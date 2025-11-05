2024金馬獎完整得獎名單：《一部未完成的電影》最佳劇情片、最佳導演 張志勇、鍾雪瑩封影帝后！紅毯星光一次看
電影人最大的盛事，第61屆金馬獎今（23）日在台北流行音樂中心，完美落幕，本次共計718部電影報名，締造歷史新猷，影帝由中國大陸演員張志勇以《漂亮朋友》奪下，而影后則是由《看我今天怎麼說》的香港演員鍾雪瑩抱回，《一部未完成的電影》則拿下最佳劇情片的殊榮，值得矚目的是，最佳新人由年僅11歲的鄭又菲獲獎，刷新金馬新紀錄，本次最大贏家則是《鬼才之道》，獲得5項大獎得肯定，也為第61屆金馬獎畫下完美句點。
直播報導已結束
- 精選頭條
得獎＆典禮盤點
👉🏻金馬獎2024／影帝張志勇、影后鍾雪瑩 鄭又菲奪最佳新人寫下金馬新紀錄
👉🏻金馬獎2024／劉冠廷首挑大樑主持可圈可點 阿部寬、張艾嘉合體「老情人」掀高潮
👉🏻 金馬獎內幕／鍾雪瑩獲影后⋯「力挺張艾嘉吳君如」評審提翻案
👉🏻金馬獎內幕／評審團主席譚家明受傷 「沒辦法完成評審工作」
慶功宴相關
👉🏻金馬獎2024／楊貴媚「拒絕把馬鍍金」 曾國城：賭氣就是20年
👉🏻金馬獎2024／曾國城「只拍3天就入圍」 聽到以第2名落馬：開心不起來
👉🏻金馬獎2024／施名帥奪獎求生欲噴發 謝朱芷瑩「一直相信」 ：男人不能拿翹
👉🏻金馬獎2024／李安凌晨現身酒店！ 《角頭》列隊歡迎
👉🏻金馬獎2024／王若琳替《鬼才之道》作曲獲「鬼界保佑」 不小心快轉起雞皮疙瘩
👉🏻金馬獎2024／吳君如羞曝「親吻是許光漢提議」 狂讚劉冠廷主持
👉🏻金馬獎2024／29歲鍾雪瑩擊退吳君如、張艾嘉 獎座放床頭「成為我的好朋友」
更新
金馬獎2024｜得獎總數整理
* 《鬼才知道》入圍11獎／得5獎
→最佳視覺效果＋最佳造型設計＋最佳美術設計＋最佳動作設計+最佳原創電影歌曲
* 《漂亮朋友》入圍8獎／得3獎
→最佳攝影＋最佳剪輯+最佳男主角
* 《由島至島》入圍2獎／得2獎
→最佳紀錄片＋最佳音效
*《白衣蒼狗》／得1獎
→最佳新導演
*《BIG》／得1獎
→最佳新演員
*《角頭－大橋頭》／得1獎
→最佳男配角
* 《小雁與吳愛麗》／得1獎
→最佳女配角
*《女兒的女兒》／得1獎
→最佳原著劇本
最佳劇情片：《一部未完成的電影》
最佳劇情片頒給《一部未完成的電影》，該片也拿下最佳導演獎。婁燁因在東京當評審，所以無法來台，製片同時也是婁燁太太的馬英力、剪接師、攝影代為上台領獎，表達婁燁獲獎想法。婁燁強調榮譽屬於所有參與者，這部電影相當特別，並非「正常製作」，是藉由這幾年的大環境，所產生出的關於每個人、每個困境、依舊在做電影的電影人故事⋯（詳全文）
最佳女主角：鍾雪瑩《看我今天怎麼說》
鍾雪瑩上台第一句話是「我是一個喜歡電影的人」，她謝謝在場的每一位，歸功是台下的每一位的努力，才讓她喜歡上電影。她飾演聽障角色，感言講到一半突然放下獎盃，親自用手語謝謝幫助過她詮釋這個角色的所有朋友。
👉 鍾雪瑩奪最佳女主角獎！ 特別感謝吳君如有原因
👉 鍾雪瑩是誰？《看我今天怎麼說》順利封后 從DJ、填詞人不同身份累積演技能量
最佳男主角：張志勇《漂亮朋友》
張志勇因工作關係沒能來台，導演耿軍代為上台領獎，唸出感言。耿軍笑著念：「感謝耿軍導演，他是我的良師益友，是他給我勇氣與希望，在此就是夢想實現的這一刻！」耿軍透露兩人是兒時玩伴，從小在礦區長大，張志勇曾被炸藥炸傷手與眼睛，雖然恢復，但仍是殘疾人士，演戲初期很沒自信，後來才逐漸找到自己的特色。
最佳導演：婁燁《一部未完成的電影》
婁燁本人並未來台，但準備了感言，由製片同時也是婁燁太太的馬英力代為唸出。婁燁感謝金馬獎與評審，認為這是他從影以來最特別的一次導演工作。他謝謝所有參與者，謝謝所有電影人，「因為這個獎，這部電影12月20日可以在台上映，歡迎大家去電影院支持」。
評審認為此片勇氣與創意兼具。
YELLOW黃宣．魏如萱：造夢的人
最佳新導演：曾威量、尹又巧《白衣蒼狗》
最佳新導演獎由曾威量、尹又巧以《白衣蒼狗》拿下，曾威量表示一個新導演誕生，承蒙很多人的努力，他當場請台下劇組起身， 邀請全場給予劇組團隊熱烈掌聲⋯（詳全文）
最佳原創電影音樂：福多瑪《默視錄》
最佳原創電影歌曲：〈鬼才出道〉詞: 陳虹任 曲: 王若琳 唱: 王若琳《鬼才之道》
最佳劇情短片：温景輝《A面：我的一天》
終身成就獎：攝影師 林文錦
林文錦為台灣第一代電影技術人才，曾見證台語片的黃金時期，也參與健康寫實電影發展，並以《我女若蘭》獲得第5屆金馬獎最佳彩色攝影。而與丁善璽合作的《英烈千秋》、《八百壯士》、《辛亥雙十》等作品，更是開創了台灣電影的視覺語言⋯（詳全文）
最佳攝影：王維華《漂亮朋友》
最佳女配角：楊貴媚《小雁與吳愛麗》
楊貴媚得獎後緩緩上台，表示不可置信，在台下觀看入圍影片還是覺得怎麼會是自己得獎，不過話鋒一轉，幽默地說：「但是對不起，獎就握在我手上，我就不客氣了！」
評審認為楊貴媚對角色的詮釋真實深刻，層次分明。
9m88致敬逝世影人 緬懷畫面催淚
9m88以歌曲〈They Can't Take That Away From Me〉，緬懷逝世影人，其中包括：周海媚、司馬中原、汪建民、配音員石班瑜、徐少強、廖駿雄、石英⋯等人，然而，莊重的緬懷環節，不少網友卻提出質疑，鏡頭忽近忽遠，有些已故藝人的影像和名字
」⋯
（詳全文）
最佳視覺效果：郭憲聰、邱俊毅《鬼才之道》
最佳男配角：施名帥《角頭－大橋頭》
施名帥以《角頭－大橋頭》奪獎，這是他首度入圍首次得獎。他在台上謝謝許多人，包括老婆朱芷瑩，最後大喊：「我是一個演員、造夢的人，金馬獎是我的！」
最佳動作設計：黃泰維《鬼才之道》
最佳紀錄短片：陳卓斯、王紀堯《顏色擷取樣本》
最佳紀錄片：廖克發《由島至島》
終身成就獎：影星 鄭佩佩
終身成就獎頒發給今年7月過世的影星鄭佩佩，並由導演李安擔任引言人，頒獎給鄭佩佩的四位子女，李安也分享在拍攝《臥虎藏龍》時，鄭佩佩的暖心事蹟⋯（詳全文）
吳君如、許光漢台上「當眾接吻」全場驚呼
吳君如、許光漢搭檔頒發最佳原著劇本．最佳改編劇本，兩人互動逗趣。吳君如扮「白雪公主」，要求許光漢吻她，她才願意醒來；吳君如還學粉絲喊許光漢「老公」，在台上興奮地喊：「好開心呀！」逗得全場大笑！
最佳動畫短片：石家俊《房間裡的你》
最佳原著劇本：黃熙《女兒的女兒》
最佳改編劇本：王小帥《沃土》
最佳新演員：鄭又菲《BIG 》
鄭又菲奪下最佳新演員，上台忍不住落淚，謝謝金馬獎與評審、魏德聖導演，「謝謝你看見我、選擇我，給了我第一次拍電影的機會，第一次看到自己光頭的樣子」，也謝謝父母、所有人給予的支持、鼓勵與機會。希望未來繼續演戲，挑戰不同角色。
評審認為鄭又菲展現大將之風，接近尾聲的表演尤其令人動容。
👉 鄭又菲刷新最小年紀奪最佳新人！ 曾沛慈台下爆哭
👉 11歲鄭又菲是《想見你》小黃雨萱！ 戲外跳舞追星「最愛BLACKPINK」
更多金馬相關：
👉金馬獎2024看這篇 得獎名單、直播平台、紅毯星光一次看
👉🏻2024金馬即時影音
其他人也在看
王子遭喜鵲娛樂切割！介入婚姻當小王 疑惹怒高層
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導王子（邱勝翊）近期遭范姜彥豐指控介入與粿粿間的婚姻，對此，王子也在第一時間坦承並道歉，昨（4）日深夜更二度發出聲明再...FTNN新聞網 ・ 44 分鐘前
黃明志躲2天投案！雪碧深夜再發聲 曝謝侑芯生前最後對話：起雞皮疙瘩
台灣網紅謝侑芯猝死，馬來西亞籍歌手黃明志捲入命案，大馬警方4日通緝命案中的關鍵人物黃明志。黃明志失聯2天後，今（5）日凌晨現身警局投案。謝侑芯摯友雪碧4日深夜再發聲自清，強調與黃明志只是普通朋友，也曝光謝侑芯生前與她的最後對話。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
翻臉酷炫控A錢／拍片爆反骨業配分錢只拿10% 孫生、酷炫「兄弟變仇人」
因性侵案遭起訴、形象重挫的網紅孫生，近來再度掀起話題，他9月直播中才爆料「反骨男孩」成員懷疑酷炫A錢，日前又在粉絲群組發影片吐露心聲，指過去業配酬勞「自己只拿到十分之一」，因不想撕破臉才選擇沉默。雖然孫生這支自爆影片發了後又隨即刪除，但他與酷炫這段從兄弟變仇人的內鬥戲碼，在僅剩的粉絲之間已再次流傳。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
粿粿哥哥批范姜彥豐「長年吃軟飯」！起底是喬傑立男團 挺她截圖告酸民
前中信兄弟啦啦隊成員粿粿（江瑋琳）日前遭老公范姜彥豐控訴出軌王子（邱勝翊），雙方在社群上傳影片公開互撕。粿粿哥哥也發文痛批范姜彥豐「長年來只會吃軟飯，還要裝大男人的爛人，不要也罷」，更被網友起底，粿粿的哥哥昔日為喬傑立公司旗下男團「太極」成員韓秉融。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子二度發聲「坦承錯誤」公開致歉 律師點5關鍵：精神值得讚賞
據了解，范姜彥豐日前在社群公開指控，表示妻子與王子互動「超越朋友界線」，指出今年3月底兩人赴美旅遊返台後，妻子態度明顯轉變，甚至傳出「人未離婚就搬進王子家」的消息。消息曝光後，引起各界熱議，甚至有媒體報導指出，范姜彥豐早已委託徵信社蒐證，疑似掌握文字、照片...CTWANT ・ 2 小時前
粿王「美國行」最新鐵證曝光！他「1舉動」藏不住
娛樂中心／江姿儀報導男星范姜彥豐日前指控粿粿與男星王子（邱勝翊）有不正當男女關係，王子發文道歉認了「（與粿粿）超過了朋友間應有的界線」，1日粿粿回應時也認了「與王子有踰矩行為」。兩人過去出遊、貼文的甜蜜對話也被網友們挖出，其中粿粿與王子「美國行」，竟被網友直擊，2人同遊鐵證曝光。民視 ・ 1 天前
王子、粿粿美國行新照曝光！網驚爆「聖地牙哥偶遇」 兩人面露燦笑
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於1日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。其中，「美國行」就被認為是這場婚姻的關鍵轉折點，事件爆發後，就有中國網友曝光曾在聖地牙哥偶遇粿粿、王子的照片，驚嘆「世界真小」。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
黃明志認和謝侑芯共度一夜！酒店曝光座落金三角區 一晚萬元景觀絕佳
IG擁有53萬粉絲追蹤的31歲網紅謝侑芯，擁有甜美外型與傲人身材，因曾任護理師被封為「護理系女神」。她上月在國外工作時猝逝，卻爆出馬來西亞歌手黃明志捲入此案。他坦承跟謝侑芯一起過夜，現場也被搜出壯陽藥、毒品。隨著案情受到注目，兩人過夜的高級酒店也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
范姜彥豐、粿粿結局？律師預言「三輸」：難複製Andy老師 曝唯一贏家
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。在范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於1日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。對此，就有律師分析，此事件最終恐形成「三輸案件」，唯一贏的就是吃瓜群眾。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
護理師曝王子陪粿粿看診內幕！傻眼喊：我們不是出氣筒，性別趴洩端倪
近日一名護理師也在Threads上發文，曾遇到王子陪同粿粿看診，更曝光對兩人的印象直呼傻眼。造咖 ・ 1 天前
粿王之旅曝光！王子回眸粿粿畫面被拍，網笑：以為出國就安全？
近日更有中國網友在小紅書曝光照片，指出早在今年3月底，就曾於美國聖地牙哥巧遇王子與粿粿同行造咖 ・ 22 小時前
小S絕美二女兒曝喜歡類型！不捨具俊曄暴瘦全家都這樣做
【緯來新聞網】小S二女兒Lily（許韶恩）被稱最像姨媽大S，今（4日）出席內衣品牌快閃店活動，坦言不緯來新聞網 ・ 18 小時前
小S女兒曝具俊曄暴瘦近況 家人心疼「狂夾菜給他吃」
小S（徐熙娣）的17歲女兒Lily許韶恩，今年七月才以藝術家身分，舉辦個展，她近期又多了內衣品牌大使的身分，4日舉辦記者會。先前具俊曄曾被目擊在金寶山陪伴大S（徐熙媛），身材消瘦許多，被問到具俊曄的近況，Lily表示，每個禮拜具俊曄都還是會來他們家吃飯：「大家看到他都趕快夾肉夾菜給他吃！要健康、健康才好！」希望能早日走出傷痛，語帶不捨。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 17 小時前
任容萱認了恢單！ 曝Selina生子計畫
三立3日舉辦新劇的發佈會，《愛鄰洗衣店》的柯叔元、曹佑寧、任容萱、禾羽以及《我的媽媽欠栽培》鍾欣凌、黃嘉千、劉香慈還有《佛系使者-阿夜》的姚以緹都出席。任容萱聊到姊姊Selina日前被誤以為懷有身孕，她澄清表示，「沒有啦！」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
黃明志臉書凌晨現身發文 稱「我不會逃」
網紅「護理師女神」謝侑芯在馬來西亞意外身亡，馬國警方昨（4）日上午表示全案將朝謀殺案偵辦將逮捕歌手黃明志到案，直至下午5時許黃仍失聯未到案，當地媒體報導警方已正式對他發布通緝令，今日凌晨1點15分黃明志在臉書限動發文說自己「不曾逃過」，表示會給社會大眾和死者家屬一個交代。中天新聞網 ・ 8 小時前
黃明志爆出在現場又涉毒！謝侑芯好友「最強奶媽」揭內幕開嗆：根本心裡有鬼
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導曾被封為「護理系女神」的網紅謝侑芯日前驚傳在馬來西亞猝逝，享年31歲，不料昨（2）日卻爆出歌手黃明志當時在現場，且還因涉...FTNN新聞網 ・ 1 天前
粿粿、范姜「生產費互撕」！鄭家純揭月子中心內幕掀議：網軍別帶風向
粿粿、范姜「生產費互撕」！鄭家純揭月子中心內幕掀議：網軍別帶風向造咖 ・ 1 天前
粿粿出軌後住處惹議 小禎無辜捲入 經紀人強調：根本不認識
粿粿出軌後住處惹議 小禎無辜捲入 經紀人強調：根本不認識EBC東森娛樂 ・ 1 天前
薔薔抓包男友曖昧訊息！ 反擊拍片賺錢：絕不把傷痛留給自己
薔薔（林嘉凌）今年四月認愛男友，還曾拍攝浪漫看極光、透露交往細節的影片，不過她最近在剛加入主持的《小姐不熙娣》節目中，透露曾抓包男友「神秘人」與餐廳女員工互加聯絡方式，氣得她展開報復行動，讓眾人聽完當場笑翻。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 21 小時前
粿粿反咬范姜彥豐「自卑心作祟」！女星公開回應「下嫁說」尪真實反應曝
中國大陸歌手弦子出道20年，2005年因與潘瑋柏合唱〈不得不愛〉爆紅，實力備受肯定，弦子2016年與丈夫李茂閃電結婚，一度消失螢光幕，直到近來才逐漸復出。日前她和丈夫李茂登上節目《天聲一對》，主持人扣緊台灣「粿王婚變風波」時事，詢問弦子有無「下嫁感」，夫妻倆的回應掀起網友關注。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前