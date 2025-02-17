24節氣小雪：習俗、禁忌、諺語、天氣、養生重點一次看
節氣「小雪」是哪一天？
小雪落在每年國曆的11月21或22日或23日，2025年的小雪則是11月22日星期六，此時太陽在黃道上運行至240度。小雪是二十四節氣中的第二十個節氣，也是冬天的第二個節氣。
小雪是什麼意思？
古代曆書記載：「鬥指己，斯時天已積陰，寒未深而雪未大，故名小雪。」而《月令七十二候集解》也提到「十月中，雨下而為寒氣所薄，故凝而為雪；小者未盛之辭。」此時氣溫漸漸下降，中國北方開始下雪，但因降雪量不大而稱為「小雪」。而台灣天氣屬於亞熱帶，一般平地並不會降雪，但天氣也因東北季風而漸漸寒冷。
小雪有哪些諺語？
小雪小到，大雪大到
烏魚群在小雪前後慢慢來到台灣海峽，而到了大雪則會匯集更多烏魚群，來到烏魚子盛產的旺季。
十月豆，肥到不見頭
除了進入烏魚產季之外，台灣嘉義布袋一帶到了農曆十月可以捕到與烏魚外型十分相像的豆仔魚，這個節令的豆仔魚相當肥美好吃。
月內若陳（響）雷，豬牛飼不肥
來到這個時節應該已經不會打雷，如果打雷表示氣候不順，飼養牲畜也可能會有災疫。
小雪的習俗與禁忌有哪些？
醃製食物
小雪氣溫驟降，天氣乾燥，蔬菜容易儲存，最適合醃製各種鹹菜，儲備冬天的糧食，主要是白菜蘿蔔等。而到了大雪天氣更冷，則是製作臘腸、臘肉、鹹魚等醃肉的最好時機，因此有俗諺云「小雪醃菜，大雪醃肉」。而台灣中南部海邊的漁民們則會開始曬魚乾，也是為了儲存過冬的乾糧。
忌過早起床
由於溫度降低，尤其是清晨相對寒冷，老年人或身體虛弱的人容易受寒感冒，最好是等太陽升起來以後再起床及外出，保存體內的陽氣。
忌過量飲酒
天氣逐漸寒冷，有些人會想要喝酒暖和身體，但過度飲酒會影響腦部的血液循環，如果原本就有心血管疾病的人更容易發生中風或呼吸中止的狀況。
小雪時期寒冷乾燥的季節容易發生皮膚乾癢的狀況，也就是俗稱的「冬季癢」。美女中醫師蘇玟今分享中醫角度，表示皮發乾癢發炎往往是因為肝、肺、脾胃的氣血不足，導致皮膚缺乏滋養而變得乾燥。食療上可以多吃優質蛋白質、黑芝麻、以及魚肉。運動名模林可彤更進一步教學三招改善冬季皮膚乾癢的運動，包括蜥蜴式扭轉、單腿橋式、半蝗蟲式，可以活絡氣血、滋養皮膚。詳細教學請看：「小雪節氣這樣動！三招居家運動 輕鬆活絡肝肺脾胃氣血 改善冬季皮膚乾癢【Yahoo TV 節氣運動】運動名模林可彤 x 美女中醫蘇玟今」
《節氣運動》是 Yahoo TV 獨家自製運動養生節目，由 運動名模 林可彤 與 美女中醫 蘇玟今，介紹二十四節氣的養生重點，以及對應的居家運動教學。隔週三更新時令節氣的精彩影音內容，在家跟著影片做就能輕鬆舒展筋骨、活絡氣血，陪你共度健康好生活。
看更多節氣「小雪」相關影音：
小雪節氣皮膚乾癢 林可彤示範蜥蜴式扭轉、單腿橋式、半蝗蟲式 三分鐘健身操活絡氣血潤膚養身
小雪養生食補這樣吃 蘿蔔雙饗：菜頭梗打拋肉、麻婆大根
小雪養生食補這樣吃 雪菜鱸魚 止咳化痰健脾補氣
立冬節氣易上火 林可彤示範新月式後彎、下犬式扭轉、馬里奇扭轉 三分鐘健身操排毒降火氣
立冬養生食補這樣吃 香煎金目鱸佐番石榴莎莎醬 芭樂清甜鱸魚鮮美
立冬養生食補這樣吃 白蘿蔔燉肉 化痰瘀助消化解脹氣
