和服跟浴衣差在哪？日本和服豆知識、實際感想、推薦東京景點完整攻略

和服作為世界知名的日本傳統服飾，典雅或創新的圖案設計也讓它歷久不衰，更是許多觀光客到日本旅遊時，躍躍欲試想要穿看看的指定體驗之一。而和服種類、琳瑯滿目的花樣，其實也有都不同的代表意義，想在如此多種類的和服中挑選試穿，到底該怎麼選？以及和服與浴衣又有什麼不同？LIVE JAPAN將這些解答，加上穿和服的時候需要事先知道的基礎小知識，還有東京和服景點精選都一次整理給你，下次去日本就能更深入體驗真正的日本傳統囉！

和服與浴衣哪裡不一樣？基礎小知識介紹

廣告 廣告

「和服體驗」是許多人來到日本必做的行程之一，日本的夏日季節時，很多人則會穿上浴衣參加煙火大會享受夏日風物詩；而冬天的時候則會穿上和服或是搭配外掛等配件，來一場浪漫的和服體驗。無論是哪一種，許多店家都提供完善的租借服務，讓觀光客們都能盡情享受日本傳統。不過實際上，浴衣跟和服又有哪些不一樣呢？



和服通常會有兩層布料，也是日本傳統的普通服飾，其中又可以分成未婚女性穿的振袖、已婚女性穿的留袖，或是日常所穿的小紋，以及樸素的色無地等等，和服在種類上十分多元，也會依照身分、場合變換款式。另外比起浴衣，和服從頭到腳都有不同配件可以搭配，兩種衣服都各有樂趣。



而浴衣顧名思義，最初是日本人入浴時所穿的衣服。日本平安時代人們的洗澡方式類似現代的桑拿浴，為了避免肌膚被蒸氣燙傷，便會穿上貼身衣物，隨著時代演變就成了現在的浴衣。浴衣相較於和服，在材質上也會相對薄且較吸汗，夏日祭典中也會出現許多人穿上浴衣參加活動或是煙火大會。

而穿浴衣或是和服時，衣襟一定要記住是「左上右下」，這是從早期一直保留到現在的穿著方式，儘管理由眾說紛紜，但以前的人們會將裏側作為口袋，因此方便右撇子可以放一些貴重錢財，而右上左下則是給亡者穿著的方式，所以絕對不要搞錯方向喔！

原來穿和服這麼搞剛！讓外國人都驚呆的和服體驗

許多人看見美美的和服總是想要親身體驗，而當和服穿上身的時候才驚覺原來穿和服的步驟要如此繁瑣！像是工作人員在幫忙穿和服時，會使用許多帶子與毛巾一圈又一圈的包覆住身體，這是為了要調整體型，之後再披掛上外出和服。不只如此，也可以使用到許多小道具，如細繩飾品、腰帶裝飾、頭飾等等，增添時尚感。

而在穿和服時經過重重考驗之後，穿好後更是不簡單！這也是讓許多實際體驗過的人感到不可思議的地方。像是為了固定和服而需緊緊纏好的腰帶在行走或上廁所時，都讓首次體驗和服的人大呼行動太困難啦！

和服的種類花樣百出，專業的和服老師說明其實和服的樣式，以及腰帶上的設計，不只是設計美麗而已，更有著各種不同的含義。和服又分為浴衣、振袖、打掛等，依照場合不同也會穿著不一樣的和服，像是振袖是未婚女子的服飾，而已婚女性則會穿上黑留袖表現出正式端莊，還有畢業時的袴或是結婚時的白無垢，都各有意義。

穿上和服體驗傳統風情！穿越時空當一次古代女子

在看完許多和服小知識之後，是否對和服或是浴衣有更深一層的認識了呢？好想在下次旅途穿上最適合自己的和服，盡情體驗古早風情！說到和服體驗大家可能會先想到京都，但其實東京也有好幾處地區適合穿和服喔！



和服景點①上野

像是許多觀光客最愛的上野中，上野恩賜公園內的不忍池，或是充滿藝術氣息的東京國立博物館、美術館等設施，沿路也有許多明治時代至昭和初期的各式老餐廳，都是適合身穿和服在這裡拍下照片，幫自己留下一次特別回憶的口袋清單。



和服景點②淺草

當然如果想要更深入體驗老街風情，那就不能錯過淺草地區了。這也是和服店家集中的地點，並且是國外內觀光客都必須走訪一次的熱門景點之一。不僅是走入歷史建築，還有香火鼎盛的「淺草寺」、熱鬧繁華的「仲見世通」，以及日本最古老的遊樂園「淺草花屋敷」都是非常值得走一次拍下紀念照片的景點。而到了春天櫻花季更是要走到隅田川，兩旁的櫻花紛飛讓整個場景都更加浪漫了呢！



和服景點③川越

如果想要稍稍遠離東京市區體驗江戶風情，那麼可以搭上特急前往有著小江戶之稱的「川越」安排一日遊，走入被日本政府制定為傳統建築物群，至今仍保留完整江戶時代的城下町風景。從池袋車站出發只要約半小時就可抵達，走出車站後一整排的倉庫建築與川越地標「時之鐘」還有祈求戀愛運的「冰川神社」，以及集結懷舊喫茶店的大正浪漫夢通，都是相當好拍的人氣景點。



和服景點④鎌倉

在彷彿穿越時空隧道之後，當然位於好山好水的鎌倉也千萬不要錯過啦。有著大自然風景，四季因氣候不同開出不同的花卉，還有古色古香的寺廟神社與海景咖啡館都是吸引許多觀光客前往的熱門景點。春天的賞櫻前線、夏日的湘南海岸、秋天的「長谷寺」楓紅，冬天的電車沿線等，無論哪一個季節都是一去再去的推薦清單。



和服景點⑤原宿、日本橋

現代的和服不再只是傳統風格，許多服飾品牌也會與和服進行合作，添加許多當下時尚元素讓更多年輕人也能藉由和服展現屬於自己的時尚潮流。如果想要體驗不同的和服搭配那就不能錯過日本流行文化發源地「原宿」。在這裡有著許多出租古董和服的店家搭配可愛的髮飾，無論多誇張的小配件搭配在身上，在這充滿個性的原宿都非常合理並且可以盡情展現個人風格。穿上不一樣風格的和服可以走進明治神宮吸取芬多精，或是散步至表參道與南青山挑選一間時尚咖啡店與朋友度過悠閒下午，當然原宿也有許多二手古著店，也可以幫自己挑選不同種飾品搭配和服。



除了原宿之外，鄰近銀座與東京車站的「日本橋」結合昔日魅力與現代建築，不僅保留了傳統的商業樣貌，知名的高級品牌店、現代的摩登大樓林立，穿著和服享受有別於日常的大人感也是別有一番風味。

來到日本體驗和服已是觀光客的必備行程之一，儘管穿上和服並且走上街會有些不方便的地方，不過只要注意小細節，就能讓旅途中又更可以留下不一樣的回憶喔。無論是想要深入體驗江戶時代的老街風情，還是跟著大自然享受午後，又或是結合時尚潮流穿著和服展現大人感走在東京街頭與關東近郊，都有許多推薦景點不可錯過。來到東京的時候也記得預約一家自己喜歡的和服店家，來一場傳統服飾浪漫之旅吧！



▼你還會有興趣

▶【2025年最新版】台灣人最愛去東京哪裡玩？五大景點排行榜你都去過了嗎？