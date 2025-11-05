Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。
潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者

2024金馬獎完整得獎名單：《一部未完成的電影》最佳劇情片、最佳導演 張志勇、鍾雪瑩封影帝后！紅毯星光一次看

電影人最大的盛事，第61屆金馬獎今（23）日在台北流行音樂中心，完美落幕，本次共計718部電影報名，締造歷史新猷，影帝由中國大陸演員張志勇以《漂亮朋友》奪下，而影后則是由《看我今天怎麼說》的香港演員鍾雪瑩抱回，《一部未完成的電影》則拿下最佳劇情片的殊榮，值得矚目的是，最佳新人由年僅11歲的鄭又菲獲獎，刷新金馬新紀錄，本次最大贏家則是《鬼才之道》，獲得5項大獎得肯定，也為第61屆金馬獎畫下完美句點。

    金馬獎2024｜得獎總數整理

    * 《鬼才知道》入圍11獎／得5獎
    →最佳視覺效果＋最佳造型設計＋最佳美術設計＋最佳動作設計+最佳原創電影歌曲

    * 《漂亮朋友》入圍8獎／得3獎
    →最佳攝影＋最佳剪輯+最佳男主角

    * 《由島至島》入圍2獎／得2獎
    →最佳紀錄片＋最佳音效

    *《白衣蒼狗》／得1獎
    →最佳新導演

    *《BIG》／得1獎
    →最佳新演員

    *《角頭－大橋頭》／得1獎
    →最佳男配角

    * 《小雁與吳愛麗》／得1獎
    →最佳女配角

    *《女兒的女兒》／得1獎
    →最佳原著劇本

  • 最佳劇情片：《一部未完成的電影》

    最佳劇情片頒給《一部未完成的電影》，該片也拿下最佳導演獎。婁燁因在東京當評審，所以無法來台，製片同時也是婁燁太太的馬英力、剪接師、攝影代為上台領獎，表達婁燁獲獎想法。婁燁強調榮譽屬於所有參與者，這部電影相當特別，並非「正常製作」，是藉由這幾年的大環境，所產生出的關於每個人、每個困境、依舊在做電影的電影人故事⋯（詳全文）

    《一部未完成的電影》奪下最佳劇情片。（圖／金馬）
    《一部未完成的電影》奪下最佳劇情片。（圖／金馬）

    👉 《一部未完成的電影》奪最大獎「婁燁最快樂作品」

  • 最佳女主角：鍾雪瑩《看我今天怎麼說》

    鍾雪瑩上台第一句話是「我是一個喜歡電影的人」，她謝謝在場的每一位，歸功是台下的每一位的努力，才讓她喜歡上電影。她飾演聽障角色，感言講到一半突然放下獎盃，親自用手語謝謝幫助過她詮釋這個角色的所有朋友。

    鍾雪瑩獲得第61屆金馬獎最佳女主角。（圖／非凡娛樂）
    鍾雪瑩獲得第61屆金馬獎最佳女主角。（圖／非凡娛樂）

    👉 鍾雪瑩奪最佳女主角獎！ 特別感謝吳君如有原因
    👉 鍾雪瑩是誰？《看我今天怎麼說》順利封后 從DJ、填詞人不同身份累積演技能量

  • 最佳男主角：張志勇《漂亮朋友》

    張志勇因工作關係沒能來台，導演耿軍代為上台領獎，唸出感言。耿軍笑著念：「感謝耿軍導演，他是我的良師益友，是他給我勇氣與希望，在此就是夢想實現的這一刻！」耿軍透露兩人是兒時玩伴，從小在礦區長大，張志勇曾被炸藥炸傷手與眼睛，雖然恢復，但仍是殘疾人士，演戲初期很沒自信，後來才逐漸找到自己的特色。

    張志勇（中）以《漂亮朋友》拿下金馬男主角。（圖／金馬）
    張志勇（中）以《漂亮朋友》拿下金馬男主角。（圖／金馬）

    👉 陸演員張志勇拿下男主角獎！ 導演：他是殘疾人士
    👉 張志勇是誰？《漂亮朋友》爆黑馬奪影帝⋯幕後花絮

  • 最佳導演：婁燁《一部未完成的電影》

    婁燁本人並未來台，但準備了感言，由製片同時也是婁燁太太的馬英力代為唸出。婁燁感謝金馬獎與評審，認為這是他從影以來最特別的一次導演工作。他謝謝所有參與者，謝謝所有電影人，「因為這個獎，這部電影12月20日可以在台上映，歡迎大家去電影院支持」。

    評審認為此片勇氣與創意兼具。

    婁燁奪得最佳導演獎。（圖／金馬）
    婁燁奪得最佳導演獎。（圖／金馬）

    👉 《一部未完成的電影》婁燁獲最佳導演！大陸被禁但台灣能看到了

  • 最佳新導演：曾威量、尹又巧《白衣蒼狗》

    最佳新導演獎由曾威量、尹又巧以《白衣蒼狗》拿下，曾威量表示一個新導演誕生，承蒙很多人的努力，他當場請台下劇組起身， 邀請全場給予劇組團隊熱烈掌聲⋯（詳全文）

    曾威量、尹又巧奪得最佳新導演獎。（圖／非凡娛樂）
    曾威量、尹又巧奪得最佳新導演獎。（圖／非凡娛樂）

    👉白衣蒼狗》曾威量、尹又巧拿下最佳新導演！ 感謝劇組家人朋友師長及老婆陪伴他圓夢

  • 最佳原創電影音樂：福多瑪《默視錄》
    最佳原創電影歌曲：〈鬼才出道〉詞: 陳虹任 曲: 王若琳 唱: 王若琳《鬼才之道》
    最佳劇情短片：温景輝《A面：我的一天》

  • 終身成就獎：攝影師 林文錦

    林文錦為台灣第一代電影技術人才，曾見證台語片的黃金時期，也參與健康寫實電影發展，並以《我女若蘭》獲得第5屆金馬獎最佳彩色攝影。而與丁善璽合作的《英烈千秋》、《八百壯士》、《辛亥雙十》等作品，更是開創了台灣電影的視覺語言⋯（詳全文）

    終身成就獎得主 林文錦。（圖／非凡娛樂）
    終身成就獎得主 林文錦。（圖／非凡娛樂）

    👉 攝影林文錦獲終身成就獎 表彰半世紀影壇傳奇貢獻

  • 最佳攝影：王維華《漂亮朋友》

  • 最佳女配角：楊貴媚《小雁與吳愛麗》

    楊貴媚得獎後緩緩上台，表示不可置信，在台下觀看入圍影片還是覺得怎麼會是自己得獎，不過話鋒一轉，幽默地說：「但是對不起，獎就握在我手上，我就不客氣了！」

    評審認為楊貴媚對角色的詮釋真實深刻，層次分明。

    楊貴媚獲得第61屆金馬獎最佳女配角。（圖／非凡娛樂）
    楊貴媚獲得第61屆金馬獎最佳女配角。（圖／非凡娛樂）

    👉 楊貴媚奪金馬獎最佳女配角！ 喊話五月天一起進軍金曲獎「唱跳沒問題」

  • 9m88致敬逝世影人 緬懷畫面催淚

    9m88以歌曲〈They Can't Take That Away From Me〉，緬懷逝世影人，其中包括：周海媚、司馬中原、汪建民、配音員石班瑜、徐少強、廖駿雄、石英⋯等人，然而，莊重的緬懷環節，不少網友卻提出質疑，鏡頭忽近忽遠，有些已故藝人的影像和名字」⋯（詳全文）

    9m88（圖／金馬官方粉絲團）
    9m88（圖／金馬官方粉絲團）

    👉 9m88歌聲悼念汪建民、周海媚⋯ 網提質疑「鏡頭亂切」連名字都看不清楚

  • 最佳視覺效果：郭憲聰、邱俊毅《鬼才之道》

  • 最佳男配角：施名帥《角頭－大橋頭》

    施名帥以《角頭－大橋頭》奪獎，這是他首度入圍首次得獎。他在台上謝謝許多人，包括老婆朱芷瑩，最後大喊：「我是一個演員、造夢的人，金馬獎是我的！」

    施名帥獲得第61屆金馬獎最佳男配角。（圖／非凡娛樂）
    施名帥獲得第61屆金馬獎最佳男配角。（圖／非凡娛樂）

    👉《角頭》施名帥奪獎大喊「金馬是我的」 朱芷瑩台下哭花

  • 最佳動作設計：黃泰維《鬼才之道》
    最佳紀錄短片：陳卓斯、王紀堯《顏色擷取樣本》
    最佳紀錄片：廖克發《由島至島》

  • 吳君如、許光漢台上「當眾接吻」全場驚呼

    吳君如、許光漢搭檔頒發最佳原著劇本．最佳改編劇本，兩人互動逗趣。吳君如扮「白雪公主」，要求許光漢吻她，她才願意醒來；吳君如還學粉絲喊許光漢「老公」，在台上興奮地喊：「好開心呀！」逗得全場大笑！

    許光漢、吳君如在台上頒獎互動逗趣。（圖／金馬）
    許光漢、吳君如在台上頒獎互動逗趣。（圖／金馬）

    👉 吳君如「台上親嘴」許光漢 秒喊老公全場嗨翻

  • 最佳動畫短片：石家俊《房間裡的你》
    最佳原著劇本：黃熙《女兒的女兒》
    最佳改編劇本：王小帥《沃土》

  • 最佳新演員：鄭又菲《BIG 》

    鄭又菲奪下最佳新演員，上台忍不住落淚，謝謝金馬獎與評審、魏德聖導演，「謝謝你看見我、選擇我，給了我第一次拍電影的機會，第一次看到自己光頭的樣子」，也謝謝父母、所有人給予的支持、鼓勵與機會。希望未來繼續演戲，挑戰不同角色。

    評審認為鄭又菲展現大將之風，接近尾聲的表演尤其令人動容。

    鄭又菲奪下金馬新演員。（圖／非凡娛樂）
    鄭又菲奪下金馬新演員。（圖／非凡娛樂）

    👉 鄭又菲刷新最小年紀奪最佳新人！ 曾沛慈台下爆哭
    👉 11歲鄭又菲是《想見你》小黃雨萱！ 戲外跳舞追星「最愛BLACKPINK」

第 61 屆金馬獎頒獎典禮 11/23 盛大展開，《鬼才之道》11項提名大贏家！張艾嘉、吳君如、夏于喬搶影后⋯17:30 起星光大道＆頒獎典禮 Yahoo 奇摩新聞 為你全程掌握⋯

👉金馬獎2024看這篇 得獎名單、直播平台、紅毯星光一次看
👉🏻2024金馬即時影音

