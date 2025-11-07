5種日本特有的文字符號！日文中的正確意思＆唸法大公開

日本和台灣因為同屬漢字文化圈，因此不少台灣人即使不會日語還是能成功在日本走跳玩耍。不過就算能夠背起做為日語基礎的平片假名，在日本也不一定能什麼都唸得出來、看得懂哦！因為日本有特殊的符號文字，即使乍看只是一個圖案或是一個字，卻會隨著文意改變讀音，甚至一個字卻有兩音節以上讀音等等。這次要介紹5個日本特有的符號文字，包含常見的「々」、「ヶ」、「〆」等等，一起來認識這些奇妙又獨具一格的日本符號文字吧！

日本特有文字符號①表示疊字的「々」

首先要介紹的是大家到日本一定都會看到的「々」，這個字是日本的疊字符號，表示重複前一字的意思，因此讀音會隨著前一字而改變，經常出現在日本地名中，例如東京的相當著名的地名「代々木」的讀音就是「よよぎ（ yoyogi）」，中文也就直接寫「代代木」即可。另外一個例子是許多外國觀光客都會到訪的酒酒井OUTLET，其商場名稱中的「酒酒井」的日文即是「酒々井」，但這個唸法則是少數不是重複前一字讀音的例外，唸法為「しすい（shisui）」。



此外像是人名也會使用到「々」，例如知名的日本演員佐佐木希的姓氏即為「佐々木（ささき／sasaki）」。還有日本的四字成語若是出現疊字也會用「々」替代，例如「諸説紛々（眾說紛紜）」、「気息奄々（奄奄一息）」、「是々非々（是非分明）」等等。

日本特有文字符號②地名中常見的「ヶ」

日本有許多地名都會出現一個小小的「ヶ」字，讀音和「が（ga）」相同，例如東京的「霞ヶ関（かすみがせき／Kasumigaseki）」、「市ヶ谷（いちがや／ichigaya）」、「梅ヶ丘（うめがおか／umegaoka）」，以及著名的歷史戰役《關原之戰》的地名「関ヶ原（せきがはら／sekigahara）」等等。這個小ヶ的意義與現代日語的「の」相同，中文可以翻譯成「之」或是直接省略。



除了地名之外，「ヶ」這個字還可以用來放在數量及單位的中間，唸做「か（ka）」，表示數量詞的意思，可以直接視為中文的「個」來看，像是三個地方「3ヶ所」、六個月「6ヶ月」等等。

日本特有文字符號③表示最後動作的「〆」

可能有人曾經在日本的文件、信件，甚至菜單中看見「〆」這個文字符號，這其實是相當於「締め」的漢字，唸做「しめ（shime）」，有最後、封印、結尾等意思，像是文件中的「〆切（しめきり／shimekiri）」即是表示截止日期或時間，書面信封口上的「〆」則是表示此信封已經黏死封閉好，最為特別的則是菜單中的「〆」，通常是表示最後一道收尾的料理或吃法，像是鍋物中的〆即是在鍋中放入烏龍麵或是米飯煮成雜炊，讓顧客最後填飽肚子用的，甚至日本各地的〆料理還有不同的文化與特色，像是沖繩吃牛排、北海道吃聖代等等，相當值得旅人玩味與品嚐哦。

日本特有文字符號④原來只是「ます」之意的「〼」

看起來像是一個圖案的文字符號「〼」在日語唸做「ます（masu）」，這個字的起源是從日本專門用來量酒的正方形量器「枡」而來的，純粹是用來表示日語敬體句尾「ます」，例如「都合によりお休みを頂き〼（因事公休）」，基本上沒什麼特別的涵義，估計是以前紙張版面不夠但也想保有禮貌的日本人所想出的一個記述方式，但現在也很少看到及使用到了，不過若是以電腦輸入法打「ます」兩字依然能夠變換成「〼」哦。

日本特有文字符號⑤曾為年輕流行用語的「卍」

jc.space / Shutterstock.com

jc.space / Shutterstock.com

最後要介紹的文字符號，並非是日語系統中的正規特殊用字，而是因流行趨勢而出現的特殊用法。「卍」這個字在中文與日文中都有，並且兩地的讀音都是唸做「萬字（まんじ）」，而原本的含意也很單純，是佛教中代表了吉祥好運的象徵。但是因為日本年輕人常講的用詞「マジ（maji）」（意思大概等同於中文的「超～」），和卍的讀音「まんじ（manji）」頗為類似，便被年輕人加以利用，在2016年開始在年輕族群之間大為流行，直到近幾年才漸漸銷聲匿跡，讓具有宗教意涵的「卍」字回歸樸實平靜。

結語

這一次介紹的日本特有文字符號「々」、「ヶ」、「〆」都是日本現在還經常能看見的用法，尤其是觀光客肯定會遇到「々」、「ヶ」，而「〆」則是能在某些餐廳居酒屋的菜單或是商務文件上出現，下次看見就不會搞不清楚意思或是讀法了。至於「〼」、「卍」則是現在也很少見的用法，可說是可遇不可求，但如果旅途中碰上的話還是可以和同行友人分享一下這有趣的小知識哦！



