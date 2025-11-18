2025開架唇彩推薦：fwee、Laka、3CE、媚比琳、1028…一抹打造可甜可鹽的百變唇妝

fwee 玫瑰心動鎖色唇露

以「Feel Your Moment」為品牌理念的韓國超人氣彩妝 fwee，向來用繽紛色彩與俏皮設計圈住一票韓妞粉絲！這次 fwee 全新推出 18 色「玫瑰心動鎖色唇露」，靈感來自玫瑰從含苞、盛放到微微凋謝的迷人色階，把花朵的生命週期濃縮成一抹唇色。質地薄透卻顯色，能畫出自然帶氛圍感的唇妝。

圓圓胖胖、小巧的包裝非常可愛之外放在包包裡也不佔空間！系列橫跨暖色、冷色、中性色 三大色調，還貼心推出光澤、霧面 兩種質地，無論你想單擦展現純粹色澤，或是混搭疊出只屬於自己的專屬玫瑰色，都可以輕鬆畫出 fwee 最拿手的氛圍系唇感。

編輯推薦色號：#MN03 dried rose（霧面）

MN03 是那種一擦上就「氣質升級」的玫瑰奶桃色，甜度剛好、不會過粉嫩，反而有一種淡淡的清冷美。霧面質地柔焦得很漂亮，像是幫嘴唇加了一層薄薄濾鏡！日常通勤、見面約會都，單擦就能畫出韓妞最愛的自然氛圍唇。

編輯推薦色號：#GN02 sweet rose（光澤）

如果你是光澤控，那一定會很喜歡 GN02，這支擦上是那種帶透明感的果凍玫瑰色，看起來清純、不過擦上後卻是水嫩感滿分。厚塗有微微「咬唇感」，薄擦又是清甜系，超級百搭。不只顯白，還能讓唇紋瞬間被光暈蓋住，嘴唇看起來飽滿又柔軟！

3CE 粉漾柔光潤唇膏

3CE 全新推出的粉漾柔光潤唇膏，堪稱是韓系淡顏裸唇的天花板代表，一抹就能把素顏系唇妝的水潤、柔光與好氣色提升到滿分。質地像在嘴唇上輕輕融化，細緻透亮得剛剛好，就像是自然的清透裸唇！

除了是唇彩，它還是一支多用途柔光潤色膏，能當潤唇膏補水、提亮唇色，拍在臉頰是柔霧感腮紅，壓在眼皮又能變成微光感眼影。添加高效保濕精粹，全天候保持水亮、不顯乾紋，日常化妝包一定會忍不住放一支的那種萬能選手。

系列共推出 9 款不挑膚色的韓系色選，色調從日常必備的自然裸棕、甜感冷粉，到秋冬感滿滿的深莓色一次收齊。整個系列更以首爾地標為靈感，把街景、季節與城市氛圍轉化成唇間的淡顏氣色，每一色都有自己的小故事。

#30 梨花大 肉桂卡布： 夏日沉穩肉桂裸色，低調卻質感滿分。

#31 漢南洞 薰衣草之夢： 韓系千金感冷粉色調，透明輕盈、一抹顯白。

#32 聖水洞 秋之蜜柚： 初秋蜜柚橘光澤，清新又帶初戀感。

#33 新沙洞 橘子汽水： 就像是汽泡飲一樣的清新橘光，元氣滿滿。

#34 梨泰院 醉薔薇： 微醺薔薇玫瑰色，擦上後秒變時髦精的嫵媚女人味。

#35 明洞 櫻花果凍： 玫瑰粉果凍光感，可以替冷白肌瞬間提亮。

#36 江南 莓果葡萄： 清冷、溫潤的莓果調，這支絕對是冷膚女孩必收。

#37 狎鷗亭 冰糖葫蘆： 鮮紅亮潤的糖葫蘆色，擦上後就像C位主角一樣散發光芒。

#38 弘大 熱摩卡： 冬日深邃摩卡棕，一抹就是欲言又止的魅力。

編輯推薦色號：#36江南、#38弘大

#36江南 是專門替冷白皮女孩打造的清冷系莓果葡萄色。色調介於柔和莓果與淡淡葡萄紫之間，薄擦像唇上自帶冷感濾鏡，厚塗則多了份溫潤華麗的江南姐姐感，整個人瞬間變得精緻又有存在感！冬春交替時想要妝感更亮眼，它絕對是那支一擦見效的秘密武器。

#38弘大 則是冬天一擦就會愛上的深邃陶釉棕！濃郁卻不厚重，就像是在弘大的小咖啡館喝到第一口熱摩卡，暖意慢慢從唇邊蔓延的那種氛圍，很適合毛衣、長大衣、深色外套的冬季穿搭，是整個系列裡最具魅力的色號。

Laka

韓國人氣彩妝品牌 Laka 以「打破性別疆界」為品牌精神，是韓國第一個主打無性別定位的美妝品牌。從包裝到色選都走極簡中性路線，不論性別都能自在使用，品牌的明星商品閃閃玻光豐唇釉、果然保濕潤唇蜜，因為顯色持久、輕盈不黏膩的質地深受韓妞與美妝 Youtuber 推崇，人氣一直居高不下！

Laka 閃閃玻光豐唇釉

想要畫出韓國女團同款的「玻璃光美唇」，選擇閃閃玻光豐唇釉就對了！輕盈的閃閃質地一抹像替嘴唇套上水光濾鏡，細緻亮澤感從內而外慢慢融開，最後化成透亮的玻璃光，共多達 20 個色選甜裸蜜桃、純欲粉、夢幻仙氣粉，到高級裸棕通通有，唇彩還會越疊越亮、越擦越澎，甚至能放大唇部的立體度。

編輯推薦色號：#606 Meaning

#606 是那種一擦就讓人心軟的溫柔蜜桃奶霜色！色調清透明亮，不帶螢光、完全不挑膚色，薄擦像是唇色被溫柔提亮一階，厚塗則呈現帶水光的蜜桃牛奶感，乾乾淨淨又超有乖巧氣質。想要純欲甜唇、或走自然淡顏日常風，這支都是毫無負擔卻超級好看的命定色。

編輯推薦色號：#607 Kaya

#607 Kaya 是非常適合秋冬的可可玫瑰裸色。帶著可可棕的溫度，再混一點玫瑰粉的柔和，薄擦是低調乾淨的裸感氣質，厚塗則直接變成高級奶可可玻璃唇！顯白、穩重、又帶點小性感，無論是日常淡妝或想走知性姐姐風，這支都能把唇部質感提升一個檔次。

Laka 果然保濕潤唇蜜

品牌另一個明星商品是最近日韓都在瘋的果然保濕潤唇蜜！它把護唇、上妝一次做到位，擦起來水潤透亮又有微微的豐唇效果，不用先打底就能讓嘴唇立刻變得柔軟飽滿，薄擦是清甜透色，厚塗則像果凍般亮澤非常Juice。

編輯推薦色號：#707玫瑰蜜茶粉

Laka 果然保濕潤唇蜜 #707 是那種一擦就變「乖乖甜妹」的玫瑰蜜茶粉色。柔柔的粉玫瑰帶一點蜜茶的暖度，薄擦很像天生唇色變好看，厚塗則是果凍光滿到不行，嘴唇瞬間水潤又澎，整個人看起來超親和、超可愛。

編輯推薦色號：#708奶霜可可裸

#708 則是有著高級感的奶霜可可裸色。帶一點可可棕的柔霧基調，加上果凍般的水光後會變得很有韓系貴氣感，不會顯暗、不會死白，疊在任何唇色上都能瞬間變精緻，是整個系列裡最百搭的奶茶裸。

媚比琳Teddy Tint泰迪絨霧液態唇泥

媚比琳2025年推出全新「泰迪絨霧液態唇泥」，首創全新空氣感的液態唇泥質地，以創新質地與半飽和的絨霧妝效，上唇後快速擁有柔焦且12H持色，全天絨霧且不會過於乾燥。

還有一抿水轉霧的科技，一抹輕輕感受泰迪絨霧液態唇泥帶來的輕盈水感，接著輕抿雙唇或用指腹暈染，就完成質感絨霧唇。不僅用在雙唇，還可作為腮紅使用，輕輕點染雙頰即刻透出半飽和的自然好氣色。

泰迪絨霧液態唇泥一次帶來6種超萌泰迪色選：

#15牛奶糖泰迪：低調中帶有質感的牛奶糖棕色則散發著溫柔且知性的氛圍。

#25蜜桃絨泰迪：以清新蜜桃色展現自然偽素顏，輕鬆駕馭日常場合。

#30紅絲絨泰迪：女主氣勢紅，一抹便能展現迷人魅力，成為全場焦點。

#35草莓熊泰迪：莓果紅色甜而不膩，還散發吸睛亮眼的魅力。

#60玫瑰茶泰迪：低調優雅的玫瑰色，輕抹即刻提升氣色。

#75砂糖橘泰迪：橘紅色是元氣滿滿的必備選擇。

為迎接泰迪絨霧液態唇泥上市，媚比琳特別推出限量泰迪熊吊飾，凡於媚比琳全通路購買唇部產品滿額即可免費獲得(數量有限、送完為止)。

同場加映：媚比琳Teddy Land期間限定快閃店

媚比琳2025年1月11日至1月12日在台北華山1914文化創意產業園區 中三前廣場還舉辦專屬活動「媚比琳Teddy Land」期間限定的快閃店。

可免費裝飾泰迪小熊，掛上專屬於「泥」的獨家串掛，並參與多項互動遊戲與新品試用，現場還設有多個超可愛打卡點，可拍出夢幻美照。

1028唇唇欲凍持色水光唇釉

看準水光感唇妝熱潮不減，1028推出唇唇欲凍持色水光唇釉，主打當中蘊含高保濕三重精華配方，潤澤雙唇更顯澎彈。

質地輕盈貼唇且絲滑不黏膩，只需一抹即能速成薄膜效果，即現「水光嘟唇」。加上高持色續航力，擦起來不易掉色並隱匿唇紋，同時添加微微果香，打造香嫩欲滴的雙唇。

1028唇唇欲凍持色水光唇釉推出六款色選滿足不同場合需求，包括：日常裸感#101杏桃果凍、慵懶個性#102肉桂果凍、氣質少女#103玫瑰果凍、溫柔百搭#104豆沙果凍、去黃顯白#105烏龍果凍以及紅潤氣色#106甜荔果凍。

