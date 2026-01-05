40歲後如何預防骨質疏鬆？專家教你飲食與運動提升骨骼健康，有效預防骨質疏鬆 | ELLE
COPYRIGHT: Getty Images
PHOTO CREDIT: Iuliia Zavalishina
如果你覺得自己的骨骼狀況「還好」，其實這可能代表著「不再安全」了！骨質疏鬆是一種嚴重的健康問題，它會讓骨密度下降，骨頭變得脆弱，這樣會影響你日常生活中的活動自由。為了避免將來的不便，最好先了解一下自己骨骼的狀況，然後儘早養成保護和滋養骨骼的好習慣！
受訪者：
矢吹由利（Yuri Yabuki）：由利診所的院長，日本專科醫生協會的骨科專科醫生，同時也是日本抗老醫學會專門醫師日本美容皮膚科學會會員、日本美容整形外科學會會員。從東京女子醫科大學畢業後，進入慶應義塾大學整形外科再進修。除了骨骼和肌肉，她還相當熟悉皮膚老化和體內美容的技巧。
細川桃（Momo Hosokawa）：預防醫學專家及營養顧問，曾在美國學習預防醫學專業，並獲得國際營養顧問的認證，創立婦女與兒童健康促進組織 Love Teri Tokyo & New York。
你真的需要維他命營養補助食品嗎？一次釐清我們需要哪些營養補充品以及正確補充量
了解40歲族群的骨骼三大關鍵點
COPYRIGHT: Getty Images
PHOTO CREDIT: SCIENCE PHOTO LIBRARY
骨骼的狀態不像皮膚或肌肉那樣，能直接用肉眼看出老化的程度。等你發現骨骼有問題時，可能就已經晚了。一般來說，40歲左右的人骨密度會開始逐漸下降。所以，更新骨骼知識和資訊有三個關鍵要素！
COPYRIGHT: Hearst Owned
骨骼的命運在我們成年之前就已經決定了？
每個人的身體狀況都不一樣，骨骼的強度和質量也因人而異。一般來說，更年期之後骨密度會快速下降，但也有些人的骨密度意外得高。老化研究專家Yuri Yabuki博士提到：「DNA對骨骼健康影響很大。如果你的祖母或母親有骨質疏鬆症或曾經髖骨骨折，你就得考慮到自己有遺傳的風險，記得早點採取行動。另外，如果媽媽在懷孕時很瘦，可能會對胎兒的骨骼發育有影響，因為懷孕期間，內臟需要的鈣會從骨骼中轉移，這樣就容易造成鈣缺乏。」一旦骨量減少，就很難再增加。通常骨量在20歲左右達到高峰，之後就不會再增加！
COPYRIGHT: Getty Images
PHOTO CREDIT: no_limit_pictures
「活動量高、營養好的青少年能有效增加骨量。青春期的骨量越高，將來得骨質疏鬆症的風險就越低。可惜最近幾年，不愛外出、不運動的孩子越來越多，這導致青少年骨折的情況也增加了，更別提未來得骨質疏鬆症的可能性了。我想提醒家長和青少年，千萬別錯過骨骼生長的黃金時期。」Yuri Yabuki博士一直在強調這一點。
COPYRIGHT: Hearst Owned
30歲後期，骨骼代謝的平衡開始走下坡！
骨骼代謝是骨頭即使在斷裂後，也能隨著時間恢復正常的關鍵。Yuri Yabuki博士更深入地解釋了骨骼再生的機制：「參與骨骼代謝的細胞有兩種，一種是破骨細胞，負責分解骨骼；另一種是成骨細胞，負責生成骨骼。首先，破骨細胞會溶解舊骨骼中的鈣和膠原蛋白（這叫做骨吸收），然後成骨細胞會生成新的膠原蛋白並固定鈣（這叫做骨形成）。這個過程每天都在進行，大約三年後就會形成新的骨骼。」骨細胞會指導破骨細胞進行骨吸收，還會指導成骨細胞產生或停止生成新骨，這取決於你的骨頭是否因為經常鍛煉而變得強壯，還是因為缺乏運動或久坐不動而變得脆弱。
當這種新陳代謝所需的細胞平衡被打破時，骨骼的品質就會改變。 「由於分解骨骼的細胞數量增加，而生成骨骼的細胞數量無法跟上，骨量就會下降。這種情況從30多歲開始，在45至55歲之間、雌激素分泌開始減少時，骨量會下降約 20%。女性的變化程度會比男性更明顯。」
如果你掉以輕心，覺得骨質疏鬆症只是一種老年病，那可能就太晚了。事實上，骨密度在骨質疏鬆症發作前的20到30年就開始下降了。一旦骨量流失，就很難再生回來，所以現在保護好你的骨骼非常重要！在40歲出頭的時候檢查骨密度、預測未來的骨量，並重新檢視自己的生活習慣，這樣才能及早預防。記住，無論你多大年紀，想要保持身體靈活，關鍵在於你在40歲之前怎麼保養自己的身體。
COPYRIGHT: Hearst Owned
了解增加骨密度流失風險的生活習慣
骨量減少不僅會直接影響健康，還會對外貌造成負面影響。「在我們的所有骨骼中，臉部骨骼不需要承重，所以它們又細又薄，會最早出現萎縮的跡象。這些變化包括：眼窩和口腔變大，還有太陽穴部位變薄。接著，連接骨骼的韌帶會變鬆弛，皺紋和下垂會變得更加明顯。想要僅僅增加面部骨骼的量是不可能的。所以，開始照顧全身的骨骼非常重要。」
遺憾的是，現代人的生活太方便，導致大家都缺乏鍛煉，而紫外線又是我們的敵人，這對骨骼來說並不是個好環境。「維生素D對鈣的吸收至關重要，而鈣是骨骼的主要成分。維生素D是透過陽光合成的，但隨著越來越多人擔心曬傷，防曬變得很普遍。殘酷的事實是，高達98%的日本人缺乏維生素D。在日照時間較短的北歐，維生素D是一種非常重要的營養素。如果你有補充維生素的習慣，記得一定要把維生素D也納入其中。
此外，年輕人更容易出現營養不良，而體重過輕的人得骨質疏鬆症的風險也更高。」不喝牛奶的孩子和不吃肉的人數也在增加，遺憾的是，我們已經不再生活在一個只要年輕就代表身體好的時代了！「無論你是否同意這些觀點，如果你已經過了40歲，那麼定期進行骨密度測試是必不可少的！」
專家提供強化骨骼的生活方式建議
COPYRIGHT: Getty Images
即使在20歲之後你的骨量已經達到顛峰，還是有一些方法可以幫助骨骼更健康。以下是一些可以立即開始實踐的建議！兩位專家分享了他們的見解，主要包括：定期運動、適當的營養和充足的睡眠，這些都能促進骨骼的正常代謝，讓你的骨骼受益終生。
【鍛鍊】刺激骨骼的運動
現在就開始進行以骨骼為重點的運動！「當對骨骼的長軸施加物理刺激時，少量的電流會傳遞到骨骼，從而增加其強度。最簡單、最有效的鍛鍊就是腳跟下落。首先，充分伸展背部，然後將腳跟踩下，這樣的刺激會傳輸到骨骼。每天做50次這樣的鍛鍊就可以了。」
還希望增強肌肉，以防止將來摔倒，請養成有氧運動和肌力訓練的習慣。Yuri Yabuki博士這樣建議：「理想情況下，你應該每週三次以讓你呼吸順暢、心率加快的速度走6,000到8,000步，並且每週兩次做深蹲（30次），這樣可以訓練你的下半身肌肉。此外，做平板支撐（約1到2分鐘）也能增強你的上半身。」
請確認是否能做到以下項目：
□ 每天在家中進行 50 次腳跟落地訓練。
□每週進行3次有氧運動及2次肌力訓練。
□其實背部肌肉也很重要，日常訓練養成習慣。
□ 若長時間坐著，請放鬆大腿和臀部。
【生活習慣】身體保養，骨骼為先
也要檢查你的生活習慣，這樣可以提高細胞的再生和修復能力。Yuri Yabuki博士解釋說：「首先，睡眠是關鍵！當你進入深度睡眠時，身體會分泌大量生長激素，這會增加一種叫做骨鈣素的物質，促進骨骼的形成。因此，盡量保證至少六個小時的高品質睡眠。此外，酒精和吸煙會降低骨骼質量，是骨質疏鬆症的危險因素。補充女性荷爾蒙不僅能改善精神和皮膚狀況，對骨骼也有正面的影響。」
骨質疏鬆其實是雌激素缺乏的結果，因為雌激素參與骨代謝，而停經後骨量會急劇下降，因此補充雌激素是合理的。激素替代療法也已經發展得相當成熟，但在補充前，務必諮詢你的婦科醫生，以了解這種療法是否適合你。「接觸紫外線以促進維生素D的合成也非常重要，每天讓陽光照射到你的手掌上15分鐘吧！」
【飲食習慣】每天吃足夠的骨骼建構成分
COPYRIGHT: Getty Images
PHOTO CREDIT: SCIENCE PHOTO LIBRARY
我們常常認為骨骼的健康就是等於補充鈣，但其實單靠鈣的補充並不能讓骨骼生長或變得更強壯。預防醫學和營養顧問細川桃（Momo Hosokawa）教授指出：「我們還需要維生素D來幫助吸收攝入的鈣。然而，最近乳製品、魚類和豆製品的價格上漲，讓本來就短缺的鈣和維生素D面臨更大的風險。為了增加鈣的吸收量，晚餐時要注意選擇能同時攝入這兩種營養素的菜單。此外，徹底阻擋紫外線的人可能會導致血液中維生素D的水平降低，因此建議充分利用營養補充劑。」
矢吹教授擔心現代人面臨的蛋白質缺乏問題，因為蛋白質是身體的基礎。70歲以後，消化吸收會減慢，肌肉量會急劇下降，跌倒的風險也會增加，因此，為了預防這種情況，從40歲開始每天勤奮補充蛋白質很重要。
有利於骨骼健康的飲食習慣Ｑ＆Ａ
COPYRIGHT: Getty Images
Q：哪些危險的飲食習慣會導致骨密度降低？
根據細川教授的研究顯示，20歲至40歲之間的女性中，有五分之一的人骨密度較低。
根據2024年日本全國健康和營養調查，體重過輕的女性比例達到歷史最高水平。營養不良已成為導致骨密度下降的主要原因。需要特別注意的是，限制飲食或增加碳水化合物攝入量以節省食品成本，可能會導致蛋白質攝入量大幅減少。這特別是來自魚類和乳製品的蛋白質，比起以往明顯不足，對骨骼健康造成不利影響。因此，保持均衡的飲食，確保攝取足夠的蛋白質是非常重要的。
Q：如何才能攝取足夠的鈣和維生素 D？
維生素D主要存在於魚、蛋和蘑菇中，而同時攝取鈣和維生素D的最佳食物是魚類，特別是魚骨。非常推薦銀魚和小沙丁魚等，這些魚類可以在高壓鍋中煮軟，讓骨頭也能食用，這樣能有效增加鈣的攝入。此外，有研究顯示，晚上的鈣吸收效率比早上更高，因此，如果在晚上食用魚類，營養效果會更加理想。這是很好的飲食選擇，有助於提升骨骼健康！
Q：如何才能有效攝取蛋白質？
成人的理想蛋白質攝取量應為體重的1.5到2倍（以克為單位）。例如，對於一位體重50公斤的人來說，理想的蛋白質攝取量大約是75克。由於蛋白質無法在體內儲存，因此早餐、午餐和晚餐每餐都應攝取約25克的蛋白質。肉類方面，建議選擇雞肉，而如果選擇牛肉，則以瘦肉為佳。
細川教授補充道：「即使是肉類和魚類，每100克的蛋白質含量也只有約1/4。大豆則佔有較高的蛋白質比例，其中凍豆腐的鈣含量豐富，營養均衡性最佳。」因此，合理搭配各種蛋白質來源，可以有效提升整體的營養攝取。
Q：有哪些對骨骼健康有益且不會引起罪惡感的零食？
水煮蛋、小魚乾、魷魚乾等食物都是很好的蛋白質來源。如果你沒有過敏的問題，也可以考慮選擇起司等乳製品。若你想吃甜食，建議選擇容易吸收的蛋白質，並注意避免添加人工甜味劑，尤其是在飲用的食物中。細川教授提到：「在便利商店可以輕鬆找到高蛋白優格，這種優格每份含有約10克的蛋白質，非常方便，應該能幫助你養成良好的飲食習慣。」這些選擇不僅美味，還能有效提升日常的蛋白質攝取。
Q：改善腸道環境會影響骨骼嗎？
腸道屏障的健康對於營養物質的消化和吸收至關重要。研究顯示，服用乳酸菌可以使血液中的維生素D水平提高約25%。隨著年齡的增長，特別是從40歲開始，好菌和壞菌之間的平衡更容易受到破壞，這導致越來越多的人面臨脹氣和便秘的問題。因此，維護腸道健康成為了一個重要的任務。可以嘗試在米飯中加入大豆，或是在咖啡中加入豆漿等小改變，這些都能對腸道健康產生積極影響。這些飲食習慣的調整有助於增加纖維攝入，促進腸道菌群的平衡，從而改善整體的消化系統功能。
需要治療骨質疏鬆症的人該怎麼辦？
如果被診斷出患有骨質疏鬆症，請盡快開始治療。如果你處於停經前，可以透過服用處方維生素D和K來增加骨密度並預防未來骨折；如果處於停經後，可以服用抑制骨吸收的口服藥物或促進骨形成的注射藥物，目標是在三年內達到理想的骨密度。我們相信，悉心保養作為身體基礎的骨骼，對於維持優美的體態以及使身體終生能夠自行活動是至關重要的。
【延伸閱讀】
「跑步機跑步與戶外跑步」哪種更能抗老？不同跑步訓練優缺點、適合誰與如何選擇，中年後選「這1種」
女性40歲後容易骨質流失！10個「增強骨骼」的運動，保持強健骨骼、延緩骨質流失且越動越強壯
18種富含「維生素D食物」每日應吃多少？強健骨骼肌肉、提升免疫力防感冒，缺乏攝取可能導致骨質疏鬆
＊本文由 ELLE Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載
其他人也在看
30歲OL「只做1事」！3個月後脂肪肝全消失 醫揭密：不是運動
飲食不正常、缺乏運動都可能造成脂肪肝。胃腸肝膽科醫師錢政弘分享，一名30多歲上班族工作繁忙、平時沒有時間運動，原本罹患輕度脂肪肝，但經過3個月飲食調整後，脂肪肝全消失，主要是她早餐不再吃麵包，而是選擇水煮蛋、黑咖啡、蒸地瓜、香蕉。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 6
曹西平疑因高血壓猝逝！沒頭暈胸悶就沒事？醫曝「沉默殺手」瞬間奪命：做1件事有效降血壓
資深藝人曹西平29日被發現陳屍於新北市三重住處，享壽66歲，消息震驚演藝圈。乾兒子Jeremy證實噩耗，透露曹西平生前長期有高血壓問題，卻未固定就醫，外界關注是否與猝逝有關。事實上，高血壓被稱為「沉默的殺手」，國內患者高達588萬人，近3成不自知，往往等到腦中風、心肌梗塞發生才驚覺失控。醫師提醒，高血壓多與生活型態有關，及早量測、調整飲食、運動與體重管理，才能降低致命風險，避免憾事重演。幸福熟齡 ・ 10 小時前 ・ 1
想長壽別只靠補品！名醫曝吃「這兩道菜」就行
生活中心／杜子心報導想吃得健康、活得久，很多人第一個想到的是補充保健食品，卻常常忽略「怎麼吃」才是關鍵。基隆長庚醫院健康檢查中心主任、肝膽腸胃科醫師錢政弘坦言，真正能拉開健康差距並預防疾病的不是補品，而是願不願意「自己動手下廚」。他認為，只要學會最基本的「燙青菜」與「蒸或煮魚」，就已經比長期外食的人更接近健康飲食，因為單靠便當與外食，其實很難攝取到足夠又均衡的營養。民視健康長照網 ・ 3 天前 ・ 12
黃豆芽、綠豆芽差在哪？營養師揭「關鍵差別」 想補蛋白質一定要選它
豆芽在台灣料理中十分常見，不論是炒菜、涼拌或煮湯都好吃，既便宜又營養，是許多人冰箱裡的常備蔬菜。市面上的豆芽常見有2種：由綠豆發芽的「綠豆芽」，以及由黃豆發芽的「黃豆芽」，除了黃豆芽「頭」比較大、比較硬之外兩者還有什麼區別？黃雅鈺營養師日前在fb粉絲團點出兩者在營養成分的差別，也教大家如何依個人需求挑選、吃得更營養。 都叫豆芽但營養成分差很大 黃豆芽「蛋白質」勝綠豆芽2.3倍 雖然綠豆芽、黃豆芽同樣都叫「豆芽」，長得也相似，但營養成分並不相同。黃雅鈺營養師表示，綠豆本屬於澱粉類，在發芽後「變身」為蔬菜類，每100 公克熱量僅約21大卡，非常適合正在減脂、管理體重的族群。其中，綠豆芽維生素C含量較高，約為黃豆芽的2倍，且口感清脆，常用於清炒或涼拌。相較之下，黃豆芽由黃豆發芽而成，而黃豆本身就是蛋白質來源，發芽後同樣歸類為蔬菜，但仍黃豆本身的優質植物蛋白，每100公克含量5.3公克，是綠豆芽的2.3倍。除了蛋白質之外，膳食纖維也高出３倍，鉀與胺基酸含量同樣相對較高，口感較為紮實，常用在燉煮、加入湯品或煮火鍋。 豆芽怎麼選？ 營養師：補營養選黃豆芽、想清爽又快選綠豆芽 黃雅鈺營養師指出，如果常春月刊 ・ 1 天前 ・ 3
沒吃什麼卻脹氣？專家揭「3原因」很多人沒料到 5食物快速消氣
雖然脹氣不是最吸引人的話題，但卻是很多人都能感同身受的腸胃困擾。根據「realsimple」網站指出，原因很多，可能是活動量不足、吃了容易脹氣的食物，甚至只是咀嚼不夠仔細。 什麼是脹氣？ 布魯克林邁蒙尼德醫學中心消化科主任 Linda Lee 醫師解釋，脹氣是指腹部感到飽脹與緊繃，通常是由腸胃中的氣體引起。根據美國克里夫蘭醫學中心資料，大約 25% 的人會偶爾出現脹氣，女性在月經期間甚至有高達75%的比例會感到脹氣。脹氣不僅不舒服，還會讓人煩躁、影響日常生活，甚至帶來疼痛。好消息是，透過一些簡單的生活與飲食調整，就能減輕甚至預防脹氣。 常見脹氣原因？ 營養師 Maya Feller 提醒，如果脹氣、放屁或腹部不適過於頻繁，可能與食物不耐症或腸道疾病（如腸躁症 IBS、小腸細菌過度生長 SIBO）有關，應先諮詢醫師找出原因。但多數情況可能只是以下日常因素造成： 1、壓力過大腸道與大腦之間有「高速公路」般的訊息傳遞系統。急性或慢性壓力會影響腸胃蠕動，有些人因此便秘，有些人則會腹瀉。壓力還可能增加胃酸分泌、引起食道痙攣，進一步加劇脹氣。2、活動量不足久坐會壓迫消化器官、減緩消化。即使只是飯後常春月刊 ・ 17 小時前 ・ 3
46歲教練養生又自律 醫揪「1習慣」慘罹肺癌：很多人不知道
運動、正確飲食有益健康，但血液腫瘤科醫師廖繼鼎表示，一名46歲健身教練每天積極運動，飲食也非常自律，但卻被診斷出「早期肺腺癌」。患者相當震驚，不解罹癌原因。廖繼鼎詢問後得知，患者每天竟只睡5小時，「遠低於健康人所需的7~9小時。」三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 13
日本長壽飲食專家：我每天輪流吃「這5種水果」！ 顧腸道、免疫又抗老
「水果不只是點心，而是日常生活的一部分。」來自日本奈良、同時也是營養師與長壽飲食專家的Michiko Tomioka分享，從小在果樹與農田環繞的環境長大，水果對她而言不只是食物，更與季節、文化與健康緊密相連。她指出，水果富含維生素、礦物質、植化素與膳食纖維，是支持免疫系統與長期健康的關鍵食物之一。以下是她每天都會輪流攝取、也最常放在廚房裡的5種水果。 1、蘋果：腸道與免疫的基礎水果蘋果富含維生素 C、膳食纖維、鉀與多酚，並同時含有益生元與益生菌來源，有助於腸道健康，而腸道正是免疫與大腦健康的重要基礎。研究也顯示，蘋果中的植化素具有抗氧化與抗發炎特性。✔ 營養師吃法：連皮吃，保留最多纖維、加入沙拉或湯品、自製蘋果泥或燉菜她也提醒，多嘗試不同品種，能攝取到更廣泛的營養。 2、柑橘類水果：免疫力的經典代表包含橘子、柳橙、檸檬、萊姆、柚子等柑橘類水果，富含維生素 C、A、葉酸、鉀與纖維，同時含有類黃酮與類胡蘿蔔素，有助於細胞保護與免疫調節。此外，維生素 C 也能幫助植物性飲食中的鐵吸收。✔ 營養師吃法：直接吃整顆水果，而非只喝果汁、使用果皮屑入菜或泡茶、加入沙拉、醬汁或烘焙她特別指出，果皮其實常春月刊 ・ 10 小時前 ・ 1
體內濕氣90％是吃出來的！他減肥只吃1類食物 濕氣堆積、腎也壞
為了快速瘦身，有些人採取「只吃肉、不吃澱粉」的極端減肥法，卻不知這樣做可能讓身體濕氣加重！中醫師余雅雯提醒，體內濕氣90％是吃出來的，過度吃肉不僅讓脾胃失衡，還可能引發濕氣堆積、代謝失常，導致痛風、皮健康2.0 ・ 1 天前 ・ 4
24歲女大學生檢出胃癌末期 曝連2年都吃「這食物」醫曝還有4個隱藏殺手
24歲大學剛畢業的女生感覺胃部不適，就醫檢查就已經是胃癌末期，她回想畢業前至少有2年的時間，天天都吃校門口燒烤攤上買「串串香」，又香又辣讓她吃得很過癮，很可能因此種下癌因。醫師提醒，不只燒烤，菸、酒以健康2.0 ・ 1 天前 ・ 55
不是易怒者！研究曝「1個性人」最容易失智：常壓力爆棚
除了生理，何種人格特質的人容易失智，頗受矚目。台大醫學院兼任教授、醫師曾文毅表示，以人格特質而言，許多研究發現，個性較為神經質的（neurotic）人日後失智的風險較大，「這類人較追求完美，使其壓力荷爾蒙水平較高，而壓力荷爾蒙會傷害大腦，進而增加失智風險。」三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 2
每天早晨「第一杯」喝錯恐罹癌？醫師點名2大地雷飲品：大腸慢慢腐蝕卻無感
現代人因為工作關係圖方便，每天的第一杯會是果昔、含糖的飲品、咖啡來帶代替早餐。不過，重症醫療科醫師黃軒在臉書發文示警，這樣的飲食模式恐怕正在悄悄傷害腸道健康，大腸癌並非一夕之間形成，而是長期生活習慣累積的結果，空腹飲用高糖飲品，正是容易被忽略的風險因子之一，腸道長期處於發炎狀態的時間，可怕的是「你完全無感」。醫師黃軒表示，很多人以為，早餐不吃沒關係，但「空......風傳媒 ・ 8 小時前 ・ 4
早上空腹喝「高糖飲品」 醫搖頭：大腸慢慢被腐蝕
國人最好發癌症之一的大腸癌，醫師黃軒指出，許多人習慣不吃早餐，甚至直接飲用果昔等超甜飲料，「空腹加上高糖飲品」的組合，正是大腸癌的隱形地雷。中天新聞網 ・ 16 小時前 ・ 7
不是靠吃藥！研究曝「這樣吃」能降高血壓：效果接近第一線藥物
高血壓危害健康。醫師張家銘表示，真正讓血壓失控的因子是血管早就進入「長期發炎、氧化壓力太高」的狀態。去年底發表的整合性研究指出，現代高血壓治療的思維，已慢慢從「壓低血壓」，轉向「修復血管」。一項飲食研究發現，採用地中海飲食的人，收縮壓可明顯下降，亦即正確飲食就已接近第一線降壓藥的效果。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 5
7款「幼兒海苔」重金屬超標 小兒科醫師：恐傷腦腎！快就醫
有媒體將7款含有韓國海苔成分的嬰幼兒食品送SGS檢驗，結果全數超標，其中最誇張的一款鎘含量竟超標50倍。小兒科醫師巫漢盟示警，兒童神經系統尚未發育完全，攝取過量鉛或鎘恐傷害多重器官。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 2
不怕冷、穿短袖等於身體健康？醫曝「4症狀」恐是健康警訊
[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導寒流來襲時，街頭常出現眾人裹著羽絨衣，卻有人僅穿短袖的強烈對比，醫師指出，這些人不是神經大條，而是「感覺不一樣...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 1
早餐吃「這3樣」恐害血糖失控、老更快！很多人以為很健康 連這1杯也中鏢
早餐不只是補充能量的一餐，更像是喚醒身體機能的重要「開關」。不過，日本網站「tsuyaplus.jp」提醒，有些看似方便又熟悉的早餐選擇，其實可能悄悄加速老化，特別是進入40、50歲後，更需要留意食材的選擇。 容易讓人顯老的早餐 有這個共通點 容易促進「糖化反應」的早餐內容，是加速老化的關鍵因素之一。所謂「糖化」，是指攝取過多糖分後，體內多餘的糖與蛋白質、脂肪結合，產生名為AGEs（晚期糖化終產物） 的物質。AGEs被認為與肌膚彈性下降、暗沉、老化現象有關，長期累積對外在狀態並不友善。 忙碌早晨最容易踩雷的早餐選項 以下這些食物，因為方便、省時，常成為許多人的早餐首選，但若長期、習慣性攝取，建議多加留意。 1、市售水果汁、蔬菜汁市售果汁與蔬菜汁雖然給人健康印象，但實際上糖分含量不低。在剛起床、空腹狀態下飲用，容易造成血糖快速上升，也更容易促進糖化反應。2、甜味穀片、早餐脆麥片這類早餐製品相當方便，但多半含糖量偏高。若真的想吃，建議選擇低糖版本，並搭配原味優格或新鮮水果，讓整體營養結構更平衡。 3、甜麵包甜麵包同時含有較高比例的精製糖與油脂，容易產生AGEs。若早餐選擇麵包，建議改為全麥常春月刊 ・ 16 小時前 ・ 3
毒海苔重金屬超標！醫示警「可殘留體內30年」 恐傷腎、害骨折
嬰幼兒海苔爆出食安危機，《鏡週刊》將7款含有韓國海苔成分的嬰幼兒食品送SGS檢驗，發現7款皆重金屬超標，其中一款「鎘」含量更是超標53倍。對此，小兒科醫師巫漢盟表示，鎘在人體內的半衰期極長，可達20至30年，主要傷害腎臟與骨骼。提醒家長，孩子如果有相關症狀，建議先帶孩子去醫院檢查一下。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 2
明「小寒」到！避早起洗頭 民俗專家提醒6大開運法
這段時間，《黃帝內經》中記載：「春夏養陽，秋冬養陰。」冬季萬物斂藏，養生應順應自然界收藏之勢，滋補內臟。當以收斂、封藏為主，以保護人體陽氣，使其閉藏、內養而不被打擾，神氣不外露，以養精蓄銳。所以要保持心情舒暢，勿過喜過悲，心境平和。 《黃帝內經》上說寒冷冬...CTWANT ・ 1 天前 ・ 3
男子愛囤特價咖啡豆 喝到腎功能剩不到10%
腎臟科醫師洪永祥指出，台灣潮濕氣候下，有一種黴菌毒素不怕高溫、不怕水洗，甚至在胃酸浸泡下依然存活，已有多起案例因接觸或食入這種毒素導致腎臟嚴重受損。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
跑步會磨壞膝蓋？ 專家揭「意想不到真相」：反而是好事
不時就會聽聞「跑步傷膝蓋」的說法，這究竟是真的嗎？澳洲南澳大學運動科學Hunter Bennett講師表示，雖然跑步確實屬於相對高強度的運動，對膝蓋也是一種負荷，不過透過適度且循序漸進的跑步訓練，不但不會磨壞膝蓋，還可能讓膝蓋更健康！而跑步造成膝蓋受傷，多半是因為過度使用，加上未考慮到運動量和配合飲食調整，他也教大家如何改變觀念、聆聽身體的回饋，安全地獲得跑步帶來的健康益處。 跑步時膝蓋承受負荷確實不小 但人體可自行調適 根據英國《獨立報》報導，Bennett講師解釋，跑步時每次腳落地，身體確實要承受約兩到三倍體重的力道，膝蓋承受的負荷比走路時增加三倍，但不代表膝蓋會因為這些衝擊被磨損。人體的關節是動態的結構，能因應外界刺激進行調整、修復與強化，需要負重才能繼續運作。其中膝蓋內的軟骨是一種強韌、富有彈性的結締組織，有緩衝和保護膝關節的作用。充分的證據表明，真正會讓骨頭或軟骨退化的情況，常常是「長期不使用」，例如長時間臥床或活動受限，反而會讓骨骼與軟骨迅速退化。 跑步反而對膝蓋好？ 研究：跑者膝蓋軟骨更厚、骨密度更佳 跑步確實會讓膝蓋軟骨暫時變薄，但這種變化只會維持幾小時，之後就會恢復原常春月刊 ・ 1 天前 ・ 3