2025開架唇彩推薦：fwee、Laka、3CE、媚比琳、1028…一抹打造可甜可鹽的百變唇妝
fwee 玫瑰心動鎖色唇露
以「Feel Your Moment」為品牌理念的韓國超人氣彩妝 fwee，向來用繽紛色彩與俏皮設計圈住一票韓妞粉絲！這次 fwee 全新推出 18 色「玫瑰心動鎖色唇露」，靈感來自玫瑰從含苞、盛放到微微凋謝的迷人色階，把花朵的生命週期濃縮成一抹唇色。質地薄透卻顯色，能畫出自然帶氛圍感的唇妝。
圓圓胖胖、小巧的包裝非常可愛之外放在包包裡也不佔空間！系列橫跨暖色、冷色、中性色 三大色調，還貼心推出光澤、霧面 兩種質地，無論你想單擦展現純粹色澤，或是混搭疊出只屬於自己的專屬玫瑰色，都可以輕鬆畫出 fwee 最拿手的氛圍系唇感。
編輯推薦色號：#MN03 dried rose（霧面）
MN03 是那種一擦上就「氣質升級」的玫瑰奶桃色，甜度剛好、不會過粉嫩，反而有一種淡淡的清冷美。霧面質地柔焦得很漂亮，像是幫嘴唇加了一層薄薄濾鏡！日常通勤、見面約會都，單擦就能畫出韓妞最愛的自然氛圍唇。
編輯推薦色號：#GN02 sweet rose（光澤）
如果你是光澤控，那一定會很喜歡 GN02，這支擦上是那種帶透明感的果凍玫瑰色，看起來清純、不過擦上後卻是水嫩感滿分。厚塗有微微「咬唇感」，薄擦又是清甜系，超級百搭。不只顯白，還能讓唇紋瞬間被光暈蓋住，嘴唇看起來飽滿又柔軟！
3CE 粉漾柔光潤唇膏
3CE 全新推出的粉漾柔光潤唇膏，堪稱是韓系淡顏裸唇的天花板代表，一抹就能把素顏系唇妝的水潤、柔光與好氣色提升到滿分。質地像在嘴唇上輕輕融化，細緻透亮得剛剛好，就像是自然的清透裸唇！
除了是唇彩，它還是一支多用途柔光潤色膏，能當潤唇膏補水、提亮唇色，拍在臉頰是柔霧感腮紅，壓在眼皮又能變成微光感眼影。添加高效保濕精粹，全天候保持水亮、不顯乾紋，日常化妝包一定會忍不住放一支的那種萬能選手。
系列共推出 9 款不挑膚色的韓系色選，色調從日常必備的自然裸棕、甜感冷粉，到秋冬感滿滿的深莓色一次收齊。整個系列更以首爾地標為靈感，把街景、季節與城市氛圍轉化成唇間的淡顏氣色，每一色都有自己的小故事。
#30 梨花大 肉桂卡布： 夏日沉穩肉桂裸色，低調卻質感滿分。
#31 漢南洞 薰衣草之夢： 韓系千金感冷粉色調，透明輕盈、一抹顯白。
#32 聖水洞 秋之蜜柚： 初秋蜜柚橘光澤，清新又帶初戀感。
#33 新沙洞 橘子汽水： 就像是汽泡飲一樣的清新橘光，元氣滿滿。
#34 梨泰院 醉薔薇： 微醺薔薇玫瑰色，擦上後秒變時髦精的嫵媚女人味。
#35 明洞 櫻花果凍： 玫瑰粉果凍光感，可以替冷白肌瞬間提亮。
#36 江南 莓果葡萄： 清冷、溫潤的莓果調，這支絕對是冷膚女孩必收。
#37 狎鷗亭 冰糖葫蘆： 鮮紅亮潤的糖葫蘆色，擦上後就像C位主角一樣散發光芒。
#38 弘大 熱摩卡： 冬日深邃摩卡棕，一抹就是欲言又止的魅力。
編輯推薦色號：#36江南、#38弘大
#36江南 是專門替冷白皮女孩打造的清冷系莓果葡萄色。色調介於柔和莓果與淡淡葡萄紫之間，薄擦像唇上自帶冷感濾鏡，厚塗則多了份溫潤華麗的江南姐姐感，整個人瞬間變得精緻又有存在感！冬春交替時想要妝感更亮眼，它絕對是那支一擦見效的秘密武器。
#38弘大 則是冬天一擦就會愛上的深邃陶釉棕！濃郁卻不厚重，就像是在弘大的小咖啡館喝到第一口熱摩卡，暖意慢慢從唇邊蔓延的那種氛圍，很適合毛衣、長大衣、深色外套的冬季穿搭，是整個系列裡最具魅力的色號。
Laka
韓國人氣彩妝品牌 Laka 以「打破性別疆界」為品牌精神，是韓國第一個主打無性別定位的美妝品牌。從包裝到色選都走極簡中性路線，不論性別都能自在使用，品牌的明星商品閃閃玻光豐唇釉、果然保濕潤唇蜜，因為顯色持久、輕盈不黏膩的質地深受韓妞與美妝 Youtuber 推崇，人氣一直居高不下！
Laka 閃閃玻光豐唇釉
想要畫出韓國女團同款的「玻璃光美唇」，選擇閃閃玻光豐唇釉就對了！輕盈的閃閃質地一抹像替嘴唇套上水光濾鏡，細緻亮澤感從內而外慢慢融開，最後化成透亮的玻璃光，共多達 20 個色選甜裸蜜桃、純欲粉、夢幻仙氣粉，到高級裸棕通通有，唇彩還會越疊越亮、越擦越澎，甚至能放大唇部的立體度。
編輯推薦色號：#606 Meaning
#606 是那種一擦就讓人心軟的溫柔蜜桃奶霜色！色調清透明亮，不帶螢光、完全不挑膚色，薄擦像是唇色被溫柔提亮一階，厚塗則呈現帶水光的蜜桃牛奶感，乾乾淨淨又超有乖巧氣質。想要純欲甜唇、或走自然淡顏日常風，這支都是毫無負擔卻超級好看的命定色。
編輯推薦色號：#607 Kaya
#607 Kaya 是非常適合秋冬的可可玫瑰裸色。帶著可可棕的溫度，再混一點玫瑰粉的柔和，薄擦是低調乾淨的裸感氣質，厚塗則直接變成高級奶可可玻璃唇！顯白、穩重、又帶點小性感，無論是日常淡妝或想走知性姐姐風，這支都能把唇部質感提升一個檔次。
Laka 果然保濕潤唇蜜
品牌另一個明星商品是最近日韓都在瘋的果然保濕潤唇蜜！它把護唇、上妝一次做到位，擦起來水潤透亮又有微微的豐唇效果，不用先打底就能讓嘴唇立刻變得柔軟飽滿，薄擦是清甜透色，厚塗則像果凍般亮澤非常Juice。
編輯推薦色號：#707玫瑰蜜茶粉
Laka 果然保濕潤唇蜜 #707 是那種一擦就變「乖乖甜妹」的玫瑰蜜茶粉色。柔柔的粉玫瑰帶一點蜜茶的暖度，薄擦很像天生唇色變好看，厚塗則是果凍光滿到不行，嘴唇瞬間水潤又澎，整個人看起來超親和、超可愛。
編輯推薦色號：#708奶霜可可裸
#708 則是有著高級感的奶霜可可裸色。帶一點可可棕的柔霧基調，加上果凍般的水光後會變得很有韓系貴氣感，不會顯暗、不會死白，疊在任何唇色上都能瞬間變精緻，是整個系列裡最百搭的奶茶裸。
媚比琳Teddy Tint泰迪絨霧液態唇泥
媚比琳2025年推出全新「泰迪絨霧液態唇泥」，首創全新空氣感的液態唇泥質地，以創新質地與半飽和的絨霧妝效，上唇後快速擁有柔焦且12H持色，全天絨霧且不會過於乾燥。
還有一抿水轉霧的科技，一抹輕輕感受泰迪絨霧液態唇泥帶來的輕盈水感，接著輕抿雙唇或用指腹暈染，就完成質感絨霧唇。不僅用在雙唇，還可作為腮紅使用，輕輕點染雙頰即刻透出半飽和的自然好氣色。
泰迪絨霧液態唇泥一次帶來6種超萌泰迪色選：
#15牛奶糖泰迪：低調中帶有質感的牛奶糖棕色則散發著溫柔且知性的氛圍。
#25蜜桃絨泰迪：以清新蜜桃色展現自然偽素顏，輕鬆駕馭日常場合。
#30紅絲絨泰迪：女主氣勢紅，一抹便能展現迷人魅力，成為全場焦點。
#35草莓熊泰迪：莓果紅色甜而不膩，還散發吸睛亮眼的魅力。
#60玫瑰茶泰迪：低調優雅的玫瑰色，輕抹即刻提升氣色。
#75砂糖橘泰迪：橘紅色是元氣滿滿的必備選擇。
為迎接泰迪絨霧液態唇泥上市，媚比琳特別推出限量泰迪熊吊飾，凡於媚比琳全通路購買唇部產品滿額即可免費獲得(數量有限、送完為止)。
同場加映：媚比琳Teddy Land期間限定快閃店
媚比琳2025年1月11日至1月12日在台北華山1914文化創意產業園區 中三前廣場還舉辦專屬活動「媚比琳Teddy Land」期間限定的快閃店。
可免費裝飾泰迪小熊，掛上專屬於「泥」的獨家串掛，並參與多項互動遊戲與新品試用，現場還設有多個超可愛打卡點，可拍出夢幻美照。
1028唇唇欲凍持色水光唇釉
看準水光感唇妝熱潮不減，1028推出唇唇欲凍持色水光唇釉，主打當中蘊含高保濕三重精華配方，潤澤雙唇更顯澎彈。
質地輕盈貼唇且絲滑不黏膩，只需一抹即能速成薄膜效果，即現「水光嘟唇」。加上高持色續航力，擦起來不易掉色並隱匿唇紋，同時添加微微果香，打造香嫩欲滴的雙唇。
1028唇唇欲凍持色水光唇釉推出六款色選滿足不同場合需求，包括：日常裸感#101杏桃果凍、慵懶個性#102肉桂果凍、氣質少女#103玫瑰果凍、溫柔百搭#104豆沙果凍、去黃顯白#105烏龍果凍以及紅潤氣色#106甜荔果凍。
延伸閱讀：
2025唇膏推薦：YSL唇釉、迪奧潤唇膏...開春就要有好唇色！
2025聖誕限定彩妝 DIOR、CHANEL、YSL、NARS、RMK、MAC、TOM FORD…交換禮物靈感推薦一次看！（持續更新）
太妍愛用彩妝品公開！底妝到頰彩類Olive Young必買彩妝都在這
2025 Olive Young 必買彩妝清單！20款韓妞必備彩妝推薦
【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】
延伸閱讀：
● 不同質地「腮紅」產品到底怎麼用？從妝效、上妝工具到產品推薦一次看
其他人也在看
資生堂虧損502億震驚全球！日本美妝卻逆勢狂賣：2025四大必收神品一次看
以下四款是今年日本女生最關注、也最值得入手的代表作——從護手、保養、水光唇到限量彩妝，每一款都在市場低迷時依舊亮眼。No.1 無限肌緻 × 比得兔™ 撫紋美頸護手精華去年一推出就有漂亮表現的無限肌緻撫紋美頸護手精華，今年再度以 比得兔™ 連...styletc ・ 4 天前
90%的人都不知道，8個「養膚潛規則」全公開！破解為什麼你擦貴婦乳霜都沒效？
體內保濕的進階版：「吃好油」比狂喝水更鎖水除了每天喝 2000c.c. 的水。 內行人會在水中加入「好油」與「好菌」，從腸道開始養出潤澤肌。因為喝水只是「補水」，但如果皮脂膜不健康，水分依然會流失。皮膚的潤澤感，關鍵在於攝取「優質脂肪」。怎麼做？嘗試在每天吃的無糖優...styletc ・ 1 天前
康是美「熱賣級彩妝」一次看！LANEIGE迷你潤唇禮盒太欠收、KOSÉ定妝噴霧推限定伯爵茶香味、Visée花綻頰彩子瑜御用色必買！
LANEIGE奇想樂園果凍潤唇禮盒：4 款人氣香氣一次擁有，交換禮物直接封神LANEIGE今年的「奇想樂園」系列超級吸睛！其中於康是美指定門市就能買得到的果凍潤唇禮盒更是甜到不行，一盒收齊果凍水光潤唇膏的甜莓派對、藍莓果醬、芒果奶酪、小熊軟糖四款明星香味，味道像迷你甜點...styletc ・ 1 天前
白髮冒不停！避開6大NG生活習慣，用5招讓黑髮回來
白髮提早冒出，真的只是「年紀大」的問題嗎？營養功能醫學醫師劉博仁指出，除了基因，壓力、熬夜、抽菸、高糖飲食、過度曝曬，甚至營養不足，都可能讓黑色素細胞提早耗竭，讓白髮提前出現。男性約在30到35歲，女性約 35到40歲會開始明顯長白髮，但每個人差異很大。不過，2024年國際皮膚科研究指出，白髮並非完全不可逆。鏡報 ・ 13 小時前
開架最美護唇膏推薦！3CE、Laka用過回不去，肉桂卡色真心美炸
便宜又好用的開架護唇膏推薦！3CE柔光小粉管是編輯最近的新歡～還有韓國超人氣的LAKA，潤唇油出乎意料地清爽！必買還有經典的小蜜媞、曼秀雷敦也都是有口皆碑！造咖 ・ 1 天前
TWICE子瑜、娜璉御用色號全公開！Visée、fwee、Laka…2025秋冬「水光唇」天花板就是這幾支
Visée 花綻雙色頰彩 RO-3暮紫薔薇子瑜使用的就是RO-3甜美優雅的藕粉色，透過疊加兩種質感與色彩，打造出如同從內而外綻放的花朵一般、好氣色且立體感十足的雙頰。輕薄服貼，即使多次疊擦也不會厚重感、粉感或泛白，實現清透美麗的粧效。Visée 果漾晶潤豐唇膏PK881＋精華豐唇...styletc ・ 1 天前
驚！28妙齡女被愛犬咬掉嘴邊肉 黃金6小時靠PRP增生療法搶救成功
28歲胡小姐日前在家與愛犬互動時，因犬隻情緒突變撲咬其臉部，造成她嘴邊皮膚與肌肉撕裂缺損、血流如注，家屬連忙將她送醫，完成緊急修復，成功保住她的臉部線條與笑容，恢復正常飲食與工作生活。衛生福利部豐原醫院外科醫師陳明澤表示，狗咬傷並非小擦傷，若延誤就醫，恐導致皮膚壞死、毀容、蜂窩組織炎或永久疤痕，嚴重自由時報 ・ 1 天前
28歲妙齡女被愛犬咬掉嘴邊肉 把握黃金6小時處置
一名28歲胡小姐，日前在家與愛犬互動時，愛犬竟突然撲咬她的臉部，造成嘴邊皮膚與肌肉撕裂缺損、血流如注，家屬連忙將她送醫急診，在外科與皮膚科團隊密切合作下，順利完成緊急修復，成功保住她的臉部線條與笑容，中廣新聞網 ・ 1 天前
高三生壓力大狂嗑炸雞、手搖「吃出滿臉痘」 ！醫教甩爛臉秘訣
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】面臨學測大考壓力，許多準考生都會靠「吃」來補充能量與紓壓，但就讀高三的許同學，天天熬夜苦讀之餘，深夜下課後還習慣買炸雞與手搖飲當宵夜。沒想到短短幾周，臉頰兩側就冒出大片紅腫發炎的痘痘。 因傷口疼痛難耐，加上影響外貌，許同學只敢戴口罩上學遮醜，就醫經亞洲大學附屬醫院皮膚科沈冠宇醫師診斷為「囊腫型痤瘡」。所幸經外用藥物、局部注射與口服A酸治療，加上調整作息與飲食，許同學才免除「爛臉危機」，露出笑容說：「終於敢脫口罩面對鏡子了！」 85％青少年苦於青春痘 熬夜壓力與油膩飲食是元凶 沈冠宇醫師指出，俗稱青春痘的「尋常性痤瘡（acne vulgaris）」，是青少年常見的發炎性皮膚疾病。約85%的青少年都曾出現這類痘痘，但若未及時控制，嚴重會留下明顯痘疤，影響情緒與人際關係。 沈冠宇醫師解釋，痤瘡的形成機轉複雜，主要與皮脂分泌過多、毛囊角化、微生物增生與發炎反應有關；而熬夜、壓力大、抽菸、濃妝或飲食油膩等，會使病況惡化；而女性若合併月經不規則或多毛、體重增加，也應檢查是否有多囊性卵巢症候群。 控痘日常首重3關鍵 囊腫型痘痘結合治療有撇步 想要改善痘痘，包括生活習慣與健康醫療網 ・ 4 小時前
2025最強 4 大限定彩妝一次看：OSAJI手繪插畫、RMK微風假日、Bobbi Brown仙境聯名全收藏！
1.CHANEL 2025香奈兒聖誕限量彩妝系列香奈兒今年以「星辰宇宙」為靈感，把夜空光芒化成臉上的流動星光。頰彩盤以細緻壓紋呈現星座符碼，粉質柔滑、光澤細膩，是打造節慶柔霧光采的必收單品。眼妝系列延伸銀紫、藍灰與水藍光芒，四色眼影的色階宛如深夜星雲，搭配兩款金屬橘紅...styletc ・ 1 天前
Angelababy素顏再掀熱議！盧建勳院長解讀「變臉」疑雲：這是自然演化的結果
35歲的中國女星 Angelababy（楊穎）近日以素顏現身品牌直播間，高清鏡頭下皮膚白皙緊緻、毛孔幾乎隱形，氣色好到發光，讓粉絲驚呼「這狀態太犯規！」。然而隨著熱搜登上榜首，關於她「臉怎麼依舊保持精緻」的整形疑雲再度被放大討論。姊妹淘 ・ 1 天前
女遭愛犬咬掉嘴邊肉 醫採PRP增生療法免毀容
（中央社記者趙麗妍台中17日電）台中28歲胡姓女子日前在家與愛犬互動，突遭撲咬，造成嘴邊皮膚、肌肉撕裂缺損，送醫採「PRP（自體血小板血漿）增生療法」成功修復。醫師說，延誤送醫恐皮膚壞死甚至毀容。中央社 ・ 1 天前
愛麗絲眼影盤、Care Bears原液可愛到沒朋友！2025美妝聯名衝這些
2025美妝聯名可愛到沒朋友！BOBBI BROWN、雪花秀、INNISFREE、ampm，早餐三兄弟吐司包必收、Care Bears購物袋和計算機都好想衝！造咖 ・ 7 小時前
韓國無性別彩妝 Laka 首次登台！信義 A11 快閃店只有一週，今開幕秒掀排隊，限定新品＋滿額禮全公開
這次以品牌精神 「Every Shade, Every Story」 為概念，打造出充滿「包容、自信、真實、簡約」氛圍的藝術感互動空間，讓每個人都能用色彩書寫自己的故事。無論偏愛裸色、莓果、奶茶、煙燻、亮光或濾鏡霧面，Laka 都希望每個人能自由地玩妝、不被任何界線貼標...styletc ・ 4 天前
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻
政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。民視 ・ 1 天前
劉書宏爆被健身教練打到「骨裂發炎」！經紀人發聲曝近況
劉書宏9月初突在社群上透露「肋骨骨裂」的消息、暴瘦4公斤，當時絕口不提原因，18日有新聞傳出，他和健身教練好友蔣政8月底起爭執，雙方大打出手，但劉書宏體力不及對方、並且受了重傷。對此，劉書宏經紀人表示，「謝謝你們的關心，目前恢復都很良好，受傷的過程沒有特別要跟大家交代的細節。」中時新聞網 ・ 5 小時前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
WBC》韓國投手2戰多達23次四死球 韓媒批判：與日本實力差距很大
韓國隊昨天在與日本隊的強化試合比賽打成7比7平手，中止對戰10連敗，2場比賽以1勝1 和作收，韓國隊2戰出現23個四死球，讓韓媒大力檢討。TSNA ・ 1 天前
陶晶瑩親向范姜彥豐致歉！認了「錯誤判斷」直播親揭２人私訊對話
資深主持人陶晶瑩近日因評論粿粿與范姜彥豐婚變事件，再度成為話題焦點。她先前在節目中提到，范姜彥豐於「天后闆妹」直播時飲用名為「小王秘蜜粿果綠」的飲品，還微笑稱「好喝」，讓她直言這舉動恐被誤解為「拿婚姻傷口開玩笑」，對形象不利。此番言論引發外界兩極反應，陶晶瑩今（18日）也於節目中主動道歉，並親自范姜彥豐傳訊致歉，坦言：「我做了錯誤的判斷。」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
白冰冰「回收旗下藝人合約」 年終送大禮：抽成砍半
白冰冰旗下有多位藝人，每次主持或是有活動，她都會把子弟兵帶在身邊，盡量給大家機會表演，18日他決定送大家一份大禮，她將合約回收，將經紀抽成砍半，「我看到他們為了生活這麼辛苦，很捨不得，我又不缺，幫別人也是幫，為何不幫自己人。」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前