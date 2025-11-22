車站內的日文指示看不懂？電車內的廣播在說什麼？日本旅遊好用必知日語-電車篇
大家在日本自助旅遊的話，一定都會利用當地的大眾交通來前往各地，而日本最方便的就是電車了！雖然現在隨著日本推廣觀光，許多車站都有設置英、中、韓等多國語言導覽，但若是碰到只有日文的情況可能很多人就會不知道該怎麼辦了。因此這次我們整理了日本車站的常用單字詞彙、語句以及實用的情境會話，抓住重點之後即使不會日文也能放心出遊啦！
日本的電車
日本電車公司不但非常多間，電車種類也非常多種，除了全日本都常見的JR之外，還有像東京的都營大江戶、東京METRO等地下鐵公司，此外再加上如小田急線、京王線等的私人鐵路，以及像百合海鷗號（ゆりかもめ）的單軌電車（モノレール）等鐵道的話，整個電車路線圖就會密集如網般，讓初次自助的旅人光看就頭疼。
而日本的電車搭乘方式基本上和台灣差不多，比較需要注意的是入站時，如果使用PASSMO、SUICA之類的電子票卡搭乘的話，要注意日本的電子票券不能像台灣悠遊卡一樣可以負額，若是剩餘金額太少的話可是會直接被閘門擋下的。此外雖然Pasmo、SUICA算是日本大部分地區都能使用的電子票券，但有些地區是只能收某些特定電子票券，所以若是無法使用的話去購買當地電子票券或是買一般的乘車票券就可以了。
車站內常用單字
- 車站
- 剪票口
- 月台
- 車票
- 販售處
- 車票自動售票機
- 加值、儲值
- 餘額
- 列車運行時刻表
- 車站服務人員
- 電梯
- 手扶梯
- 洗手間
搭車常見單字
- 發車
- 抵達
- 轉乘、換車
- 區間車(各站停車)
- 博愛座
- 強行衝上車
- 延遲
- 暫停運行
- 停駛
- 列車運行狀況
- 檢查
- 人員傷亡交通事故
常見車站及電車內廣播
車站及電車內廣播
- 列車即將進站
（denshaga-mairimasu）
- 在○號月台，開往___的列車即將進站。
（mamonaku、○bansenni-___houmenyukinodenshaga-mairimasu）
- 由於十分危險...
（abunaidesunode）
- 請退到黃線後。
（kiiroisenmade-osagari-kudasai）
- 強行上車非常危險，煩請不要這麼做。
（kakekomijoushawa-kikendesunode、oyamekudasai）
- 請注意，列車門即將關閉。
（doaga-shimarimasu gochuui-kudasai）
- 列車即將發車。
（hassha-itashimasu）
- 在博愛座附近請將手機調為震動模式，並請不要使用手機通話。
（yuusensekifukindewa manamodoni-setteinoue、tsuuwawa-goenryokudasai）
- 感謝您的搭乘。
（gojousha-arigatougozaimasu）
- 下車時別忘了您的隨身行李。
（orinosaiwa-owasuremonononaiyougochuuikudasai）
實用疑難雜症詢問會話
實用詢問會話
- 我想去○○。
（○○niikitaidesu）
- ○○該怎麼去呢？
（○○niwa-douyatteikeba-iidesuka）
- 要在哪裡買車票呢？
（kippuwa-dokode-kaeba-iidesuka）
- 該如何購買車票呢？
（kippuwa-douyatte-kaemasuka）
- 到○○要花多少錢？
（○○madeno-ryoukinwa-ikuradesuka）
- 到○○要花多久？
（○○ewa、jikannwa-donokurai-kakarimasuka）
- 這台電車會到○○嗎？
（kono-denshawa○○ni-ikimasuka）
- ○○是在這裡下車嗎？
（○○wa-kokode-orimasuka）
- 往○○該從哪個出口出去？
（○○niwa-dono-deguchi-desuka）
