以弧形隔間突破空間桎梏，在開放式客廳與餐廚坐看雲捲雲舒

編輯 陳思靜｜圖片提供 將作空間設計

48.5坪的現代風預售屋擁有非常棒的窗景，在格局規劃上以保有絕佳的窗景，同時融入開放式餐廚、和室和工作區等機能為前提，以衝破空間桎梏的手法，在現代風的設計中，醞釀出人文情懷、創造出充滿趣味的實用場域。



為創造一處可觀雲捲雲舒、綠意盎然之景的公領域，除去了所有隔間，不以制式的方式定位電視牆，改以弧形牆面的方式，創造出讓不同區域都能使用的角度，同時也為行走動線創造出流暢的導引，沙發選擇低矮的椅背讓窗外的山巒、雲彩成為家中一景；並以藍色為主軸，使用特殊漆漆附牆面，創造出空間的深度於獨特性，一旁則規劃有可眺望窗景的工作區，使生活更有機動性。開放式廚房、餐桌和吧台開放相鄰，優雅的木質吧台與餐桌結合，層層推進、環環相扣之中，視覺和動線更加豐盈和富有節奏感。和室區域順應弧形動線，成為隱密的小密室，滿足實用機能。



小編的最愛

主臥室以咖啡色的繃皮為床頭牆，流線型的弧形收納櫃，整體空間散發著柔和不失現代感的的氣息，讓人得以享受一夜好眠，並運用百葉折門做為與衛浴空間的區隔，其中規劃有獨立浴缸和雙面盆，促使整個場域宛如飯店般的時髦舒適。次臥房同樣在弧形的牆面包裹下，營造出安全感，同時可在窗邊擺放上單椅，居住者可在此享受窗外的自然景致。

將作空間設計工作室／張成一

地址：台北市長春路40號11樓之3

電話：02-25116976

Email：ci.chang212@gmail.com

網站：http://www.jiang-tzuo.tw

