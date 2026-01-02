買日本保養品看這篇就對！保養品日語簡易懶人包
注重愛美的日本有許多間保養品公司，其中不乏進軍海外的大廠家，因此有不少產品都是深受台灣人喜愛與好評，例如KOSE雪肌粹、Kanebo、毛穴撫子等等。隨著現在大家到日本自助遊風氣興盛，民眾更是可以直接到日本將最新推出的保養品搶先掃貨搜刮回台。不過日本的保養品有許多用語及詞彙都是平片假名，想要單靠漢字就猜到意思可沒這麼容易，所以這一次我們整理了保養品常見日文以及商品描述與成份特徵上的單字等等，實際在逛藥妝店時或是收到別人所送的日本伴手禮的時候都能參考對照哦！
保養品日文單字－基本保養品種類
臉部清潔
- 護膚產品
- 臉部清潔用品
- 洗面皂
- 泡沫洗面乳
- 洗顏粉
臉部保養品
- 化妝水
- 面膜
- 面霜
- 眼周護理
- 眼霜
- 眼膜
- 唇膜
- 多效合一
手、腳、身體保養品
- 去角質產品
- 帶顆粒的去角質產品
- 果酸類去角質產品
- 身體乳液
- 護手霜
保養品質地
- 凝膠狀
- 乳狀
- 泡沫狀
保養品日文單字－皮膚狀況相關
膚質
- 中性肌膚
- 油性肌膚
- 乾性肌膚
- 混合性肌膚
- 素顏
皮膚常見問題
- 肌膚乾燥
- 肌膚暗沉
- 肌膚鬆弛
- 皺紋
- 斑
- 雀斑
- 過敏
- 毛孔
- 痘痘
- 出油
保養品日文單字－常見商品敘述
常見商品敘述
- 明亮
- 光澤
- 暗沉
- 滋潤
- 水潤
- 光亮
- 光滑
- 滑嫩
- 清爽
- 乾燥
- 泛油光
- 清爽
- 柔滑
- 柔和
- 健全
- 清爽
- 濕潤
- 柔軟
- 飽滿
- 快速吸收
- 不黏膩
- 光澤
- 彈性
保養品日文單字－商品特徵、成份
商品特徵、成份
- 無酒精
- 無油
- 過敏測試
- 貼膚測試
- 抗老化
- 有機
- 膠原蛋白
- 玻尿酸
- 胎盤素
- 黑色素
- 熊果素
- 維他命
- 萃取液
- AHA果酸
- 輔酶Q10
- 礦物油
買日本保養品不難！參考日文單字表就好啦
在日本時常能看見皮膚狀況好到看不出年齡的中年甚至老年人，正是多虧日本品質好又有確切效果的各種保養品，推薦大家下次要自己到日本掃貨時如果遇到不懂的詞彙可以參考看看本文，將符合自己膚質與需求的日本保養品給帶回家滋潤一下吧！
▼你還會有興趣
其他人也在看
35 歲逆生長！《逍遙》譚松韻維持「娃娃臉」超詳細保養秘訣：二次卸妝、泡腳消腫、眼周抗老養出好皮膚
陸劇《逍遙》譚松韻的凍齡保養法：二次卸妝與運動前一定要卸妝譚松韻認為保養中最核心的步驟就是卸妝。由於拍戲妝感厚重，若未清除乾淨會導致皮膚出狀況。雙重清潔： 她習慣在使用卸妝品後，再用卸妝水溫柔擦拭全臉，確保死角殘妝無所遁形。運動前準備： 運動時毛孔會打開流...styletc ・ 1 天前 ・ 7
洗頭次數變少反掉更多頭髮？醫揭「真正元凶」 很多人都洗錯
你是不是每到冬天就發現頭髮掉得特別多？洗頭、梳頭時一把一把掉，甚至連頭皮都覺得乾癢、緊繃？掉髮問題是不是只能靠植髮？還是有其他方法可以改善？冬天頭皮保養到底該怎麼做？ 為什麼冬天容易掉髮？ 生髮診所柯博桓院長指出，冬天冷颼颼，血液流動變慢，頭皮拿到的養分和氧氣減少，毛囊活力跟著下降，頭髮自然容易掉。再加上空氣乾燥，頭皮水分流失，毛囊受刺激，頭髮更容易斷裂。穿厚衣服、戴帽子摩擦頭皮，還有洗頭次數減少，油脂和髒污堆積，毛孔阻塞，掉髮問題就更明顯。 冬天有哪些頭皮問題？ 柯博桓說，冷風、暖氣交替，頭皮水分流失快，保護層變薄，容易出現乾癢、脫屑，摸起來粗糙，有時還會刺痛或緊繃。敏感型頭皮更容易紅腫、癢痛，嚴重時甚至會有裂痕或發炎，讓人很困擾。 冬天如何保養頭皮？ 3大重點一次看 冬天保養頭皮最重要的是補水和減少刺激，讓頭皮維持健康環境。柯博桓說明，洗頭時選用溫和洗髮精，避免強烈化學成分，減少頭皮負擔；洗頭水溫不要太高，溫水最好，這樣不會洗掉頭皮的天然油脂；平常可以用頭皮專用的滋潤產品，幫助鎖住水分，減少乾癢脫屑。頭皮健康，頭髮自然比較不會掉。 1、選擇溫和洗髮精：避免強烈化學成分，減少頭皮刺激常春月刊 ・ 23 小時前 ・ 2
「戒吃隔夜菜」皮膚過敏竟痊癒 醫：細菌毒素被低估
隔夜菜潛藏的健康風險中，細菌與毒素才是真正被低估的危險，台北慈濟醫院針灸科主治醫師李昌狄指出，其中細菌分解蛋白質過程產生的組織胺，更是常被忽略的過敏元凶。一名長期飽受皮膚癢疹困擾的患者，嘗試各種治療方式效果有限，直到停止食用隔夜菜後，皮膚狀況才明顯改善。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
開架彩妝必買清單都在這篇！MAYBELLINE嘟嘟小粉管、1028濾鏡級飾底乳、INTEGRATE發光小奶瓶、Love Liner抗暈眼線一次整理！
MAYBELLINE新登場的「水嘟嘟蜜光潤唇膏」，有著開架市場少見的「越補越水」妝效！因為潤唇膏內添加西印度櫻桃萃取與玻尿酸，不只塗抹時質地滑順、不黏膩，還能實際改善乾裂與唇紋狀況。單擦第一層是清透水潤光澤，疊擦第二層開始就有明顯提氣色效果，即使補擦多次也不會卡唇...styletc ・ 1 天前 ・ 1
開年就要變漂亮！2026最強保養禮盒登場，AQ、克蘭詩、資生堂下殺3折必搶
2026年初，為自己準備一份真正有感的保養禮盒1.黛珂AQ 將幸福感轉化為肌膚光采黛珂頂級系列AQ，向來以「心靈滿足，肌膚更美」為核心概念。研究發現，當情緒被溫柔照顧，肌膚狀態也會隨之提升。2026年初推出兩款20天完整體驗的迷你美肌禮盒，分別為追求光澤緊緻與明亮嫩...styletc ・ 1 天前 ・ 發起對話
2026髮色推薦「黑茶色」高級質感、低調顯白首選
專家諮詢：索棐髮藝設計師 & 肯邦Paul Mitchell 國際講師Echo 低調顯白黑茶色 韓星網紅帶動風潮被形容為「不無聊的黑色」！黑茶色在近幾年因為韓星、網紅們的美照加持，成為流行指標。到底什麼是黑茶色？索棐髮藝設marie claire 美麗佳人 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
全球四大頂奢保養新作！從 LA MER 抗皺安瓶到 Dior 依肯珍釀精華，揭秘讓時光倒流的奢華保養術
LAMER 創世紀原晶逆時抗皺安瓶以頂尖海洋科研締造護膚傳奇，專為「動態表情紋」與「靜態深層紋」打造的全新「創世紀原晶逆時抗皺安瓶」，作為抗老科技巔峰之作，延續品牌珍稀配方「原晶奇蹟活凝金萃TM」，以深海發酵能量活化肌膚、促進肌表紋理平滑、重現年輕光采。全新抗皺...styletc ・ 1 天前 ・ 發起對話
霸凌全是假？張文恐怖「4大步驟」曝最終站竟早已選好
震驚社會的誠品南西店隨機攻擊案，造成4死11傷慘劇。警方調查嫌犯張文（27歲）背景，雖外界流傳其曾遭霸凌，但專案小組訪查後查無實據，加上其筆電遭焚毀且加密無法破解，確切動機至今成謎。警方公布張男縝密的「4大行動」步驟，證實其早已規劃從縱火、製造恐慌到隨機殺人，並將誠品6樓設為自己人生的「最終站」。三立新聞網 setn.com ・ 41 分鐘前 ・ 13
2026國運籤抽中「下下籤」！詹惟中示警4件事
娛樂中心／張予柔報導今天是2026年元旦，新的一年剛揭開序幕，不少民眾依循傳統關注國運走向。命理老師詹惟中日前特地走訪廟宇，為2026年國運向神明請示，抽得第五十三籤「己丙下下」，籤象一出便引發關注。他直言，這支籤詩並非尋常警示，內容透露出的訊息相當嚴峻，提醒國內在新的一年裡，恐將面臨人心動盪與局勢變化，要謹慎以對。民視健康長照網 ・ 15 小時前 ・ 327
張惠妹辦跨年被讚爆！嗨翻喊「後台有補飲料」 大合照網笑翻：烈酒女團
由天后張惠妹一手打造並親自擔任總導演的台東跨年晚會，31日晚間在台東登場，憑藉頂級卡司、流暢節奏與高密度演出內容，被觀眾與網友一致封為「全台最強跨年晚會」，相關片段在社群平台瘋傳，討論度持續延燒，讓大家笑聲他們是「烈酒女團」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 3
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝 醫示警：「4現象」要注意
藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。三立新聞網 setn.com ・ 3 天前 ・ 41
曹西平疑趴睡離世 乾兒子曝慢性病未就醫
資深藝人曹西平於29日驚傳猝逝，消息曝光後震驚演藝圈。與他情同父子的乾兒子Jeremy證實，曹西平是在睡夢中離世，生前有高血壓狀況也未就醫的他，疑似因此猝逝。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 29
蔡依林演唱會遭疑「光明會」 音樂總監笑駁：那我就是金城武
此次《PLEASURE》演唱會以「人間樂園」為核心概念，蔡依林率領包含巨型公牛、蟒蛇、飛馬、金豬、蝴蝶海馬、長頸馴鹿、象鼻魚等多達20隻奇幻混種動物出場，搭配「煉獄劍林」、「真相之書」、「綠丘巨人」、「蛇冠心座」、「命運之輪」，以及高達七層樓的「愉悅之女」等大型舞...CTWANT ・ 1 天前 ・ 46
曹西平猝逝遭疑「才一天冒屍斑不尋常」 殯葬業、醫師發聲打臉
曹西平於12月28日清晨5時多發布貼文，提到自己經歷過921大地震後，面對地震已不再驚慌逃跑，而是選擇靜坐原地，「交給老天爺安排」。他直言，隨著年紀增長，「已經沒有什麼好想的」，感嘆人生無常，「天災人禍誰又可以躲得過呢？連過個小小馬路都有事情發生」，語氣中流露出...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 1
不堪長期當提款機？兒「忍無可忍」情緒失控持刀砍傷42歲父
桃園市龜山區於去年12月31日爆發一起人倫衝突。一名無業父親（42歲）因長期索討金錢，當日下午前往兒子經營的雞排店再次開口要錢，雙方爆發激烈口角。兒子一時情緒失控，持刀砍傷父親頭部，造成5公分撕裂傷。警消獲報趕抵將傷者送醫，並當場逮捕兒子，全案依殺人未遂等罪嫌送辦。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 135
台版「戰斧」現身！雄二E巡弋飛彈罕曝光 國際智庫：老共根本不敢打
中共日前結束圍台軍演，兩岸軍事對峙態勢轉向檯面下的戰力博弈。三立政論《新台派上線》揭露，國軍近日疑似「半刻意」釋出多組海鋒大隊武器畫面，其中最引發外國軍事迷與智庫關注的，便是號稱能打到北京、射程達1000公里的神祕武器「雄二E」巡弋飛彈。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 154
中共頻軍演！PTT喊「出現1訊號快跑」 專家揭5訊號
中共頻軍演！PTT喊「出現1訊號快跑」 專家揭5訊號EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 228
曹西平獨居猝死！ 醫列4現象呼籲民眾要注意
藝人曹西平昨（29日）晚間被發現陳屍在家中，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲，這也顯示獨居者平時獨自在家所會遇到的問題，台北醫院神經外科主任丁賢偉曾分享4種可能讓人昏迷的原因，提供民眾平時自我檢視。中天新聞網 ・ 2 天前 ・ 11
元旦放假一天「凍」起來！全台急凍下探 10 度 週末天氣轉好、冷空氣接力到 1 月中
2026 年元旦假期即將到來，但計畫出遊或追曙光的民眾可得注意保暖與降雨影響。天氣風險粉專PO圖提醒元旦至下週一的天氣：受強烈大陸冷氣團影響，1 月 1 日週四元旦當天呈現「南北兩樣情」，中北部與東部因雲量偏多且有局部短暫雨，見到新年第一道曙光的機率偏低；相對而言，台中以南及台東地區為晴到多雲，是迎接曙光的最佳首選。天氣多一典 ・ 1 天前 ・ 5
快訊／新北三重嚴重車禍！機車猛撞行人「多人倒地」1OHCA送醫搶命不治
元旦不平靜！新北市三重區今（1）日發生一起重大車禍，一輛雙載機車行經忠孝路時，因不明原因衝撞行人，導致3人全數受傷倒地。據了解，救護人員抵達後，發現遭撞行人（女、約60歲）當場失去呼吸心跳，緊急送往北市馬偕醫院搶命仍不治，詳細車禍原因仍有待警方進一步調查釐清。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 86