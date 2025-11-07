颱風來襲注意！防災用品、防颱措施、颱風假薪水、NG行為完整版懶人包一次看

颱風來襲，提醒大家做好防災準備。那麼颱風防災用品怎麼準備？防颱措施該注意什麼？颱風假薪水怎麼算？可以不要上班嗎？颱風天出遊會被開罰嗎？Yahoo新聞編輯室整理防颱完整版懶人包，帶你一起來了解！

👉 颱風最新動態｜停班課｜即時新聞一次看

颱風來襲時可能伴隨大雨，建議出門在外備好雨具。（示意圖／Getty Images）

防颱8大用品 千萬不能少

面對颱風可能來襲，民眾務必做好萬全的準備。例如沙包可簡易避免家中淹水，窗戶貼上膠帶能減少玻璃碎裂、飛散發生的機率；將盆栽架、盆栽綁線，可防止遭強風吹落碎裂傷及無辜。

此外，家中也應備好泡麵、乾糧、桶裝飲用水、緊急照明工具、電池、行動電源等防颱物品，以備不時之需。若在颱風侵襲期間不得不外出，則可準備雨衣、雨鞋代替雨傘，以免雨傘「開花」導致危險。

居家防颱措施有哪些？在外又該注意什麼？

颱風來襲雖然可怕，但只要做好防颱措施，掌握正確且即時的颱風資訊，仍可有效避免災害。除了遷離低窪地區，或遠離土石流高風險區，也應妥善清理居家環境周遭的水溝，避免淹水。另外，記得取下屋外懸吊物，將看板取下或釘牢，並加強盆栽的支架固定，以免意外發生。

室內則建議關閉非必要門窗，加釘木板或膠帶；檢查家中各式電路、瓦斯管線及爐火，以防火災；備好蠟燭、手電筒，以備不時之需。另外，可以準備數日充足的儲備乾糧、飲水，停水或無法開伙時才不會手忙腳亂。

颱風天可以不上班嗎？颱風天薪水怎麼算？

遇到天災，員工可以出勤安全問題為由行使「退避權」，雇主不得視員工為曠工、遲到，不能強迫員工以事假處理，亦不得扣發全勤獎金等。然而，現行法規並未明文規定，遇上颱風天，勞工是否有出勤義務；換句話說，如果企業要求員工在颱風天照常出勤工作，並沒有違法。

若颱風假當天是「工作日」，員工有上班就正常給薪，沒上班則可不支薪。至於雇主對正常上班的員工，是否支付額外的加班費或加發津貼，由各企業自行衡酌；如颱風假當天為「休息日」，雇主須按勞動基準法第24條規範，發給員工加班費。

颱風天不要拿命開玩笑 出遊危險還可能挨罰

根據災害防救法第30條，各級政府災害應變中心指揮官，於災害應變必要範圍內，可以畫定警戒區域，製發臨時通行證，限制或禁止人民進入或命其離去；亦可在指定道路區間、水域、空域高度，限制或禁止車輛、船舶或航空器通行。

颱風肆虐期間，常有民眾不聽勸阻，執意從事登山、戲水或觀浪等活動，導致受困釀災，並由政府動用救災體系救援，付出可觀的成本。為遏止這樣的情形，違反規定進入警戒區域者，除依災害防救法第55條，可處5萬元以上、25萬元以下罰鍰之外；若因招致危難，並由各級災害應變中心進行搜救而獲救者，執行機關可按災害搜救費用繳納辦法第3條，開具處分書，要求獲救者繳納搜救費用。

撰稿記者：陳昭容

核稿編輯：廖梓鈞

