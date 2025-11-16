這些你都知道嗎？各種拉麵日文用語教學
日本的代表美食「拉麵」，在日本全國各地都有許多店舖，也是當地美食的龍頭。拉麵不可或缺的基本要素就是麵和湯。而麵的種類有分成粗麵、細麵等，湯頭的部分也有豚骨、海鮮等等的湯頭，再加上配料等等，包含這些豐富用料的拉麵美食，都有著各自的獨特用語。因此這次我們就要介紹給大家，只要知道並記起來就很方便的拉麵日文。在知道這些拉麵日文後，相信大家去造訪拉麵店時，會更盡興更有樂趣喔！
拉麵日文教學①表達麵硬度的用語「超級軟」到「鐵絲般硬」
日本的拉麵湯頭有許多種類如：醬油、味增、鹽味等，但最重要的是，大家在去吃博多的豬骨拉麵時，要先記住麵條的硬度種類。根據煮的時間，麵條的硬度會有所不同，而不同的硬度有不一樣的名稱。
麵條的硬度從軟的開始依序是「非常軟（ばりやわ）」「有點軟（やわ）」「普通（ふつう）」「有點硬（硬麺，かためん）」「非常硬（ばり硬，ばりかた）」「鐵絲般硬（針金，ハリガネ）」。在點餐時，店員會事先確認，先記住的話就很方便。
「非常軟（ばりやわ）」跟「非常硬（ばり硬，ばりかた）」的「非常（ばり）」，是博多方言「非常」的意思。「非常軟（ばりやわ）」煮的時間最長，因此麵條會過軟，所以推薦的人不怎麼多。「普通（ふつう）」是最一般的硬度。如果想要有嚼勁口感的話，推薦選擇「非常硬（ばり硬，ばりかた）」或「鐵絲般硬（針金，ハリガネ）」。
有些老饕和拉麵老手也會選擇，只是過熱水洗去麵條上麵粉的「過水硬麵（粉落とし）」或者是只是用碰一下水蒸氣根本沒有過熱水的「水蒸氣硬麵（湯気通し）」。因為煮麵的時間每家店都不一樣，可以問一下店家推薦的硬度後再試著挑戰，也是一種不錯的方式喔。
拉麵日文教學②想大吃麵條就選擇「加大」或是「加麵」吧！
覺得「一人份的拉麵太少了！想要吃更多更多的麵！」的時候，在點餐時選擇麵條份量較多的「加大（大盛）」是最聰明的的方法。根據店家不同，有些可以免費加大，有些則需要加價，點餐時務必要確認好喔。
另外，有些博多拉麵或長濱拉麵的店家，可以體驗「加麵（替え玉）」，就是指只加點麵條。可以加麵的店家通常都是使用細麵的店家較多。因為在吃細麵時，麵條容易糊掉，因此演變成一次只提供一點點麵條的方式。
提供博多拉麵的店家在點「加麵（替え玉）」時，店家都會確認麵的硬度，因此第一次加點時可以選擇「非常硬」，第二次選擇「鐵絲般硬」等，這樣就能體驗到麵條硬度的各種變化。
拉麵日文教學③推薦的蘸麵吃法「熱盛」和「加湯」
說到拉麵的話，大多數的人都會聯想到麵條浸泡在熱呼呼湯頭裡的畫面，但其實也有麵條跟湯頭分別裝在不同容器的「蘸麵（つけ麺）」，也稱為沾麵。
跟將煮好的麵條加入熱呼呼湯頭裡的拉麵不同，蘸麵是將煮好後的麵條過清水後，放入不同容器的風格。吸附在麵條上的湯頭，可以自行調整比例，也可以不沾湯頭直接品味麵條原本的風味和口感。
這裡推薦大家記住的蘸麵吃法是「熱盛（熱盛り，あつもり）」。將煮好的麵條，先用冷水冰鎮後，再過一次熱水，將麵條加熱，之後再沾熱呼呼的蘸麵湯頭一起品嘗。如果是熱盛的話，因為麵條有先加熱過，因此湯頭也不容易冷掉，直到最後一口都能吃到熱熱的麵條。
另外，在剩下的蘸麵湯頭內加入滾燙高湯稀釋的「加湯頭（スープ割り、割りスープ）」也是很推薦的吃法。根據店家，有些店只要跟店員說一聲，就能幫你「加湯頭」。稀釋後的蘸麵湯頭很容易入口，想好好品嘗湯頭到最後的話可以試著加湯看看喔。
拉麵日文教學④一起享用動物類與海鮮類的美味「W湯頭（雙湯頭）」
在拉麵裡絕不能缺少的湯頭，每家店所使用的食材都不相同。拉麵的湯頭主要有以下幾種：
・醬油
・鹽味
・味噌
・豚骨
對於湯頭的調配，每家店都有著各自的堅持，可說是拉麵的重要關鍵。而根據店家，有些店也有「W湯頭（雙湯頭，ダブルスープ）」。
所謂的「W湯頭（雙湯頭）」就是將由豬骨、雞湯等動物類的湯頭與由昆布、鰹魚等海鮮類的湯頭相互結合的湯頭。湯頭分別在不同的圓柱型深底鍋製作，在提供給客人前混合是最基本的製作方式。不論是要引出動物類湯頭的美味，還是熬出海鮮類湯頭的鮮味，都需要花費大量心力，也就是因為這樣才能感受到店家的堅持。
拉麵日文教學⑤標準配備的配料「叉燒」「味玉」也記起來吧！
雖然麵條與湯頭是拉麵的生命，加點喜歡的配料也是老饕的吃法。以下有幾款是經常在拉麵店看到的基本配料名稱。因為配料都是依照店家私藏食譜作成的關係，所以也能表現出店家的特色。
「叉燒（チャーシュー）」是指一種燒烤豬肉的料理。日文也稱作「焼豚」。據說在許多博多拉麵的店裡，不是使用燒烤後的豬肉，而是使用燉煮過的豬肉。製作方法是先將豬肉用風箏線綁緊後，再放入烤箱或用平底鍋將表面煎的焦香，最後加入醬油醬汁燉煮。也有將煮好的豬肉加上醬汁熬煮的做法，每家店都有自己的製作方法和調味。
「筍乾（メンマ）」是將竹筍用乳酸發酵製成的食材，也稱作「支那竹（シナチク）」。作為醬油拉麵的配料，經常出現在醬油拉麵裡。筍乾的調味也是依店家而有所不同，筍乾的特徵就是那脆脆的口感。
「糖心蛋（煮玉子）」、「調味雞蛋（味付け玉子）」、「味玉（味玉）」是將煮過的蛋滷到入味的食材。據說在不久之前都是煮成半熟蛋。由於跟任何湯頭做搭配，因此在拉麵的配料中是基本中的基本。十分受到喜愛，是很多人都會加點的配料。
拉麵日文教學⑥令人在意的拉麵用語「背脂Cha Cha系」是？
就在不久之前「背脂Cha Cha系（背脂チャッチャ系）」是就連不喜歡拉麵的日本人都曾聽過的拉麵用語。這是指，將燉煮過的豬背脂肪放入竹簍，最後將豬背脂加在丼碗裡的拉麵風格。
「Cha Cha（チャッチャ）」是指在竹簍甩動豬背脂時的聲音、動作。據說是為了在湯頭中表現出更多層次口感而絞盡腦汁研發出來的，品嘗後可以感受到濃厚脂肪的美味。拜訪店家時，觀察店員煮麵的身影，或許也是吃拉麵的其中一種樂趣呢。
Written by:Naho Jishikyu
