買日本保養品看這篇就對！保養品日語簡易懶人包

注重愛美的日本有許多間保養品公司，其中不乏進軍海外的大廠家，因此有不少產品都是深受台灣人喜愛與好評，例如KOSE雪肌粹、Kanebo、毛穴撫子等等。隨著現在大家到日本自助遊風氣興盛，民眾更是可以直接到日本將最新推出的保養品搶先掃貨搜刮回台。不過日本的保養品有許多用語及詞彙都是平片假名，想要單靠漢字就猜到意思可沒這麼容易，所以這一次我們整理了保養品常見日文以及商品描述與成份特徵上的單字等等，實際在逛藥妝店時或是收到別人所送的日本伴手禮的時候都能參考對照哦！

保養品日文單字－基本保養品種類

臉部清潔

護膚產品

廣告 廣告

スキンケア（sukinkea）

臉部清潔用品

洗顔料（senganryou）

洗面皂

洗顔石鹸（sengan sekkenn）

泡沫洗面乳

洗顔フォーム（sengan fuo-mu）

洗顏粉

洗顔パウダー（sengan pauda-）

臉部保養品

化妝水

化粧水（keshousui）

面膜

パック、フェイスマスク（pakku、feisumasuku）

面霜

フェイスクリーム（feisukuri-mu）

眼周護理

アイケア（aikea）

眼霜

アイクリーム（aikuri-mu）

眼膜

目元パック（memoto pakku）

唇膜

唇パック（kuchibiru paku）

多效合一

オールインワン（o-ruinwan）

手、腳、身體保養品

去角質產品

エクスフォリエイター（ekusuforieita-）

帶顆粒的去角質產品

ゴマージュ（goma-jyu）

果酸類去角質產品

ピーリング（pi-ringu）

身體乳液

ボディローション（bodiro-shon）

護手霜

ハンドクリーム（handokuri-mu）

保養品質地

凝膠狀

ジェル（jyeru）

乳狀

クリーム（kuri-mu）

泡沫狀

フォーム（fo-mu）

保養品日文單字－皮膚狀況相關

膚質

中性肌膚

普通肌、ノーマルスキン（futsuuhada、no-marusukin）

油性肌膚

脂性肌、オイリースキン（aburashouhada、oiri-sukin）

乾性肌膚

乾燥肌、ドライスキン（kannsouhada、doraisukin）

混合性肌膚

混合肌、コンビネーションスキン（konngouhada、konbine-shonsukin）

素顏

すっぴん（suppin

皮膚常見問題

肌膚乾燥

肌荒れ（hadaare）

肌膚暗沉

くすみ（kusumi）

肌膚鬆弛

たるみ（tarumi）

皺紋

シワ（siwa）

斑

シミ（shimi）

雀斑

そばかす（sobakasu）

過敏

アレルギー（arerugi-）

毛孔

毛穴（keana）

痘痘

ニキビ（nikibi）

出油

テカリ（tekari）

保養品日文單字－常見商品敘述

常見商品敘述

明亮

明るい（akarui）

光澤

輝き（kagayaki）

暗沉

暗い（kurai）

滋潤

うるおい（uruoi）

水潤

みずみずしい（mizumizushii）

光亮

つやつや（tsuyatsuya）

光滑

つるつる（tsurutsuru）

滑嫩

すべすべ（subesube）

清爽

さらさら（sarasara）

乾燥

かさかさ（kasakasa）

泛油光

てかてか（tekateka）

清爽

さわやか（sawayaka）

柔滑

なめらか（nameraka）

柔和

しなやか（shinayaka）

健全

すこやか（sukoyaka）

清爽

さっぱり（sappari）

濕潤

しっとり（shittori）

柔軟

もっちり（mocchiri）

飽滿

ふっくら（hukkura）

快速吸收

ぐんぐん（gungun）

不黏膩

べたつかない、べたつかず（betatsukanai、betatsukatsu）

光澤

ツヤ（tsuya）

彈性

ハリ（hari）

保養品日文單字－商品特徵、成份

商品特徵、成份

無酒精

アルコールフリー（aruko-ru furi-）

無油

オイルフリー（oiru furi-）

過敏測試

アレルギーテスト（arerugi-tesuto）

貼膚測試

パッチテスト（pacchitesuto）

抗老化

アンチエイジング（ancheijingu）

有機

オーガニック（o-ganikku）

膠原蛋白

コラーゲン（kora-gen）

玻尿酸

ヒアルロン酸（hiaruronsan）

胎盤素

プラセンタ（purasenta）

黑色素

メラニン（meranin）

熊果素

アルブチン（arubuchin）

維他命

ビタミン（bitamin）

萃取液

エキス（ekisu）

AHA果酸

AHAフルーツ酸（AHA furu-tsusan）

輔酶Q10

コエンザイムQ10（koenzaimu）

礦物油

鉱物油（koubutsuyu）

買日本保養品不難！參考日文單字表就好啦

在日本時常能看見皮膚狀況好到看不出年齡的中年甚至老年人，正是多虧日本品質好又有確切效果的各種保養品，推薦大家下次要自己到日本掃貨時如果遇到不懂的詞彙可以參考看看本文，將符合自己膚質與需求的日本保養品給帶回家滋潤一下吧！



▼你還會有興趣

▶在日本逛街購物一定會碰到＆派上用場的10句實用日語