銀山溫泉實在太迷人！東北5種特色溫泉的觀光客經驗談
東北地區是將古早日本的優點傳承至今的地區，在東北地區中有各種不同的溫泉，且範圍廣至從溫泉勝地到山中僅有一家溫泉設施。雖然溫泉可以療癒身心，但與溫泉習習相關的風俗或是環境等，有許多地方都讓外國遊客感到很驚訝。這次為大家介紹在東北溫泉中，外國遊客感到驚訝的5件事情。
※以下皆為受訪者的個人意見
東北特色溫泉經驗談①日本傳統風情＋夢幻氛圍太吸引人了【山形縣的銀山溫泉】
「銀山溫泉雖然是一條會讓人以為重返到以前日本的溫泉街，但飯店的指標卻有用英文與中文標示，掃描QRcode也會有語音介紹等，這番用心讓外國遊客能更舒心度過，讓我很喜歡。因為經常一起出遊的朋友不太會說日文，我一和日本人說話後，她就一臉很無聊的樣子，在銀山溫泉的飯店和街上都有會說英文的店員，她也能與大家聊天，她看起來很開心。」（印尼／女性）
銀山溫泉的建築物雖然外觀是歐風木造多層建築，但客房卻是榻榻米，遺留著融合日本與西洋文化的「大正浪漫」的氛圍。雖然因東日本大地震的影響，有一段時間觀光客人數低迷，但因致力於改善針對外國遊客的應對服務，現在已是人氣十足的溫泉觀光景點囉。
銀山溫泉
〒999-4333 山形県尾花沢市大字銀山新畑
電話號碼：0237-23-4567（尾花澤市觀光物產協會）
東北特色溫泉經驗談②海景露天溫泉超壯觀【青森縣的不老不死溫泉】
「最近很喜歡的是青森縣的不老不死溫泉。浪花打上岸之際泡著露天溫泉，解放感無限！能在各種不同的地方享受到日本的溫泉，真的超棒的！以前好像很少見到外國人，雖然很討厭被日本人目不轉睛的盯著看，但長年住在日本後就變的能不太介意能下去泡溫泉了。有一位在日本住了幾十年的秘魯朋友說『完全不想和他人一起泡溫泉』，聽說至今也不曾泡過溫泉呢」（智利／女性）
不老不死溫泉中最受歡迎的就是在日本海突出的露天溫泉。小編特別推薦的是一邊欣賞夕陽一邊泡溫泉。除了有混浴浴池之外也有女性專用的浴池，能夠不介意異性的眼光，在充滿自然野趣氣氛中享受溫泉。
不老不死溫泉
〒038-2327青森県西津軽郡深浦町大字舮作字下清滝15
0173-74-3500
營業時間：僅泡溫泉不過夜時，海邊的露天溫泉8:00～16:00（櫃檯受理到15:30）／黃金之湯8:00～20:00（櫃檯受理到19:30）
票價：大人600日圓／孩童300日圓
公休日：不定休
東北特色溫泉經驗談③溫度這麼燙，是要怎麼泡【福島縣的飯坂溫泉】
示意圖
「福島縣飯坂溫泉的水溫熱到連入池5秒鐘都沒辦法。當地人都說不夠熱的話就沒有泡溫泉的感覺，好像討厭加冷水。看上去不覺得舒服，只覺得是在忍耐。好像犯了什麼錯在受罰一樣。」（馬來西亞／男性）
飯坂溫泉在古老的東北傳說中也是出現過，是具有歷史的溫泉設施。飯坂溫泉除了飯店與旅館之外，在街上還有許多公共浴場。因為每處的溫泉水溫都有約50度的高溫，即使是一般的日本人也都只能入浴幾秒鐘。因為就算喊出「好燙！」，也只會被當地人說「沒這回事！」，所以要加冷水就更困難。好像有難以理解的當地美學。
▶延伸閱讀：日本福島湯治名所「飯坂溫泉」溫泉、美食、景點推薦
飯坂溫泉
福島県福島市飯坂町湯沢
電話號碼：024-542-4241（飯坂溫泉觀光協會&飯坂溫泉旅館協同組合）
營業時間：共同浴場 6:00～22:00 ※僅泡溫泉不過夜時，請向各旅館確認
票價：共同浴場 成人200日圓起 僅泡溫泉不過夜300日圓起
東北特色溫泉經驗談④混浴溫泉還是會有抗拒感耶【青森縣的酸湯溫泉】
示意圖
「青森縣的酸湯溫泉是能感受到歷史的溫泉。在山中有古老而寬大的木造旅館，裡面有一座大到讓人誤以為是游泳池的超大浴池。雖然平常是混浴浴池，但因心裡還是感到抗拒，所以選在女性時間時入浴。」（俄羅斯／女性）
酸湯溫泉的「檜葉千人風呂」竟有約80坪（264.46平方公尺），浴場的寬敞度能比得上160張榻榻米。浴場是用青森檜葉製造而成，整個浴池內飄散著如森林般的清新芳香。
雖然基本上是混浴浴池，但從8點～9點間有一個小時為女性專用。另外，有為因介意他人目光的朋友準備「湯浴着」，是一種入浴用的服裝，一件1000日圓。因為如此大的大型浴池很少見，希望大家一定要去泡一次看看喔！
酸湯溫泉旅館
〒030-0197 青森県青森市荒川南荒川山国有林酸湯沢50番地
017-738-6400
營業時間：僅泡溫泉不過夜時「檜葉千人風呂」為7:00～17:30（請於18:00前泡完）
「玉湯」9:00～16:30（請於17:00前泡完）
票價：僅泡溫泉時，大人1000日圓／孩童500日圓
公休日：不定休
東北特色溫泉經驗談⑤泡完湯後身上有點臭？【秋田縣的後生掛溫泉】
示意圖
「後生掛溫泉是位在八幡平的山頂附近，一間白煙裊裊升起，原汁原味建築風格的溫泉設施。只是硫磺的味道很強烈，泡完後沒有仔細地沖澡的話，上衣就都是硫磺的味道，被我太太說「好像跟一根火柴在一起一樣」。有透明的溫泉或是混濁的溫泉，每種溫泉都對身體有不同的效果，覺得溫泉很深奧」（印尼／男性）
後生掛溫泉約300年前作為「湯治場」（中文譯為溫泉療養地）而創立。所謂的湯治（溫泉療養）就是要長時間浸泡在溫泉中，來治癒傷口或是身上的傷，因此湯治場並非旅館而在治癒好之前需自行做飯。據說後生掛溫泉對於腸胃疾病、神經痛、膝關節炎、風濕等，各方面都很有效果。
目前也有提供一般遊客的住宿與當日往返溫泉，透過溫泉療養放鬆一下身體也不錯吧！另外，溫泉泉質為單純硫黃泉，硫磺味強烈到就算衣服洗了一兩次味道還是會殘留。注意不要穿著自己喜歡的衣服前去泡此溫泉喔。
後生掛溫泉
〒018-514 秋田県鹿角市八幡平熊沢国有林内
0186-31-2221
營業時間：僅泡溫泉不過夜時9:00～16:00（櫃檯最後受理時間為15:00）
票價：大人600日圓／小學生及以下300日圓
公休日：不定休
日本東北的溫泉經驗談，其他還有這些意見！
「雖然外國朋友開始能接受泡溫泉，但不想在公共空間脫衣服」（巴基斯坦／男性）、「雖然泡溫泉看起來很舒服，但很害羞所以無法」（義大利／男性）等，好像也有人還對溫泉有抗拒。另外，也有「因為有刺青不能進去泡溫泉」的朋友（波蘭／男性）。因為日本對於刺青的觀念上也有了改變，說不定今後有刺青也能入浴泡湯的溫泉設施也會持續增加喔！
Text by:Masakazu Yoshida
※本文內容為2020年的資訊，最新狀況請至官網確認
