到日本髮髮廊造型囉！日本美髮相關單字＆基礎會話集

想要在日本享受美髮服務，卻又不知道該如何用日文和髮型師溝通嗎？下面介紹一些常用的日文美髮單字，以及實用的日文會話例句，讓你可以和髮型師順利表達需求和喜好。除了髮型、顏色、長度等等單字，還有實用會話例句，都一次告訴你。下次到日本時，就不用擔心溝通問題，挑戰為自己做造型囉！



日本的美容院特徵

日本美髮服務和台灣十分相似，一樣會根據頭髮長度、實施項目來變化價格。不少美容院也會在客人入座時，提供一杯飲料。並且在充分了解客人需求後，才開始提供服務。另外洗護髮時，也會避免水潑到客人臉上，貼心的將小紙片蓋在客人臉上喔！如果想要預約日本美髮服務，可以透過電話或APP來聯繫店家。另外要注意的是，如果沒有預約臨時入店的話，可能會無法享受到想要的美髮服務，所以建議有想要去的店家，或想指定的設計師的話，還是要提前預約比較好喔！

預約日本美容院需要的單字＆會話

不管是打電話或用APP預約，都會需要告訴店家自己需要的服務，那就馬上來看看相關單字＆可能發生的會話例句吧！

髮型＆顏色相關的單字

等預約好時間及想要的的服務，接下來就是要實際入店體驗囉！這裡除了可以準備理想髮型的照片給設計師看，為了能更明確表達自己的需求，也可以使用這些單字喔！

想表達造型需求時，還可以這樣說。

雖然用來表達髮型、髮色的單字及會話有很多種，但只要學會基本款單字，再加上照片，一定能向設計師成功傳達意思的～想預約美容院的話，也可以參考看看LIVE JAPAN的網站，也許能發現適合自己的店喔！那就先預祝你到日本改造髮型成功！

