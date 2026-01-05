送給一生摯愛的禮物！玻璃屋、開放餐廚與線板收納 以溫潤新古典美學串連一家情感

編輯 JeanRu｜圖片提供 品楨空間設計

屋主時常海外出差，希望回國後與家人能有個舒適的相聚環境，以及女屋主年輕時想擁有自己家的夢想。設計師以女屋主喜愛的新古典風格作為基調，開放的公領域融入客、餐廳，通透的隔間手法與端景視覺，加上流暢的動線，讓室內呈現出開闊、舒心且徜徉在美學日常裡。



玄關以線板造型的鞋櫃設計延伸入室，銜接端景櫃、收納櫃到電視牆，另一側利用斜角鍍鈦屏隔界定餐廳與玄關，鏤空的結構讓空間更顯通透。客廳以米色調的大理石鋪陳，天花板則以弧形收邊，交織出優雅且溫潤氣息。沙發後方以玻璃格狀背牆搭佐拉門設計，打造一間多功能室，玻璃材質營造出視覺通透感；壁面以簡約線板描繪，搭佐立體植物造型裝置，引入自然藝術之美；窗邊則設置臥榻，做為平時休憩之用，也可成為親友到訪時暫住的客房。順著天花板的大樑結構，定位客、餐廳，廚房與餐廳之間則以木作門拱造型界定，搭佐對稱壁燈，呼應新古典風格的對稱美學。



主臥以淡紫色打底，天花板利用灰綠色的藝術漆飾底，再搭配施華洛世奇水晶的華麗吊燈，流露優雅質韻；床頭板則透過金屬質感框構主視覺，大小畫框的意境詮釋，營造出新古典風格的和諧與工藝精湛之美。

品楨空間設計／陳膺信

地址：台北市大安區瑞安街23巷15號2樓

電話：02-27025467

Email：pj@pjdesign.tw

網站：http://www.pjdesign.tw/

