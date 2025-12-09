「Panettone」是什麼？義大利聖誕麵包魅力解析：歷史、製作過程與2025必吃推薦清單

對大部分的西方人來說，一年中最重要的節日非聖誕節莫屬，它早已超越了宗教的意義，成為團聚與祝福的象徵，與親朋好友坐下來吃一頓儀式感滿點的聖誕大餐，交流一整年的收穫與感想或許才是正重要的事情。而甜點來一塊義大利的聖誕麵包「Panettone」再適合不過了！這款源於米蘭的傳統甜點，有著蓬鬆的口感、香甜風味，每到聖誕節慶義大利家庭常將其切片分享給親友，同樣也象徵著美好的祝福。近年台灣也有許多烘焙坊、餐廳開始推廣，也成為一年一度期間限定的美味。

「Panettone」的歷史

關於「Panettone」的起源背後有好幾個傳說，像是有一位名叫托尼的米蘭麵包師愛上了一位每天經過他的麵包店的女子，為了引誘她進去並贏得她的芳心，他花了幾個月的時間製作了這種帶有果乾、濃郁香氣的麵包，並被取為「Pan di Toni」（托尼的麵包）。另個說法是在1945年時，某位住在米蘭的公爵舉辦了聖誕豪華的晚宴，一位名叫托尼的年輕烘焙師想出了這種口感豐富的奶油蛋捲麵包，裡面塞滿了果乾，得到公爵的讚賞，因此「Pane di Toni」才有了聖誕麵包的傳統。無論如何「Panettone」在1821年還成為了義大利自由的象徵，以紅色櫻桃果乾、綠色柑橘取代了葡萄乾和水果，呼應了紅、白、綠義大利國旗。而它的名字在義大利語中「 panetto」意指是一小片蛋糕，在字尾詞加入「 -one」後，其含義就成了「大蛋糕」，是不是很貼切？









「Panettone」的作法

「Panettone」的製作過程相當繁複，完整製作至少需約耗費84個小時，至少需要接近四天的時間。其麵糰需分兩個階段製作。首先，前一晚需要先準備第一個麵糰，而麵粉的選擇也至關重要，必須使用富含高蛋白的「00」麵粉，才能支撐長時間的發酵。「Panettone」就是採用類似酸麵團的發酵技術，使麵糰在發酵過程中逐漸酸化並充滿細緻的氣孔。這個過程往往需要耗費數天時間，才能達到理想的蓬鬆效果，展現出其獨特的口感與質地。

接著將兩個時間製作的麵團混合加入果乾或是巧克力，而這步驟也有一定的比例，份量得適度拿捏才能達到口感平衡，不會破壞麵團的口感。後續則有塑形、烘烤，以及「Panettone」關鍵步驟之一「倒吊」，其主要目的是確保麵包在冷卻過程中保持蓬鬆且結構穩定。由於 Panettone 的麵糰非常柔軟且充滿氣孔，剛出爐時內部仍然相當濕潤且脆弱。如果直接放置冷卻，麵包可能會因重力作用而塌陷，影響蓬鬆的口感和美觀的形狀。透過倒吊，麵包的重量由外殼承受，使內部結構在冷卻過程中穩定成型，氣孔得以均勻分布，最終呈現出輕盈、彈性又不失濕潤的完美質地。這個步驟不僅是工藝的要求，更是保證其質感和外觀的重要細節。









「Panettone」怎麼吃

聖誕麵包的吃法非常多樣，最簡單的方式是切片直接品嚐，但也可以稍作變化，而這些簡單變化，為「Panettone」帶來更多美味可能。

1.直接品嚐： 打開包裝，將「Panettone」切片直接享用，味品其柔軟香甜的麵包質地與果乾、巧克力的風味，滿滿的節慶感搭配。

2.回烤復熱： 將切片的「Panettone」放進烤箱，建議約180度5～6分鐘，讓內部的水果香氣散發，外皮變得酥脆即可。也能塗上一層奶油增添濃郁風味，香氣會更迷人。

3.搭配飲品： 義大利人常搭配上咖啡、茶，或一杯甜酒（如 Vin Santo）享用。也可撕下一塊麵包，沾附飲品之後享用。









2025「Panettone」推薦—

2025 聖誕麵包推薦｜Home Mom Bakery

「Home Mom Bakery」其創辦人倪淑敏過去在「Amber 手造・烘培分享學習所」教授 Panettone 製作，並於 2022 年前往義大利向被譽為「義大利水果麵包教父」的 Rolando Morandin 學習傳統工法同時將其家族傳承百年的水式酵母帶回台灣培養，使品牌能以正統天然酵母工藝製作義大利聖誕麵包。 此後每年節慶推出的 Panettone 都以這株水式酵母為基礎，歷經三天以上的繁複製程，從活化麵種到長時間發酵皆以手工細緻完成。今年 Morandin 大師再度來台授課，品牌亦同步調整並精進配方，使作品在風味與口感上更加成熟而穩定。有限的製作量與持續深化的工藝，也讓 「Home Mom Bakery」成為台灣 Panettone 愛好者每年必關注的節慶甜點品牌之一。 今年品牌推出的兩款義大利聖誕麵包，除了持續進化的「經典原味 Panettone」，還有全新登場的「巧克力櫻桃 Panettone」，皆以天然水式酵母為基底、耗時三天完成。（訂購網址 www.amberbakery.com.tw）

巧克力櫻桃 Panettone

以黑森林蛋糕的風味結構為靈感，先在麵團中加入以法芙娜巧克力與歌劇院可可粉製成的甘那許，再分層拌入三款來自 CACAO BARRY 的不同巧克力，使麵包體呈現濃郁而深沉的可可香氣。糖漬果乾改以醃漬酸櫻桃替代傳統柑橘皮與葡萄乾，酸度與果香讓整體風味更具立體感，也讓柔軟近似布朗尼的口感多了亮點。特價NT2,280元（原價NT2,580元）／750克

經典原味 Panettone

維持義大利潘娜朵妮專用粉、義大利進口糖漬橘皮丁與法國 AOP 奶油的組合，今年在配方上調整水分比例，使成品更加輕盈濕潤。天然酵母的緩慢發酵帶出奶油、蛋香與柑橘香的和諧層次，入口柔軟、香氣飽滿，是品牌每年最受期待的經典代表。特價NT1,680元（原價NT1,980元）／750克





2025聖誕麵包推薦｜侯布雄法式茶點沙龍／精品甜點

今年侯布雄法式茶點沙龍／精品甜點以「耶誕味覺禮讚」為主題，推出四款節慶限定甜點與 Panettone，透過造型、風味與工藝延伸冬季的節慶氛圍。節慶蛋糕以紅酒香料、椰子咖啡、紫蘇櫻桃與蜂蜜優格四種味型重新詮釋耶誕元素，從雪人到聖誕樹的造型皆帶有法式甜點的細膩度。而延續歐洲冬季傳統的 Panettone 則採用義大利麵粉與百年天然酵母 Pasta Madre，以 72 小時長時間發酵呈現鬆軟細緻的質地，今年推出「傳統果乾」與「熱帶水果」兩種版本，前者突出經典橘香與葡萄乾風味，後者則以法式軟糖帶出更明亮的酸甜層次，是兼具節慶儀式與送禮感的冬季作品。 （傳統米蘭水果麵包 500g NT950／熱帶水果耶誕麵包 500g NT980，限量預購兩梯次：每口味50顆，梯次一12/18 取貨，梯次二12/22 取貨 ）





















同場加映｜除了 Panettone，聖誕節還有什麼應景的甜點？

若回到歷史脈絡去看，和聖誕節有真正關聯的甜點其實不多，它們的形成往往來自信仰儀式或家庭傳統。像是來自德國的「史多倫」（Stollen），十五世紀便以聖誕麵包的身份被記錄下來，覆上白糖粉的外觀象徵襁褓中的聖嬰，通常會在降臨節（降臨節從聖誕節前第四個星期日開始，持續四週）前後開始分享。英國的「聖誕布丁」（Christmas Pudding）則承襲了中世紀的齋戒料理，在長時間蒸煮與保存過程中累積香氣，也延伸出一家人輪流攪拌、替新年許願的習俗。法國的「樹幹蛋糕」（Bûche de Noël）則取材自更早的聖誕木柴傳統，從一根象徵祝福的木頭轉化成甜點，藉由象徵性的形狀紀念冬夜裡那份迎向光亮的期盼。

而今，台灣的聖誕節慶甜點其實有點像城市自己長出來的習慣。沒有宗教傳統要遵守，也沒有從小吃到大的節慶甜點，大家更重視的是「想送什麼會讓人開心」這件事。於是原本不屬於聖誕節的甜點，也會因為外型、節慶感、故事而悄悄被店家放進推薦名單中，最明顯的例子就像「國王派」，其實是在法國是主顯節才吃的；「布列斯特」本來是為自行車賽做的紀念甜點，因為有造型還有那種「切開一起吃」的氛圍，剛好符合大家對節慶的想像，漸漸就成了聖誕節的推薦甜點之一。

知名的「KANG Artisan Bakery」就推出的三款冬季限定甜點值得列入清單。由主理人 Barry Kang 以細膩工藝打造，包括層次豐富的法式國王派、揉合台灣風土的德式史多倫，以及以花生帕林內重新詮釋的 K–布列斯特，每一款都把傳統節慶糕點轉化成兼具視覺與風味的節日亮點。

經典法式國王派 Galette des Rois

以反折派皮和手工雕紋呈現金棕色的酥脆外層，內餡融合杏仁膏、義大利杏仁粉與香草等配方，入口濕潤香氣飽滿。今年更把幸運瓷偶改為象徵馬年祝福的「馬蹄鐵」，是最具傳統儀式感的節慶甜點。 NT1,68（販售時間：即日起至2026年2月14日）

德式史多倫 Stollen

跳脫常見的葡萄乾與蘭姆酒風格，Chef Kang 以紅心芭樂乾、高山蜜桃乾加入麵團，搭配蔓越莓與柑橘漬果，將史多倫變成帶有赤紅色調與台灣果香的節日版本，風味更圓潤也更具地方特色。 NT450（販售時間：即日起至2026年1月31日）

K–布列斯特 K–Brest

以自行車賽誕生的法式經典 Paris–Brest 為靈感，Chef Kang 以壯圍花生製成花生杏仁帕林內與慕斯林奶霜，取代傳統榛果，讓整體口感多了台灣風土的溫暖香氣。圓形造型如花圈，也讓它成為極具節慶感的餐桌主角。NT1,080（販售時間：即日起至2026年1月31日）









