出來對方是不是日本人呢！
Written by：Fujico
於東京出生，2015年成為自由接案寫手。有過在北美留學、就職的經驗，也可以英翻日。熱愛伊豆群島，幾乎每個月都要去一次！
