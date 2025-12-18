原來是這個意思！日本旅遊時你一定要知道的日本漢字

因為日文和中文都有漢字，因此台灣人在學習日語時能比其他語系的族群更加容易、旅遊時也少了一些語言不同帶來的不便。但是日文裡也有許多讓台灣人難以從字面去理解的漢字詞彙，甚至是相同的漢字，但使用上意思大不同。這次介紹一些在日本旅遊時常常會看見的特殊漢字，下次去日本觀光時如果再看見這些詞，就不用再想破頭瞎猜它的意思了，旅遊也變得更輕鬆。

觀光篇

支度、仕度：準備

通常店鋪在尚未營業或是午間休息時，門口都會掛上寫著「支度中」的牌子，告訴客人現在店家還在為營業做準備，請其他時候再前來。看到這個就晚點再來吧！

受付：接待櫃台

「受付」會出現在飯店、遊客中心、辦公大樓等等的地方，中文來說就是櫃台的意思。

遠慮：客氣、斟酌

「ＯＯご遠慮ください」是日本公共場所常看見的詞句，就是指請勿做出ＯＯ這項行為。「遠慮」其實是指對某種行為有所克制、約束的意思，而這個詞彙也完全體現了生性委婉的日本人希望不要造成對方不快的一種表現。因此看見「遠慮」的話就注意一下是什麼行為是被禁止的囉。必較常看見的是請勿抽菸、請勿飲食、請勿大聲喧嘩等等。

芝生：草坪

公園或是觀光地可以看到草坪上立著「芝生立ち入り禁止」等等詞彙的告示牌，中文是「請勿踐踏草坪」的意思。所以看見這個告示牌的時候，可要小心別踩到上面去了。

切手：郵票

在日本旅遊時想要寄一張明信片，卻沒看見哪裡賣郵票？這時候就要尋找寫有販賣「切手」的地方了。日文中「切手」其實是郵票的意思。在日本郵局或一些超商能看到「切手販売中」的字樣，千萬別誤會是什麼血腥的意思，只是表示這裡有賣郵票啦！

案内：導覽、指引

僅有案內的漢字會讓人有點模糊，但在旅遊中心或車站看到的「案内所」，就是「服務台」或「資訊櫃台」的意思，迷路或是想詢問旅遊資訊時，久可以去櫃檯詢問喔！

足元注意：小心腳下

在樓梯、斜坡常會看到這句話，意思是「請注意腳邊」，希望大家看清楚踏腳處再行走，不要被絆倒囉！

餐廳篇

注文：點餐

「注文（ちゅうもん/Chumon）」是在餐廳中一定會遇見的單詞，意思是點餐。所以在入座後服務生會來詢問「ご注文は…(gochumonwa」也就是您要點什麼。或是有些店桌上會有服務鈴，上面也會看到「注文」這個字，要點菜或是找服務生時按下去就對了。

旬：當季

現在很多餐廳主打使用當季食材來製作料理，這時候就能在菜單上看見「旬の食材」這樣的詞。

放題：無限量

台灣人最喜歡的無限量供應，日文漢字寫成「放題」而「飲み放題」是飲料無限量供應，「食べ放題」就是吃到飽的意思。只要看到「ＯＯ放題」就表示前面這個食品是無限量的、無限制的，想用多少都沒問題。

無料：免費

「無料」的「料」指的就是錢。所以「無料」就是免費，「有料」則是要收費之意。

替玉：加麵

「替玉」是拉麵店必出現的詞彙，許多人會誤會是和雞蛋有關的詞，其實是加一球麵的意思。而「替玉無料」就表示可以免費加麵。

会計：結帳

中文的「會計」是公司裡負責清算財務的人的職稱。但在日文裡「会計」是單純指結帳的意思。在餐廳吃飽喝足之後，只要向服務生說聲「お会計お願いします（Okaikeonegaishimasu）」對方就會知道客人要結帳了。

冷奴：涼豆腐

冷奴從漢字上來看實在很難想到是食物！雖然寫作「奴」，其實是種冷盤豆腐料理，常見於日式定食中，跟「奴隸」之類的意思完全無關啦。

購物篇

廣告 廣告

両替：換錢

若是手中的日幣不夠，只要找到寫著「外貨両替」的地方，就能夠將外幣換成日圓。另外許多設有夾娃娃機或扭單機的遊戲中心可以看到寫著「両替機」的機器，能將手中的大鈔換成硬幣。

値引、割引：降價、打折

店家將商品打折或降價出售時，會寫上「値引」、「割引」。例如「20%割引」是扣除商品原價20%的價格，也就是打八折的意思。

特典：優惠

「特典」就是我們常說的「沙必死」的意思，能夠得到額外的禮品或是折扣。

在庫：存貨

架上有時候可以看見有些商品會寫著「在庫残少」的字樣，這就表示這項商品非常熱賣，存貨已經不多。而「在庫あり」則是尚有存貨。許多詢問度高、熱銷的產品都會在商品介紹上寫著與「在庫」相關的詞彙。

目玉商品：主打商品

「目玉」是日文眼球的意思。而目玉商品是引人注意、受關注的商品，也就是指店家的主打商品。

現品限り：現場商品售完為止

從字面上能多少猜到，實際意思是「只有展示的商品（只有眼前的商品），賣完就沒了」，所以在日本逛街如果看到這個詞，又很喜歡該商品的話，就不要猶豫快快買下吧～

品切れ：售完、缺貨

雖然漢字中有個「切」，但跟切東西或剪東西無關，而是指「商品賣完了」的意思。依照銷售狀況還有補貨的可能，看到喜歡的商品被標上品切れ時，不妨問問看店員補貨狀況喔！

見本：樣品

這個詞很容易被誤會成「範本」的意思，但範本在日文中為「雛形／テンプレート」是不同的概念。日文的「見本」是讓顧客參考的樣品，也有試用品的意思，所以標示為「見本」的東西是不能拿去結帳得喔！。

建築物篇

交番：警察局

「交番」在中文就是我們的「警署」、「警局」的意思。日本無論鬧區或郊區都能常見看見交番，遇到困難的時候可以來這裡向員警尋求協助。

八百屋：蔬果店

日文中的「八百屋」是指販賣蔬菜和水果的店家，也就是台灣常說的「蔬果店」或「菜市場攤位」。雖然字面上是「八百」和「屋」，但跟數字八百無關，只是傳統的習慣稱呼呦。

駐輪場：腳踏車停車場

日本的腳踏車不能隨意停靠，需要停放在專用區域也就是「駐輪場」，汽車的停車場則是叫「駐車場」，兩者不一樣喔！

食物篇

焼鳥：烤雞

大部分是指烤雞肉串。

人参：紅蘿蔔

漢字「人参」在日文是指紅蘿蔔。而我們一般認為的養生食材人蔘，在日文則是寫成「高麗人参」。

大根：白蘿蔔

日文的「大根」是指「白蘿蔔」，也就是台灣常見的長條狀、外皮白色、可煮湯、滷菜或做蘿蔔糕的蔬菜。

高菜：芥菜

很多人會將「高菜」誤以為是高麗菜，但其實完全是不同的。日文的「高菜」是我們所俗稱為芥菜的蔬菜。而醃漬過後的「高菜」在日本是非常常見的小菜。

芋：地瓜

中文的芋通常是指芋頭，但是漢字「芋（いも）」在日文是植物球根的總稱，通常是指類似台灣地瓜、番薯的植物。但不同字彙所指的植物也不太一樣。例如「さつま芋」是指日本的地瓜、「じゃが芋」則是馬鈴薯。

海老：蝦子

日文的「海老」是指「蝦子」，泛指蝦類，不限種類。台灣常吃的白蝦、草蝦、甜蝦等，在日文中都可以稱作「海老」，但絕對不是海裡的老人這樣的意思喔！

其它常用語

御手洗：廁所、洗手間

尤其在神社、寺廟等比較傳統的地方，大多都會用這個漢字表示廁所。有時候也寫為「お手洗」、「お手洗い」。

荷物：行李

尤其在觀光地的車站或是旅客服務中心可以看到「荷物預かり所」這樣的字眼，就是指行李寄放處。

贅沢：豪華、奢侈

許多食品為了表現食材的奢華與或是口感的豐富，會使用「贅沢」來強調商品的特色。可以在飲料、食品或是菜單上發現這個詞，像是台灣人很愛買的保濕面紙上面也有寫著「贅沢保湿」。

風邪：感冒

在藥妝店要買感冒藥的話，就找有寫「風邪」這兩個字的。

台風：颱風

雖然跟中文的「颱風」字不同，但一樣是颱風的意思。天氣預報中經常出現，夏季秋季到日本旅遊時，就有可能在新聞上看到這個詞喔！

▼你還會有興趣

▶切符？放題？什麼意思？日本旅遊前先來認識台灣人容易誤會的日文漢字吧！