逮就補(大丈夫)超好用！教你日本旅遊中如何萬用這句話！

台灣人算是相當熟悉日本文化的一個民族，除了日本的影視漫畫作品時常輸出到台灣，兩地之間都有在使用漢字也讓台灣人到日本玩的時候可以加以活用。不過畢竟還是不同國家，即使字相同還是會有所差異，其中「大丈夫」就是一個極為明顯的例子。這次LIVE JAPAN要介紹堪稱萬用的日語詞彙「逮就補（大丈夫）」，以及台灣人到日本觀光時能夠馬上現學現用的假想情景，把「逮就補」用得巧用得妙就能夠靠它來觀光走跳日本啦！

「逮就補（大丈夫）」是什麼意思？

廣告 廣告

台灣人口中的「逮就補」的日文是「だいじょうぶ（daijoubu）」，漢字寫作「大丈夫」，但這「大丈夫」和中文的「男子漢大丈夫」可是不一樣的！「大丈夫」的意相當於令人安心的、可靠的、沒有問題的意思，類似英文的「OK」和中文的「沒關係」，可以應用在非常多個情境之中，是一個同時有肯定與否定意思的詞，會視說話者語氣及使用情況而有不同解讀，以下會將大丈夫的意思分成兩個分類，並加入能夠實際運用的情境來為大家做講解。



順帶一提日語的「丈夫」是指物體很牢固耐用，或是一個人的身體很強壯健康的意思，雖然「大丈夫」是從「丈夫」衍生而來的詞，但基本上是不一樣的，沒辦法兩者通用哦。

「逮就補」用法①用來表示對現狀已滿足

◆於餐廳用餐時

在日本餐廳用餐的時候店家會提供一杯冰水或是熱茶給顧客，有時候服務生還會主動詢問是否需要加水「お水はいかがでしょうか」，若是不需要店員加水的話就可以直接回「逮就補爹思（大丈夫です）」，對方就會知道不需要替你加水。



另外有些店家看見顧客桌上有空的餐盤的時候，會想要先上前替顧客整理用餐餐具，這時候他們可能會說「お皿をお下げしてもよろしいでしょうか」，表示「請問能先幫您收拾一下桌面嗎」，不過台灣人在餐廳吃完飯習慣會坐一下再離開，如果餐具被收走可能會有點不好意思，因此若是還沒用餐完畢或是純粹不想餐具被收走，都可以直接回「逮就補爹思」，表示「沒關係，放著就可以了」。



◆購物消費時

台灣人來日本玩最重要的行程就是買東西，無論是買衣服、家電，還是泡麵之類的民生用品都一定會經過結帳這道手續，而日本的商家都很流行集點或是會員卡，所以店家常會尋問客人是否有該店集點卡之類的問題「ポイントカードはよろしいですか」，這時候直接回「逮就補爹思（大丈夫です）」也可以表達出自己沒有卡不需要集點。



若是買多樣東西，店員詢問你需不需要多的袋子（分け袋）時，如果不需要分裝袋也可以講「逮就補爹思」來表示不用。



此外台灣人愛去超商買宵夜或食物，但若是環保一點的人可能有自備餐具，不需要使用超商的免洗餐具，這時可以將 「逮就補」加上筷子的日語「哈洗（箸）」，變成「哈洗挖逮逮就補爹思（箸は大丈夫です）」，意思為「不用筷子」；有自備購物袋的話也可以把哈洗改成袋子的日語「虎哭摟（ふくろ）」，變成「虎哭摟挖逮就補爹思（袋は大丈夫です）」，意思就是「不用袋子」。

「逮就補」用法②表示安好、沒關係、沒有問題

◆被撞到或擠到而被他人道歉時

日本人非常注重禮貌，正常日本人如果不小心與他人有肢體接觸通常一定會講「斯咪媽線（すみません）」或是「勾面那賽（ごめんなさい）」來向對方道歉，這時候就可以禮貌性地回「逮就補爹思（大丈夫です）」表示沒關係。



像是觀光客到日本自助旅遊一定會搭電車，如果遇上通勤高峰很可能會碰上四處人滿為患的情況，被擠到、撞到都很常見，下次被對方道歉想要回沒關係的時候「逮就補」就可以派上用場囉！

◆他人上前關心、慰問時

這個情境最明顯的例子就是台灣人冬天喜歡來日本做的事情－滑雪！無論是何處的滑雪場裡都會同時存在早已駕輕就熟的滑雪老鳥以及連基本動作都會有困難的新手，小編本人曾有多次到滑雪場挑戰的經驗，每當跌得亂七八糟的時候常常都會有厲害的日本人路過，上前詢問我：「大丈夫ですか？（你沒事吧？）」。



因此在日本觀光要是參加一些機動性比較強的活動，不小心摔跤或是受傷而碰到當地人上前慰問，想要表達自己沒有受傷、沒有問題的時候就可以直接回他「逮就補爹思（大丈夫です）」，表示「我沒事！」，非常非常好用哦！

「逮就補」旅遊情境的簡單懶人包

最後再幫大家簡單統整一下旅遊時比較常會遇到的幾個能夠使用「逮就補」的情境：



◇被詢問是否需要額外服務、商品，想婉拒對方好意時

￭「お水はいかがでしょうか？（omitsu wa ikakadeshoka）」

需要再來點水嗎？



￭「お皿をお下げしてもいいですか（osarawo osage shitemo yoroshiideshouka）」

需要先幫您收拾一下桌面嗎？



￭「ポイントカードはよろしいですか？（pointoka-dowa yoroshiidesuka）」

請問有集點卡嗎？



￭「温めますか？」（於超商購買食物時）

需要加熱嗎？



◇被他人道歉、關心或慰問，想表示自己無恙時

￭「すみません／ごめんなさい」（與他人有不經意肢體接觸）

不好意思／對不起



￭「大丈夫ですか。」（身體可能有狀況時）

你沒事吧？

總而言之這句「逮就補爹思」能夠套用在任何不想要麻煩他人、造成他人困擾的時候使用，下次到日本如果有機會不妨多加運用，更能體會用當地語言與當地人交流的成就感與樂趣哦！



▼你還會有興趣

▶【2025最新版】台灣人都愛去這裡？從台灣住宿客排行榜，看最受歡迎的日本旅遊地點！