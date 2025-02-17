24節氣立冬：習俗、禁忌、諺語、天氣、養生重點、開運方法一次看

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

24節氣立冬：習俗、禁忌、諺語、天氣、養生重點一次看

節氣「立冬」是哪一天？

立冬落在每年國曆的11月7或8日，2025年的立冬則是11月7日星期五，此時太陽在黃道上運行至225度。立冬是二十四節氣中的第十九個節氣，也是冬天的第一個節氣。

立冬是什麼意思？

在《月令七十二候集解》中提到：「立，建始也」以及「冬，終也，萬物收藏也。」表示立冬就是代表著冬季的開始，秋季的農作物已經全部收曬完畢，收藏入庫，動物也已藏起來準備冬眠。

立冬有哪些諺語？

立冬晴，一冬晴；立冬雨，一冬雨：

古人認為，如果立冬時下雨，整個冬天雨水都會比較多；而如果立冬當日為晴天，接下來的冬天都會是晴天。

立冬收成期，雞鳥卡會啼：

此時稻作成熟，在收成期間，放飼的雞及野生的鳥有穀物可吃，因此常會啼叫。

立冬補冬，補嘴空：

台灣人的習俗，在立冬日要進補以恢復元氣，慰藉一年來的辛勤勞動以及儲備過冬體力、抵禦寒冷。常吃麻油雞酒、薑母鴨、羊肉爐、或者是四物、八珍、十全等。

立冬的習俗與禁忌有哪些？

忌激烈運動：

立冬時節的天氣較為寒冷，此時若過度或激烈運動，容易導致心血管強烈收縮、心跳加速、血壓升高，老年人或是慢性病族群容易發生心血管疾病，建議依照個人體質進行適當的運動以避免危險。

吃餃子：

古人在季節交替時，會取「交子之時」的諧音，有著吃餃子的習俗，代表交替之意。也有人認為餃子的外型類似耳朵，吃了可以保護耳朵在寒冷時不受凍。

進補：

古人認為，人們在工作一年後體力耗盡，加上冬天寒冷，所以急需補充營養恢復元氣、抵禦寒冬。時至今日，現代人延續這項傳統，每到「立冬」前後，幾乎每個人都會吃上一碗麻油雞、羊肉爐、薑母鴨或是燒酒雞等來補充能量、暖和身體。

大家常常在立冬進補，熱呼呼的薑母鴨、麻油雞等藥膳補湯，喝一口暖全身！但美女中醫師蘇玟今提醒大家，這些補品常常引發身體上火，導致口乾舌燥、咽喉疼痛生瘡、便秘、長痘痘、失眠等症狀。食療上可以吃一些清熱降火的藥材與食材，像是菊花、金銀花、綠豆、薏仁、蓮子等。運動名模林可彤更進一步教學三招散熱排毒的運動，包括新月式後彎、下犬式扭轉、馬里奇扭轉，可以幫助消化、降低火氣。詳細教學請看：「立冬節氣這樣動！三招居家運動 輕鬆助消化降火氣 安心進補【Yahoo TV 節氣運動】運動名模林可彤 x 美女中醫蘇玟今」

