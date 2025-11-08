Amazon 推出 AI 電子書翻譯服務「Kindle Translate」
為作家（尤其是獨立作家）觸及到更多新讀者，從而增加收入。
小編以前遇到感興趣的外語書本，除了邊看邊查字典外，還會找有沒有中譯版本可以買，可見不同書藉如有不同語言的譯本，將可開拓更多市場。在 AI 普及時代翻譯書藉變得更輕鬆，Amazon 更推出以 AI 驅動的電子書翻譯服務「Kindle Translate」，以幫助在Kindle 上著書籍上架的作者去擴展海外讀者群。
Amazon 宣布推出的 Kindle Translate 屬專為使用 Kindle Direct Publishing（KDP）自助出版平台的作者而設的 AI 驅動翻譯服務，目前服務仍處於 Beta測試階段，僅支援英文與西班牙文之間的轉換，以及德文至英文的翻譯，當然未來將陸續支援更多語言。作者可於 KDP 後台管理並存取其翻譯作品，包括選擇要翻譯的語言、設定價格與直接發布翻譯版本的電子書。讀者於購買時會清楚看到「Kindle Translate」標籤，顯示該書籍屬翻譯版本，亦能預覽翻譯內容。Amazon 指 Kindle 平台上多語言版本書籍的銷售不到 5%，在電子書市場利用 AI 翻譯不同書籍，尤其是有巨大潛力，可以為作家（尤其是獨立作家）觸及到更多新讀者，從而增加收入。唯用 AI 翻譯書藉最大的阻力是 AI 是否可以「原汁原味」翻譯出作者原文想表達的意境，亦要顧及 AI 會否出現「幻覺」而導致翻譯錯誤。Amazon 表示 AI 翻譯書藉在出版前會經過「自動準確性評估」，而且允許作者於出版前預覽翻譯結果去檢查內容，甚至是交由人手翻譯人員審閱 AI 翻譯結果以保持準確性。
