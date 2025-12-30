肺癌／健檢發現肺部小陰影不到兩年就病逝 醫歎：結局或許可以不一樣

衛福部公布最新癌症登記報告，112年新發生癌症人數為13萬8051人，較111年增加7758人，十大癌症榜首連續三年由肺癌拿下。肺癌被視為新一代國病，不僅「晚期發現比例最高」、「死亡率最高」，更是「健保花費最高」的癌症。Yahoo顧健康採訪桃園長庚醫院楊政達院長，帶大家一起更深入地了解，這個被稱作「無聲殺手」的癌症⋯⋯

（編按：採訪與出稿時間2023年、文章更新時間2025年12月30日）

相關新聞》肺癌連三年登10大癌症榜首 112年逾13.8萬人罹癌

楊政達醫師

肺部腫瘤1公分 癌細胞就可能擴散全身

楊政達院長分享實際案例，一名40歲女子在健檢時發現約1～2公分的小陰影，雖然女子三個月內就在不同院所反覆檢查了三次，但因沒有明顯差異，女子以為「沒事了」，也就沒有依照醫師叮囑定期追蹤。事隔一年半，女子因為呼吸喘再次就診，卻發現肺結節已演變為肺腺癌第四期，治療後最終不幸病逝。楊政達院長感歎，倘若配合定期追蹤，結局或許會大大不同。

肺癌之所以為癌症最大殺手，主要跟肺癌「初期無症狀」、「容易轉移」、「容易產生抗藥性」三個特性有關。楊政達院長表示，即便原發腫瘤只有1公分大小，就可能隨著血液或淋巴轉移出去，擴散力相當驚人。患者若出現咳嗽不止的情形，檢查時常常已是晚期，且可能已經轉移到其他器官，出現肋膜腔積水、骨頭疼痛；轉移至肝臟者可能出現黃疸、就連喝水都會呼吸困難，治療不易。

不菸不酒不炒菜 一樣要注意肺癌

許多人會直覺把「肺癌」和「抽菸」、「炒菜」畫上等號，然而，楊政達院長提到，不少病患就像上述的女子一樣，沒有不良嗜好，還是罹患癌症，年紀最輕的患者甚至僅有20幾歲。那麼，是否有方法能夠在早期檢測出肺癌呢？

低劑量電腦斷層掃描（LDCT）是目前唯一具國際實證，可以檢測出早期肺癌的篩檢工具。衛福部自2022年7月起，將肺癌納入我國第五癌篩檢，到2023年6月正好滿周年，數據顯示，這一年來有4萬9508位民眾接受LDCT公費篩檢，從中找出531名確診肺癌個案，且高達85.1%（452人）的病友，皆為早期（第0期及第1期）個案。

雖然符合公費條件的國人，只有一成前往篩檢，楊政達院長認為，能夠透過LDCT成功揪出452名早期患者，是個重要的里程碑，這代表著民眾不再只能從X光片或症狀去發現肺癌，多了有望提早診斷的可能，扭轉過去肺癌發現時已是晚期的窘境。楊政達院長進一步說明，肺癌早期病患五年內存活率可達九成，提早發現就等於提高恢復的機率，如果國人可以提升健康意識，有更多符合公費條件的人主動篩檢，幾年後或許就有機會看到肺癌死亡數下降。

延伸閱讀》遠離肺癌！3分鐘認識「LDCT」公費篩檢 抓出無聲殺手

避免肺癌纏上你 這些事應該做到

肺癌因為早期發現不易，有「無聲殺手」的稱號，提升健檢意識更顯重要。（示意圖／Getty Images）

想要預防肺癌找上門，楊政達院長建議，應該先對自己有初步認識，癌病家族史之外，後天習慣與環境確實有部分因素也和罹癌風險相關，可從戒除不良生活的習慣著手（飲酒、抽菸），其他像是空氣污染（如PM2.5、二手菸）、特殊職場污染（如金屬、化學類工業、放射線、特殊建築石材）等環境因素，甚至個人健康史（如過去曾抽菸、肺部有慢性發炎過），也都有可能是肺癌的誘發因子。

除了藉由健康的作息、均衡的飲食，做到自我照顧，楊政達院長呼籲，固定健康檢查亦有助於了解自己的身體狀況，可以一到兩年為單位健檢一次。不符合LDCT公費資格者，則可和自己信任的醫師討論，是否需要在健檢項目中自費加做LDCT，但也應該避免濫用資源，過與不及都不好。

看更多》肺癌症狀有哪些？「十大癌症死因榜首」為何不抽菸也可能得？肺癌篩檢政府有補助嗎？

撰稿記者：蘇稚婷

核稿編輯：廖梓鈞

