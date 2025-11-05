2024金馬獎完整得獎名單：《一部未完成的電影》最佳劇情片、最佳導演 張志勇、鍾雪瑩封影帝后！紅毯星光一次看

鄭又菲奪下最佳新演員，上台忍不住落淚，謝謝金馬獎與評審、魏德聖導演，「謝謝你看見我、選擇我，給了我第一次拍電影的機會，第一次看到自己光頭的樣子」，也謝謝父母、所有人給予的支持、鼓勵與機會。希望未來繼續演戲，挑戰不同角色。

評審認為鄭又菲展現大將之風，接近尾聲的表演尤其令人動容。

鄭又菲奪下金馬新演員。（圖／非凡娛樂）

