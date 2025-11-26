「丼飯」為什麼叫這個名字？日本專家告訴你相關小知識＆美味吃法！

在白飯上放上各種配菜配著吃的「丼」料理，在日本有著どんぶり（丼飯）、どんもの（丼物）等大同小異的名稱，不過大家比較熟悉的應該是豬排丼、牛丼、親子丼等美食的名字，這些料理即使是在日本以外的地方也非常受到民眾喜愛。



這次我們請到日本一般社團法人「全國丼飯聯盟（全国丼連盟）」的理事伊藤小姐來為我們講述關於丼飯的相關小知識，舉辦過多次日本丼飯大賽之後，伊藤小姐對丼飯的理解比一般人更詳細認真，就讓我們一起來了解丼飯的起源與歷史，認識丼飯這看似簡單卻深奧的國民美食魅力！

■丼的誕生歷史：丼飯讓美食充滿無限可能！

照片素材：PIXTA

照片素材：PIXTA

Q.「丼」最初的意思是？



―日文的「丼（どんぶり）」最一開始是單純指容器，現在則是可以指裝食物的餐具，或是指裝了飯和配菜的料理，會按照前後文而有不同意思。



而指稱不同事物時，說法也不太一樣，指餐具的話會講丼、丼缽，指料理會講どんぶり、どん、どんもの、どんぶりもの，雖然說法多種，不過意思普遍來說都是一樣的。



關於丼料理的誕生至今依然眾說紛紜，大致可追溯到日本室町時代的「芳飯」，這是一種在盛裝了白飯的容器中放上蔬菜、燉煮物、魚肉等配料，再淋上醬汁品嘗的料理。



不過一開始人們認為從碗裡大口扒飯的樣子有失禮儀，所以這種料理形式直到江戶時代才普及流行起來。因為江戶時代開始人們開始趨向於「不用花太多時間就能吃的食物」，因此丼飯料理才漸漸地邁向主流。



Q.那麼「丼」這個名字是哪來的？



―這個名字的由來有很多說法。其中一個是說以前使用丼缽提供餐點的飲食店叫做「けんどん屋」，有點類似現在的牛丼連鎖店，這些店家用的料理器皿就叫做「けんどんぶり鉢」，所以這些地方的餐點才會被叫做「どんぶり」。



另外一個說法是以前餐飲店工作人員圍裙的口袋會叫做「どんぶり」。古早的日本餐廳老闆在收錢找錢時會把錢都都直接放在身上圍裙的口袋裡面，這個口袋以前被稱作「丼」，這般動作就被叫做「どんぶり勘定」。



而零錢銅板被放到圍裙口袋裡面的樣子也被聯想到米飯被裝入碗公內的情形，所以這類料理就也被叫做「丼」了。



Q.「丼」有明確定義嗎？



―至於什麼樣的料理可以被稱作「丼」，其實並沒有太嚴格的定義規範。在丼飯聯盟的廣義認知下是指「使用半徑超過15Ccm、高5cm以上的碗公盛裝米飯，並在米飯上擺放其它食物的料理」，不過這也並非絕對，如果你覺得「只要在飯碗裡擺上東西都能叫做丼！」，那你手中這碗也是「丼」。



例如每年丼飯聯盟所舉辦的全國丼飯大賽規定裡面，只要你覺得是丼的東西都可以參賽，所以每個人有不同的定義解釋，讓「丼」這個料理的定義靈活多元又有無限可能。

■日本的「丼」文化：丼飯在日本人心中的地位與意義

圖像素材：PIXTA

圖像素材：PIXTA

Q.丼飯之所以受到日本人喜愛的原因？



―雖說只是一己之見，不過我覺得是因為日本人以米為主食，並且有「以碗就口」的餐飲文化的關係，這點是其它種類食物難以見得的。



其實在日本的用餐禮儀中，讓餐碗器皿碰到嘴是有失禮數的，但是日本人在吃東西時大多使用筷子，沒有用叉子或湯匙的習慣，要喝湯的時候大多以碗就口直接飲用會比較方便。所以基本上日本人用餐都是用筷子夾取食物送到嘴邊，沒有辦法夾起來的食物或是湯湯水水的料理就會拿起盛裝的器皿就口吃。



考慮到丼飯基於日本人這般用餐習慣來想的話，大致上就可以理解在沒有以碗就口吃東西的海外國家為何很少見到類似丼飯的食物了。



另外丼飯可以同時吃到飯和配菜，營養價值更高，吃了又滿足，也不需要有特殊條件才能吃，是無論何時何地何人都能輕鬆品嘗的菜餚。



而且丼飯相對其他料理可以快速出餐，趕時間的時候也能快速吃乾抹淨，非常契合忙碌現代人的需求，是許多日本上班族短暫午休時光的飽腹好選擇。

■「丼」的種類：經典丼飯與創意料理

Q.「丼」的起源店鋪在哪？有什麼定番經典嗎？



―丼飯的起源店鋪至今沒有一個共識，所以很難為「丼」這道料理來確立經典。不過親子丼和天丼倒是普遍有共識，前者是起源於東京的「玉ひで」，後者是淺草的「三定」或曾位於新橋的「橋善」（目前已停業）。



但如果要推薦外國人吃丼飯，那首先會推薦味道大眾、接受度高的「炸豬排丼」，如果想更有日本道地感可以選擇「天丼」。如果能接受吃生食，那像「海鮮丼」這種可以品嘗到地方特色與食材鮮味的料理也很推薦。

照片素材：PIXTA

照片素材：PIXTA

Q.創意丼飯都是些什麼樣的料理？



―所謂的創意丼飯大多是平常難以找到、僅在某個地區才能吃到的丼飯料理，例如自古流傳至今，使用湯葉腐皮製作的京都「木葉丼」；利用宮城、岩手的在地物產「油麩」（將麩拿去油炸的加工食品）製作的「油麩丼」。



還有以高湯燉煮的豆腐為主角的「豆腐丼」、奢侈放上魚子醬的「魚子醬丼」等等。也有專注在料理驚人外觀的巨無霸丼飯等等，種類可說是非常多元。

圖像素材：PIXTA

圖像素材：PIXTA

Q.近年流行什麼丼？



―近幾年因為健康意識的抬頭，讓夏威夷丼飯、沙拉丼飯這類使用大量蔬菜的丼飯頗為熱門。在疫情爆發前，外國觀光客還很多時，也有看到餐廳推出可供穆斯林食用的清真丼飯、無麩質丼飯等等，針對不同族群的丼飯也是層出不窮，非常豐富。



而且因為丼飯本身的供餐形式就很適合打包帶走，在2020年疫情爆發之後，丼飯料理更是成為壓倒性的成為外帶美食主流，其中像使用唐揚炸雞的「唐揚炸雞丼」、從壽司發展的「海鮮丼」等等都很受到民眾喜愛歡迎。

照片素材：PIXTA

照片素材：PIXTA

■丼的魅力：如何品嘗丼飯？

Q.「丼」的最大魅力在於？



―丼飯只要在碗裡盛裝白飯、配菜就能完成，是一道幾乎沒有難度的料理．因此每一戶人家、每一間餐廳、每一個地方都能製作，每一碗丼飯都有各自的特色與風采，也因如此才會如此有趣、讓人著迷。



特別是店家所提供的丼飯都會經過種種考量，像是配菜與米飯的契合度、醬料的味道與濃淡、份量等等，整碗都會特別研究設計，和米飯與主食分開盛裝的定食有不同的享用樂趣。



配菜帶出米飯的甘甜，米飯引出配菜的濃香，丼飯正是這樣一道互相烘托、講求滋味和諧的料理，每一間店的主打與講究之處也都不一樣，只要能夠讓你用最符合自己口味與喜好的方式來品嘗，那麼這碗丼飯的魅力自然能夠領會。

照片素材：PIXTA

照片素材：PIXTA

透過米食文化與丼碗而誕生的「丼飯」，包含了歷史、地方特色，以及料理人的心意，如今已經是日本飲食文化中不可抹滅的存在。即使是這樣簡單、人人都有機會吃到的親民料理，也能夠品味出日本美食的奧秘與魅力，值得你去再三體會認識哦！



【協助採訪】

Don Ito（ドン伊藤）小姐

本職為上班族，自2014年開始擔任丼物愛好者組織化＆地方丼物料理新興為目的民間組織「一般社團法人全國丼連盟」的理事。已嚐過超過600種東京都市區等地的丼飯。



「全國丼飯聯盟（全国丼連盟）」http://don.or.jp/

日本全國喜歡吃丼飯的人所組成的團體，會在Facebook上分享關於丼飯美食的情報，每年會舉辦一次日本丼物大賽，致力於丼的普及、丼業界發展等相關活動。



Written by:

Miyuki Yajima

具有社會人士教育關聯公司中擔任企劃編輯＆事業開發～業務的經驗，現在則以兼顧興趣和工作為目標，作為寫手×瑜珈講師×旅人的斜槓身分活動中。喜歡流行時尚、日本文化、音樂等文化面的領域。



