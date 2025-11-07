5種日本特有的文字符號！日文中的正確意思＆唸法大公開
日本和台灣因為同屬漢字文化圈，因此不少台灣人即使不會日語還是能成功在日本走跳玩耍。不過就算能夠背起做為日語基礎的平片假名，在日本也不一定能什麼都唸得出來、看得懂哦！因為日本有特殊的符號文字，即使乍看只是一個圖案或是一個字，卻會隨著文意改變讀音，甚至一個字卻有兩音節以上讀音等等。這次要介紹5個日本特有的符號文字，包含常見的「々」、「ヶ」、「〆」等等，一起來認識這些奇妙又獨具一格的日本符號文字吧！
日本特有文字符號①表示疊字的「々」
首先要介紹的是大家到日本一定都會看到的「々」，這個字是日本的疊字符號，表示重複前一字的意思，因此讀音會隨著前一字而改變，經常出現在日本地名中，例如東京的相當著名的地名「代々木」的讀音就是「よよぎ（ yoyogi）」，中文也就直接寫「代代木」即可。另外一個例子是許多外國觀光客都會到訪的酒酒井OUTLET，其商場名稱中的「酒酒井」的日文即是「酒々井」，但這個唸法則是少數不是重複前一字讀音的例外，唸法為「しすい（shisui）」。
此外像是人名也會使用到「々」，例如知名的日本演員佐佐木希的姓氏即為「佐々木（ささき／sasaki）」。還有日本的四字成語若是出現疊字也會用「々」替代，例如「諸説紛々（眾說紛紜）」、「気息奄々（奄奄一息）」、「是々非々（是非分明）」等等。
日本特有文字符號②地名中常見的「ヶ」
日本有許多地名都會出現一個小小的「ヶ」字，讀音和「が（ga）」相同，例如東京的「霞ヶ関（かすみがせき／Kasumigaseki）」、「市ヶ谷（いちがや／ichigaya）」、「梅ヶ丘（うめがおか／umegaoka）」，以及著名的歷史戰役《關原之戰》的地名「関ヶ原（せきがはら／sekigahara）」等等。這個小ヶ的意義與現代日語的「の」相同，中文可以翻譯成「之」或是直接省略。
除了地名之外，「ヶ」這個字還可以用來放在數量及單位的中間，唸做「か（ka）」，表示數量詞的意思，可以直接視為中文的「個」來看，像是三個地方「3ヶ所」、六個月「6ヶ月」等等。
日本特有文字符號③表示最後動作的「〆」
可能有人曾經在日本的文件、信件，甚至菜單中看見「〆」這個文字符號，這其實是相當於「締め」的漢字，唸做「しめ（shime）」，有最後、封印、結尾等意思，像是文件中的「〆切（しめきり／shimekiri）」即是表示截止日期或時間，書面信封口上的「〆」則是表示此信封已經黏死封閉好，最為特別的則是菜單中的「〆」，通常是表示最後一道收尾的料理或吃法，像是鍋物中的〆即是在鍋中放入烏龍麵或是米飯煮成雜炊，讓顧客最後填飽肚子用的，甚至日本各地的〆料理還有不同的文化與特色，像是沖繩吃牛排、北海道吃聖代等等，相當值得旅人玩味與品嚐哦。
日本特有文字符號④原來只是「ます」之意的「〼」
看起來像是一個圖案的文字符號「〼」在日語唸做「ます（masu）」，這個字的起源是從日本專門用來量酒的正方形量器「枡」而來的，純粹是用來表示日語敬體句尾「ます」，例如「都合によりお休みを頂き〼（因事公休）」，基本上沒什麼特別的涵義，估計是以前紙張版面不夠但也想保有禮貌的日本人所想出的一個記述方式，但現在也很少看到及使用到了，不過若是以電腦輸入法打「ます」兩字依然能夠變換成「〼」哦。
日本特有文字符號⑤曾為年輕流行用語的「卍」
jc.space / Shutterstock.com
最後要介紹的文字符號，並非是日語系統中的正規特殊用字，而是因流行趨勢而出現的特殊用法。「卍」這個字在中文與日文中都有，並且兩地的讀音都是唸做「萬字（まんじ）」，而原本的含意也很單純，是佛教中代表了吉祥好運的象徵。但是因為日本年輕人常講的用詞「マジ（maji）」（意思大概等同於中文的「超～」），和卍的讀音「まんじ（manji）」頗為類似，便被年輕人加以利用，在2016年開始在年輕族群之間大為流行，直到近幾年才漸漸銷聲匿跡，讓具有宗教意涵的「卍」字回歸樸實平靜。
結語
這一次介紹的日本特有文字符號「々」、「ヶ」、「〆」都是日本現在還經常能看見的用法，尤其是觀光客肯定會遇到「々」、「ヶ」，而「〆」則是能在某些餐廳居酒屋的菜單或是商務文件上出現，下次看見就不會搞不清楚意思或是讀法了。至於「〼」、「卍」則是現在也很少見的用法，可說是可遇不可求，但如果旅途中碰上的話還是可以和同行友人分享一下這有趣的小知識哦！
▼你還會有興趣
其他人也在看
高薪也救不了！7旬雙親拒住養老院 男返家驚見1幕崩潰：準備丟飯碗
少子化與高齡化問題在台、日兩國都日益嚴峻。隨著通膨壓力與經濟負擔加重，許多年輕世代面臨「上有高堂」的照護困境，生活被壓得喘不過氣。日本一名單身男子原本過著穩定無憂的日子，卻因年邁父母拒絕入住養老院，讓他陷入極大的生活與心理壓力，甚至一度差點丟了工作。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
東京新宿車站派「2天敵」驅趕鴿子！ 民眾目擊真實一幕笑了
東京新宿車站時常聚集大量鴿群，不僅影響旅客通行，也造成環境髒亂，有業者想出奇招，派出「天敵」進行驅趕，迅速起了作用。然而，近日有網友再次回到車站，卻發現鴿子竟大剌剌的與天敵四眼相交，諷刺一幕引起熱議。鏡報 ・ 1 天前
遭美沒收4400億資產！ 太子集團負責人悠閒打牌：都小錢啦
據了解，太子集團負責人陳志第一次入台時間為2017年，最後一次入台時間則為2021年，均持柬埔寨護照已「商務考察」為名入境，但實際上卻是在台各地吃喝玩樂，出入多家高檔餐廳、私人俱樂部，就連來台入住飯店也都指定要是「W飯店」。儘管生活極盡奢糜，但有知情人士指稱，陳志...CTWANT ・ 15 小時前
爆挖僧人心臟續命！李連杰進手術喊「硬件維修」走路像附身發毛片曝
娛樂中心／綜合報導62歲的功夫巨星李連杰被捲入「換器官」陰謀論。面對流言滿天飛，他日前特別在中國社群平台上傳影片澄清，畫面中他赤裸上身、露出胸口，似乎想以「無疤」證明自己並未動過心臟手術。不料影片曝光後，網友放大檢視指出「三處可疑位置」疑似覆著人工皮，更有人聲稱他走路姿態與已故少林武僧秋風相似，懷疑「被附身」，發毛片也曝光。民視 ・ 10 小時前
網紅挖出范姜彥豐娶粿粿驚人嫁妝！網全都怒了 狠酸婚後才竄紅接到業配
范姜彥豐與粿粿婚變風波持續延燒，根據自由時報報導，網紅「玉米泉哥」再於社群平台投下震撼彈，爆料粿粿「0嫁妝」嫁入范姜家，婚後靠著夫妻檔CP曝光才開始賺錢，還指控她態度轉變、搬出公婆家後與王子（邱勝翊）傳出婚內不倫。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
MLB／道奇拚3連霸大谷再扛二刀流 洛時點出休賽季四大問題
道奇隊完成世界大賽2連霸，全隊開心結束球季，《洛杉磯時報》指出，道奇迅速將目光投向明年完成3連霸，現在開始漫長的冬季重建工作，力求打造一支能夠實現目標的陣容，但在休賽季仍要面臨四大問題，能否繼續...聯合新聞網（運動） ・ 20 小時前
陶晶瑩批粿王「吃人夠夠」 不認同婚姻瑣事成出軌理由
女星粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐即將開打離婚官司，而介入他們婚姻的王子（邱勝翊），演藝事業停擺，二度發聲明認錯。主持人陶晶瑩最近在節目中談及粿王風波，不認同婚姻瑣事成出軌理由，並批這對男女公然偷情有點「吃人夠夠」。中時新聞網 ・ 22 小時前
王子遭公司火速切割！爆早已知情介入婚姻 高層震怒放生不想理
（娛樂中心／綜合報導）藝人王子捲入粿粿與范姜彥豐婚變風波後，形象重創。據《鏡週刊》報導，王子所屬的喜鵲娛樂在事 […]引新聞 ・ 1 天前
MLB》命運天差地遠！大谷二連霸 教練嘆神鱒「失去熱情」
完成世界大賽二連霸的洛杉磯道奇球星大谷翔平，才剛帶隊封王，就已經喊出「三連霸」的豪語。過去他效力天使時期的搭檔「神鱒」卓奧特（Mike Trout）則已連續11年無緣季後賽。同樣是洛杉磯代表球星，命運卻天差地遠，也讓曾在天使共事、現任道奇教練的艾貝爾（Dino Ebel）感嘆：「他曾是最出色的球員，但那份熱情逐漸消失了。」中時新聞網 ・ 12 小時前
太子女特助燦笑交保！ 律師點關鍵：難怪她開心
涉嫌跨國詐欺與洗錢的柬埔寨「太子集團控股」，4日台北地方檢察署查扣該集團在台資產逾45億元，並拘提主要嫌犯王昱棠及其他25名被告到案。天旭國際科技涉案多名高層遭約談，其中總經理特助劉純妤以15萬元交保。她步出偵訊室時面露笑容，神情輕鬆，引發熱議。律師林智群4日在粉專上表示，劉純妤應屬案中邊緣人物，其他4人皆遭聲押，難怪她顯得開心。EBC東森財經新聞 ・ 23 小時前
鳳凰颱風拋物線北轉影響台灣機率大！專家示警「大環流系統」風雨可觀
天氣風險分析師吳聖宇在臉書發文表示，預測鳳凰颱風下周一(10日)經過呂宋島進入南海，下周二(11日)往北轉接近台灣海峽南部，下周三(12日)經過台灣上空，下周四(13日)進入台灣東北方海面逐漸遠離。雖然經過台灣上空的演變情況還沒有很確定，但是以現在的預報來看的話，經過台灣上空的可能性頗大。天氣多一典 ・ 18 小時前
王子道歉范姜彥豐！賠償金分期遭拒 徵信社再發聲吐「粿王裸擁」真相
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。對此，立達徵信社執行長謝智博再次發聲。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
王子爆「美國出軌行」想當免費仔 仗人氣高下場超糗
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線，並在4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。王子入行多年卻拿不出求償金額引起熱議，就有人爆料王子摳門事蹟不只一樁，經常要工作人員幫談「曝光換免費」，連美國行也是但下場超糗。對此，王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也回應。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
全台戒備！鳳凰颱風生成倒數 下週北轉逼近「2地風雨搖滾區」
鳳凰颱風將生成！中央氣象署表示，位於關島海面的熱帶性低氣壓TD29預估最快今（5）日就會增強為今年第26號颱風鳳凰，目前朝西北西移動，下週一經過菲律賓北側陸地將有會明顯北轉，不排除侵襲台灣，下週二、三風雨影響最劇烈。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
準鳳凰將生成「挑戰強颱」！未來2路徑出爐 專家曝1情況最危險：全台有感
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶性低氣壓TD29目前位於關島南方，系統組織及螺旋性趨於明顯，即將成為今年第26號颱風「鳳凰」，並在太平洋高壓導引下穩定朝西移動，預估下週一（10日）抵達菲律賓呂宋島附近，後續因太平洋高壓逐漸減弱、東退，將使颱風開始轉向...CTWANT ・ 1 天前
停砍公教年金？台大教授曝「驚人退休金」
[NOWnews今日新聞]藍白聯手推「反年改」，立法院司法法制委員會昨、今（6）日連兩日排審攸關停砍公教年金的《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案，但因朝野未達共識，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
范姜彥豐被塑造成軟飯男！前東家看不下去 揭解約內幕：粿粿很沒水準
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐日前出面指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），對此，粿粿也發出17分鐘的長片回應，其中提到自己一肩扛起家計，家...FTNN新聞網 ・ 1 天前
謝侑芯飛大馬找黃明志！雪碧PO生前最後對話：起雞皮疙瘩
娛樂中心／周希雯報導「護理系女神」31歲台灣網紅謝侑芯到馬來西亞工作，失聯多日後驚傳在吉隆坡高檔酒店猝死，後續還牽扯出大馬歌手黃明志也涉案，不僅同在現場還疑似持毒，當地警方隨即發布通緝、轉為「謀殺罪」調查，黃明志神隱數小時後今日凌晨現身警局投案。對此，與謝侑芯交情甚好的網紅雪碧（方祺媛），先前一直被質疑是派謝去伴遊才導致出事，昨晚（4）再度拍片強調，與黃明志只是普通朋友，同時曝光謝侑芯生前最後對話，驚呼「我雞皮疙瘩起來了！」民視 ・ 1 天前
王子二次聲明有貓膩！網見這句驚呼是真愛 曝一招可挽回形象
男星范姜彥豐上月29日在社群上毀滅式爆料，控訴妻子粿粿婚內出軌，對象還是自己的知心好友「王子」邱勝翊，引發軒然大波。對此王子二度發聲明表示錯就是錯，沒有任何理由跟藉⼝，也提到有跟范姜彥豐談賠償一事，希望可以分期，卻遭到拒絕。對此網友驚呼看到這句話，證明王子對粿粿是真愛，曝一招或許可挽回形象。中時新聞網 ・ 1 天前