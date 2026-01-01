15坪老屋再造簡約風生活！讓圓弧與斜角導引動線與格局，超高坪效活出小宅生命力

編輯 JeanRu｜圖片提供 將作空間設計工作室

是甚麼樣的設計手法，竟讓15坪小宅創造出超高坪效，活出嶄新生命。在15坪老屋翻新設計裡，透過簡約風妝點一室，且以開放格局規劃公領域，伴隨圓弧與斜角導引動線，格局安排一氣呵成，毫無畸零死角，讓小宅放大一倍，且創造高機能坪效！



入口透過弧形玻璃屏風界定，門口內側安排鞋櫃區，輕塑微型玄關空間；門口的另一側壁面則安排穿搭鏡，兼具服儀端詳需求，且透過鏡面達到延展空間尺度的放大效果。穿搭鏡側邊持續安排收納機能直達電視牆，不落地的白色櫃體讓空間更顯輕盈；屏風另一側延伸沙發區，嚴選圓弧沙發造型，呼應整體以圓弧為靈感的巧妙安排。空間的樑柱結構藉由弧形修飾，客廳斜角大樑處作為餐廳區，一側以玻璃拉門彈性劃分書房區，透過開窗面引入充沛自然光，利用轉角深度串連書桌、收納機能，形成舒適、自在的閱讀區。



餐桌另一側則透過架高地板規劃廚房空間，除了料理工作檯、櫥櫃機能，還整併洗衣的盥洗區，大部分區域沿著窗邊的巧妙構思，形塑乾淨、明亮的料理環境。沙發後方透過玻璃折門界定衛浴空間，側邊則藉由隱藏門安排臥室空間。

小編的最愛

簡約主臥空間裡，天花板透過弧形修飾大樑，並以大地色系鋪陳床頭背牆、窗簾，營造出內斂、安定的休憩環境。

將作空間設計工作室／張成一

地址：台北市長春路40號11樓之3

電話：02-25116976

Email：ci.chang212@gmail.com

網站：http://www.jiang-tzuo.tw

