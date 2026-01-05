40歲後如何預防骨質疏鬆？專家教你飲食與運動提升骨骼健康，有效預防骨質疏鬆 | ELLE

COPYRIGHT: Getty Images

PHOTO CREDIT: Iuliia Zavalishina

如果你覺得自己的骨骼狀況「還好」，其實這可能代表著「不再安全」了！骨質疏鬆是一種嚴重的健康問題，它會讓骨密度下降，骨頭變得脆弱，這樣會影響你日常生活中的活動自由。為了避免將來的不便，最好先了解一下自己骨骼的狀況，然後儘早養成保護和滋養骨骼的好習慣！

受訪者：

矢吹由利（Yuri Yabuki）：由利診所的院長，日本專科醫生協會的骨科專科醫生，同時也是日本抗老醫學會專門醫師日本美容皮膚科學會會員、日本美容整形外科學會會員。從東京女子醫科大學畢業後，進入慶應義塾大學整形外科再進修。除了骨骼和肌肉，她還相當熟悉皮膚老化和體內美容的技巧。

廣告 廣告

細川桃（Momo Hosokawa）：預防醫學專家及營養顧問，曾在美國學習預防醫學專業，並獲得國際營養顧問的認證，創立婦女與兒童健康促進組織 Love Teri Tokyo & New York。

你真的需要維他命營養補助食品嗎？一次釐清我們需要哪些營養補充品以及正確補充量

了解40歲族群的骨骼三大關鍵點

COPYRIGHT: Getty Images

PHOTO CREDIT: SCIENCE PHOTO LIBRARY

骨骼的狀態不像皮膚或肌肉那樣，能直接用肉眼看出老化的程度。等你發現骨骼有問題時，可能就已經晚了。一般來說，40歲左右的人骨密度會開始逐漸下降。所以，更新骨骼知識和資訊有三個關鍵要素！

COPYRIGHT: Hearst Owned

骨骼的命運在我們成年之前就已經決定了？

每個人的身體狀況都不一樣，骨骼的強度和質量也因人而異。一般來說，更年期之後骨密度會快速下降，但也有些人的骨密度意外得高。老化研究專家Yuri Yabuki博士提到：「DNA對骨骼健康影響很大。如果你的祖母或母親有骨質疏鬆症或曾經髖骨骨折，你就得考慮到自己有遺傳的風險，記得早點採取行動。另外，如果媽媽在懷孕時很瘦，可能會對胎兒的骨骼發育有影響，因為懷孕期間，內臟需要的鈣會從骨骼中轉移，這樣就容易造成鈣缺乏。」一旦骨量減少，就很難再增加。通常骨量在20歲左右達到高峰，之後就不會再增加！

COPYRIGHT: Getty Images

PHOTO CREDIT: no_limit_pictures

「活動量高、營養好的青少年能有效增加骨量。青春期的骨量越高，將來得骨質疏鬆症的風險就越低。可惜最近幾年，不愛外出、不運動的孩子越來越多，這導致青少年骨折的情況也增加了，更別提未來得骨質疏鬆症的可能性了。我想提醒家長和青少年，千萬別錯過骨骼生長的黃金時期。」Yuri Yabuki博士一直在強調這一點。

COPYRIGHT: Hearst Owned

30歲後期，骨骼代謝的平衡開始走下坡！

骨骼代謝是骨頭即使在斷裂後，也能隨著時間恢復正常的關鍵。Yuri Yabuki博士更深入地解釋了骨骼再生的機制：「參與骨骼代謝的細胞有兩種，一種是破骨細胞，負責分解骨骼；另一種是成骨細胞，負責生成骨骼。首先，破骨細胞會溶解舊骨骼中的鈣和膠原蛋白（這叫做骨吸收），然後成骨細胞會生成新的膠原蛋白並固定鈣（這叫做骨形成）。這個過程每天都在進行，大約三年後就會形成新的骨骼。」骨細胞會指導破骨細胞進行骨吸收，還會指導成骨細胞產生或停止生成新骨，這取決於你的骨頭是否因為經常鍛煉而變得強壯，還是因為缺乏運動或久坐不動而變得脆弱。

當這種新陳代謝所需的細胞平衡被打破時，骨骼的品質就會改變。 「由於分解骨骼的細胞數量增加，而生成骨骼的細胞數量無法跟上，骨量就會下降。這種情況從30多歲開始，在45至55歲之間、雌激素分泌開始減少時，骨量會下降約 20%。女性的變化程度會比男性更明顯。」

如果你掉以輕心，覺得骨質疏鬆症只是一種老年病，那可能就太晚了。事實上，骨密度在骨質疏鬆症發作前的20到30年就開始下降了。一旦骨量流失，就很難再生回來，所以現在保護好你的骨骼非常重要！在40歲出頭的時候檢查骨密度、預測未來的骨量，並重新檢視自己的生活習慣，這樣才能及早預防。記住，無論你多大年紀，想要保持身體靈活，關鍵在於你在40歲之前怎麼保養自己的身體。

COPYRIGHT: Hearst Owned

了解增加骨密度流失風險的生活習慣

骨量減少不僅會直接影響健康，還會對外貌造成負面影響。「在我們的所有骨骼中，臉部骨骼不需要承重，所以它們又細又薄，會最早出現萎縮的跡象。這些變化包括：眼窩和口腔變大，還有太陽穴部位變薄。接著，連接骨骼的韌帶會變鬆弛，皺紋和下垂會變得更加明顯。想要僅僅增加面部骨骼的量是不可能的。所以，開始照顧全身的骨骼非常重要。」

遺憾的是，現代人的生活太方便，導致大家都缺乏鍛煉，而紫外線又是我們的敵人，這對骨骼來說並不是個好環境。「維生素D對鈣的吸收至關重要，而鈣是骨骼的主要成分。維生素D是透過陽光合成的，但隨著越來越多人擔心曬傷，防曬變得很普遍。殘酷的事實是，高達98%的日本人缺乏維生素D。在日照時間較短的北歐，維生素D是一種非常重要的營養素。如果你有補充維生素的習慣，記得一定要把維生素D也納入其中。

此外，年輕人更容易出現營養不良，而體重過輕的人得骨質疏鬆症的風險也更高。」不喝牛奶的孩子和不吃肉的人數也在增加，遺憾的是，我們已經不再生活在一個只要年輕就代表身體好的時代了！「無論你是否同意這些觀點，如果你已經過了40歲，那麼定期進行骨密度測試是必不可少的！」

專家提供強化骨骼的生活方式建議

COPYRIGHT: Getty Images

即使在20歲之後你的骨量已經達到顛峰，還是有一些方法可以幫助骨骼更健康。以下是一些可以立即開始實踐的建議！兩位專家分享了他們的見解，主要包括：定期運動、適當的營養和充足的睡眠，這些都能促進骨骼的正常代謝，讓你的骨骼受益終生。

【鍛鍊】刺激骨骼的運動

現在就開始進行以骨骼為重點的運動！「當對骨骼的長軸施加物理刺激時，少量的電流會傳遞到骨骼，從而增加其強度。最簡單、最有效的鍛鍊就是腳跟下落。首先，充分伸展背部，然後將腳跟踩下，這樣的刺激會傳輸到骨骼。每天做50次這樣的鍛鍊就可以了。」

還希望增強肌肉，以防止將來摔倒，請養成有氧運動和肌力訓練的習慣。Yuri Yabuki博士這樣建議：「理想情況下，你應該每週三次以讓你呼吸順暢、心率加快的速度走6,000到8,000步，並且每週兩次做深蹲（30次），這樣可以訓練你的下半身肌肉。此外，做平板支撐（約1到2分鐘）也能增強你的上半身。」

請確認是否能做到以下項目：

□ 每天在家中進行 50 次腳跟落地訓練。

□每週進行3次有氧運動及2次肌力訓練。

□其實背部肌肉也很重要，日常訓練養成習慣。

□ 若長時間坐著，請放鬆大腿和臀部。



【生活習慣】身體保養，骨骼為先

也要檢查你的生活習慣，這樣可以提高細胞的再生和修復能力。Yuri Yabuki博士解釋說：「首先，睡眠是關鍵！當你進入深度睡眠時，身體會分泌大量生長激素，這會增加一種叫做骨鈣素的物質，促進骨骼的形成。因此，盡量保證至少六個小時的高品質睡眠。此外，酒精和吸煙會降低骨骼質量，是骨質疏鬆症的危險因素。補充女性荷爾蒙不僅能改善精神和皮膚狀況，對骨骼也有正面的影響。」

骨質疏鬆其實是雌激素缺乏的結果，因為雌激素參與骨代謝，而停經後骨量會急劇下降，因此補充雌激素是合理的。激素替代療法也已經發展得相當成熟，但在補充前，務必諮詢你的婦科醫生，以了解這種療法是否適合你。「接觸紫外線以促進維生素D的合成也非常重要，每天讓陽光照射到你的手掌上15分鐘吧！」

【飲食習慣】每天吃足夠的骨骼建構成分

COPYRIGHT: Getty Images

PHOTO CREDIT: SCIENCE PHOTO LIBRARY

我們常常認為骨骼的健康就是等於補充鈣，但其實單靠鈣的補充並不能讓骨骼生長或變得更強壯。預防醫學和營養顧問細川桃（Momo Hosokawa）教授指出：「我們還需要維生素D來幫助吸收攝入的鈣。然而，最近乳製品、魚類和豆製品的價格上漲，讓本來就短缺的鈣和維生素D面臨更大的風險。為了增加鈣的吸收量，晚餐時要注意選擇能同時攝入這兩種營養素的菜單。此外，徹底阻擋紫外線的人可能會導致血液中維生素D的水平降低，因此建議充分利用營養補充劑。」

矢吹教授擔心現代人面臨的蛋白質缺乏問題，因為蛋白質是身體的基礎。70歲以後，消化吸收會減慢，肌肉量會急劇下降，跌倒的風險也會增加，因此，為了預防這種情況，從40歲開始每天勤奮補充蛋白質很重要。



有利於骨骼健康的飲食習慣Ｑ＆Ａ

COPYRIGHT: Getty Images

Q：哪些危險的飲食習慣會導致骨密度降低？

根據細川教授的研究顯示，20歲至40歲之間的女性中，有五分之一的人骨密度較低。

根據2024年日本全國健康和營養調查，體重過輕的女性比例達到歷史最高水平。營養不良已成為導致骨密度下降的主要原因。需要特別注意的是，限制飲食或增加碳水化合物攝入量以節省食品成本，可能會導致蛋白質攝入量大幅減少。這特別是來自魚類和乳製品的蛋白質，比起以往明顯不足，對骨骼健康造成不利影響。因此，保持均衡的飲食，確保攝取足夠的蛋白質是非常重要的。

Q：如何才能攝取足夠的鈣和維生素 D？

維生素D主要存在於魚、蛋和蘑菇中，而同時攝取鈣和維生素D的最佳食物是魚類，特別是魚骨。非常推薦銀魚和小沙丁魚等，這些魚類可以在高壓鍋中煮軟，讓骨頭也能食用，這樣能有效增加鈣的攝入。此外，有研究顯示，晚上的鈣吸收效率比早上更高，因此，如果在晚上食用魚類，營養效果會更加理想。這是很好的飲食選擇，有助於提升骨骼健康！

Q：如何才能有效攝取蛋白質？

成人的理想蛋白質攝取量應為體重的1.5到2倍（以克為單位）。例如，對於一位體重50公斤的人來說，理想的蛋白質攝取量大約是75克。由於蛋白質無法在體內儲存，因此早餐、午餐和晚餐每餐都應攝取約25克的蛋白質。肉類方面，建議選擇雞肉，而如果選擇牛肉，則以瘦肉為佳。

細川教授補充道：「即使是肉類和魚類，每100克的蛋白質含量也只有約1/4。大豆則佔有較高的蛋白質比例，其中凍豆腐的鈣含量豐富，營養均衡性最佳。」因此，合理搭配各種蛋白質來源，可以有效提升整體的營養攝取。

Q：有哪些對骨骼健康有益且不會引起罪惡感的零食？

水煮蛋、小魚乾、魷魚乾等食物都是很好的蛋白質來源。如果你沒有過敏的問題，也可以考慮選擇起司等乳製品。若你想吃甜食，建議選擇容易吸收的蛋白質，並注意避免添加人工甜味劑，尤其是在飲用的食物中。細川教授提到：「在便利商店可以輕鬆找到高蛋白優格，這種優格每份含有約10克的蛋白質，非常方便，應該能幫助你養成良好的飲食習慣。」這些選擇不僅美味，還能有效提升日常的蛋白質攝取。

Q：改善腸道環境會影響骨骼嗎？

腸道屏障的健康對於營養物質的消化和吸收至關重要。研究顯示，服用乳酸菌可以使血液中的維生素D水平提高約25%。隨著年齡的增長，特別是從40歲開始，好菌和壞菌之間的平衡更容易受到破壞，這導致越來越多的人面臨脹氣和便秘的問題。因此，維護腸道健康成為了一個重要的任務。可以嘗試在米飯中加入大豆，或是在咖啡中加入豆漿等小改變，這些都能對腸道健康產生積極影響。這些飲食習慣的調整有助於增加纖維攝入，促進腸道菌群的平衡，從而改善整體的消化系統功能。

需要治療骨質疏鬆症的人該怎麼辦？

如果被診斷出患有骨質疏鬆症，請盡快開始治療。如果你處於停經前，可以透過服用處方維生素D和K來增加骨密度並預防未來骨折；如果處於停經後，可以服用抑制骨吸收的口服藥物或促進骨形成的注射藥物，目標是在三年內達到理想的骨密度。我們相信，悉心保養作為身體基礎的骨骼，對於維持優美的體態以及使身體終生能夠自行活動是至關重要的。

【延伸閱讀】

＊本文由 ELLE Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載