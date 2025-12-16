我是南投縣民，我家有0-6歲小孩，可以領哪些育兒津貼？｜Yahoo補助通
不少人的人生規畫裡都包含了生兒育女，雖然充滿甜蜜與幸福，不過付出的開銷也是不容忽視。身為南投縣民的你是否知道，新生兒誕生後究竟可以領到哪些來自南投縣政府和中央政府的育兒津貼？以第一胎為例，寶寶出生後，媽媽可以先領到1萬元生育獎勵金；若剛好出生設籍在南投市還能額外領到3萬元生育津貼；交給準公共化托嬰中心照顧後，每月還可領到衛福部托育補助13000元，不無小補！由於小孩年齡、照顧對象不同，可以領到的津貼、補助也不盡相同，到底你家寶貝適用哪些育兒津貼呢？趕快跟著Yahoo奇摩新聞小編往下了解吧！
🟣我的小孩剛出生，生育給付、生育獎勵金多少錢？
👶🏻勞保生育給付或國民年金生育給付＋南投縣生育獎勵金＋南投縣各鄉鎮市公所自辦福利
補助金額
勞保生育給付：被保險人分娩或早產當月（退保後生產者為退保當月）起，依前6個月之平均月投保薪資，一次給與生育給付60日。若為雙胞胎以上者，按比例增給。
國民年金生育給付：按被保險人分娩或早產當月投保金額，一次發給2個月生育給付。若為雙胞胎以上者，按比例增給。
南投縣生育獎勵金：第一胎1萬元、第二胎1萬5000元、第三胎2萬元、第四胎5萬元、第五胎（含）以上10萬元。
南投縣各鄉鎮市公所自辦福利：草屯鎮第一、二胎補助4萬元、第三胎6萬元、第四胎以上7萬元，信義鄉第一、二胎補助2萬元、第三胎3萬元、第四胎以上4萬元，南投市婦女生育補助 、中寮鄉每名新生兒3萬元，集集鎮、魚池鄉、埔里鎮 每名新生兒補助2萬元，水里鄉、竹山鎮每名新生兒補助1萬元。這樣的好康，各位爸媽千萬不要錯過！
申請條件
勞保生育給付：女性被保險人須符合「參加保險滿280日後分娩」或「參加保險滿181日後早產」或「在保險有效期間懷孕，且符合分娩或早產規定的參加保險日數，於保險效力停止後一年內因同一懷孕事故而分娩或早產」，才可請領。早產定義係指胎兒產出時妊娠周數20周以上（含140天），但未滿37周（不含259天）；妊娠周數不明確時，可採胎兒產出時體重超過500公克，但未滿2500公克為判斷標準。
國民年金生育給付：女性被保險人在保險有效期間分娩或早產（不論活產或死產），得請領生育給付。早產定義係指胎兒產出時妊娠周數20周以上（含140天），但未滿37周（不含259天）；妊娠周數不明確時，可採胎兒產出時體重超過500公克，但未滿2500公克為判斷標準。需要留意的是，女性被保險人若為流產、葡萄胎或子宮外孕，不得申請生育給付。要是被保險人同時符合相關社會保險生育給付或補助條件，僅能擇一請領，例如配偶為農保被保險人並已請領農保生育給付，則被保險人不得以同一生育事故重複請領國民年金生育給付。
南投縣生育獎勵金：新生兒出生60天內在南投縣完成出生登記或設籍登記；且新生兒的媽媽或爸爸設籍並連續居住南投縣滿1年以上（中途未遷出）。
南投縣各鄉鎮市公所自辦福利：請參考上段中各鄉鎮公所補助之連結，了解各鄉鎮公所加碼補助的申請條件。
申請方法
勞保生育給付：線上申辦，請媽媽利用自然人憑證或虛擬勞保憑證，登入勞保局全球資訊網的「個人網路申報及查詢作業」，點擊「生育」，選擇「勞保生育給付申辦」，完成申辦手續，相關問題可以參考勞保生育給付個人線上申辦作業相關Q&A。臨櫃申辦，則請媽媽備妥生育給付申請書、本人金融機構之存簿帳戶、嬰兒出生證明書，再由本人親自或填妥委託書委託他人，透過戶政事務所通報申請。
國民年金生育給付：線上申辦，請媽媽利用自然人憑證或虛擬勞保憑證，登入勞保局全球資訊網的「個人網路申報及查詢作業」，點擊「生育」，選擇「國民年金生育給付申辦」，完成申辦手續。臨櫃申辦，則請媽媽備妥生育給付申請書及給付收據、本人金融機構之存簿帳戶、嬰兒出生證明書，再由本人親自或填妥委託書委託他人透過戶政事務所通報申請。
南投縣生育獎勵金：申請人（順序為媽媽、爸爸、祖父母、實際扶養人）帶著本人的身分證及印章，到南投縣戶政事務所辦理出生登記的同時提出申請。若申請人不便前往辦理，可委託他人代辦，代理人須同時帶上申請人和代理人本人的身分證、印章及委託書，在新生兒出生60天內前往辦理，逾期視同放棄。
南投縣各鄉鎮市公所自辦福利：請參考上段中各鄉鎮公所補助之連結，了解各鄉鎮公所加碼補助的申請方法。
寶貝呱呱墜地後，接著要思考的問題便是小孩平時誰來帶？考量媽媽爸爸面臨的情形不同，有些人可能傾向自己照顧，有些人可能要上班沒後援，不論是哪一種，中央政府都有提供相對應的津貼或補助，希望能在媽媽爸爸的育兒之路盡上一份心意！在仔細往下看前，建議家長們先釐清「目前小孩誰顧」、「小孩現在幾歲」兩個問題，能夠更快地找到你想知道的答案哦！
「目前小孩誰顧」情境包括：
父母自己照顧小孩
小孩給親屬保母、未與政府簽約的私托或保母照顧
小孩給有與政府簽約的準公共化保母或托嬰中心照顧
小孩給社區公共托育家園照顧
小孩給公辦民營托嬰中心照顧
小孩就讀私立幼兒園
小孩就讀準公共幼兒園
小孩就讀非營利幼兒園
小孩就讀公立幼兒園
※以下部分內文提到的「政府公費安置收容」，係指兒童遭遇重大變故、失依、貧困或需受保護，由政府部門協助提供安置教養服務。相關資訊可參考：兒童及少年安置及教養機構一覽表。
🟣我自己照顧小孩，育兒津貼多少錢？
👶🏻小孩0～未滿2歲：衛福部育兒津貼
補助金額
第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。舉例來說，若同時育有6個月與1歲半的小孩，那麼每月可以領到5000元＋6000元＝11000元。
申請條件
父母雙方育有未滿2歲兒童，且兒童未經政府公費安置收容，也未接受托育公共或準公共服務。
申請方法
準備申請表、父母雙方及兒童戶口名簿影本、父母其中一人的身分證、郵局帳戶影本等資料。若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證或護照影本；若有第二名以上子女，須附上相關證明文件。申請時，可親送、掛號郵寄至兒童戶籍所在地的鄉鎮市公所提出申請。其他問題可以參考衛福部育有未滿2歲兒童育兒津貼問答集。
🧒🏻小孩2～未滿5歲：教育部育兒津貼
補助金額
第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。
申請條件
幼兒實際年齡滿2歲、至當學年度9月1日前學齡未滿5歲，且沒有被政府公費安置收容，也沒有就讀公共化幼兒園或準公共幼兒園。
申請方法
準備申請表、幼兒及媽媽爸爸身分證明文件（如身分證影本、戶口名簿影本）、幼兒或媽媽或爸爸本人的郵局帳戶影本等資料。若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證或護照影本；若有第二名以上子女，須附上相關證明文件。申請時可選線上申請，或親送、掛號郵寄到幼兒戶籍所在地的鄉鎮市公所。經審查符合資格者，會自受理申請次月起，按月於每月月底前撥付教育部育兒津貼。
🧒🏻小孩5～未滿6歲：教育部5歲幼兒就學補助
2023年1月起，滿5歲幼兒未就學，由媽媽爸爸自己照顧，也可以領教育部5歲幼兒就學補助呦！
補助金額
第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。
申請條件
幼兒學齡滿5歲，且沒有就讀公共化幼兒園，也沒有提早入國民小學就讀。
申請方法
準備申請表、幼兒及媽媽爸爸身分證明文件（如身分證影本、戶口名簿影本）、幼兒或媽媽或爸爸本人的郵局帳戶影本。若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證或護照影本；若有第二名以上子女，須附上相關證明文件。申請時可選線上申請，或親送、掛號郵寄到幼兒戶籍所在地的鄉鎮市公所。經審查符合資格者，會自受理申請次月起，按月於每月月底前撥付教育部5歲幼兒就學補助。2022年7月已領取教育部育兒津貼者，家長不用再次提出申請，次月就會自動撥款家長帳戶。詳細就學補助說明，可參考教育部官方Q&A。
🟣我的小孩給親屬保母、未與政府簽約的私托或保母照顧，補助多少錢？
👶🏻小孩0～未滿2歲：衛福部育兒津貼
補助金額
第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。
申請條件
父母雙方育有未滿2歲兒童，且兒童未經政府公費安置收容，也未接受托育公共或準公共服務。
申請方法
準備申請表、父母雙方及兒童戶口名簿影本、父母其中一人的身分證、郵局帳戶影本等資料。若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證或護照影本；若有第二名以上子女，須附上相關證明文件。申請時，可親送、掛號郵寄至兒童戶籍所在地的鄉鎮市公所提出申請。其他問題可以參考衛福部育有未滿2歲兒童育兒津貼問答集。
🧒🏻小孩2～未滿3歲：教育部育兒津貼
補助金額
第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。
申請條件
幼兒實際年齡滿2歲、至當學年度9月1日前學齡未滿5歲，且沒有被政府公費安置收容，也沒有就讀公共化幼兒園或準公共幼兒園。
申請方法
準備申請表、幼兒及媽媽爸爸身分證明文件（如身分證影本、戶口名簿影本）、幼兒或媽媽或爸爸本人的郵局帳戶影本等資料。若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證或護照影本；若有第二名以上子女，須附上相關證明文件。申請時可選線上申請，或親送、掛號郵寄到幼兒戶籍所在地的鄉鎮市公所。經審查符合資格者，會自受理申請次月起，按月於每月月底前撥付教育部育兒津貼。
🧒🏻小孩3～未滿5歲：教育部育兒津貼
補助金額
第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。
申請條件
幼兒實際年齡滿2歲、至當學年度9月1日前學齡未滿5歲，且沒有被政府公費安置收容，也沒有就讀公共化幼兒園或準公共幼兒園。
申請方法
準備申請表、幼兒及媽媽爸爸身分證明文件（如身分證影本、戶口名簿影本）、幼兒或媽媽或爸爸本人的郵局帳戶影本等資料。若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證或護照影本；若有第二名以上子女，須附上相關證明文件。申請時可選線上申請，或親送、掛號郵寄到幼兒戶籍所在地的鄉鎮市公所。經審查符合資格者，會自受理申請次月起，按月於每月月底前撥付教育部育兒津貼。
🧒🏻小孩5～未滿6歲：教育部5歲幼兒就學補助
2023年1月起，滿5歲幼兒未就學，由親屬保母、未與政府簽約的私托或保母照顧，一樣可以領教育部5歲幼兒就學補助哦！
補助金額
第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。
申請條件
幼兒學齡滿5歲，且沒有就讀公共化幼兒園，也沒有提早入國民小學就讀。
申請方法
準備申請表、幼兒及媽媽爸爸身分證明文件（如身分證影本、戶口名簿影本）、幼兒或媽媽或爸爸本人的郵局帳戶影本。若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證或護照影本；若有第二名以上子女，須附上相關證明文件。申請時可選線上申請，或親送、掛號郵寄到幼兒戶籍所在地的鄉鎮市公所。經審查符合資格者，會自受理申請次月起，按月於每月月底前撥付教育部5歲幼兒就學補助。2022年7月已領取教育部育兒津貼者，家長不用再次提出申請，次月就會自動撥款家長帳戶。詳細就學補助說明，可參考教育部官方Q&A。
🟣我的小孩給有與政府簽約的準公共化保母或托嬰中心照顧，補助多少錢？
👶🏻小孩0～未滿2歲：衛福部托育補助
補助金額
第一名子女每月13000元、第二名子女每月14000元、第三名（含）以上子女每位每月15000元。
申請條件
爸媽將兒童送托日間托育、全日托育、夜間托育等，且每周時數達30小時以上；除有發展遲緩、身心障礙等特殊情況的孩子外，不得指定一對一收托。申請補助期間，兒童沒有被政府公費安置收容。注意，此補助不得與衛福部育兒津貼重複申請。
申請方法
爸媽須在開始托育的15天內，將申請表、兒童及爸媽身分證明文件（如戶口名簿或身分證影本）、簽訂的托育契約書、家庭狀況證明文件、媽媽或爸爸的郵局帳戶封面影本，寄送至托育人員加入的居家托育服務中心，或者透過幼兒就托之托嬰中心提出申請。文件經初審無誤後，由托育中心將資料彙整至社會及勞動處；社會及勞動處複審通過後，補助將按月撥入爸媽帳戶。
🧒🏻小孩2～未滿3歲：教育部育兒津貼＋衛福部托育補助
補助金額
教育部育兒津貼：第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。
衛福部托育補助：每名子女每月8000元。
申請條件
教育部育兒津貼：幼兒實際年齡滿2歲、至當學年度9月1日前學齡未滿5歲，且沒有被政府公費安置收容，也沒有就讀公共化幼兒園或準公共幼兒園。
衛福部托育補助：爸媽將兒童送托日間托育、全日托育、夜間托育等，且每周時數達30小時以上；除有發展遲緩、身心障礙等特殊情況的孩子外，不得指定一對一收托。申請補助期間，兒童沒有被政府公費安置收容。注意，此補助不得與衛福部育兒津貼重複申請。
申請方法
教育部育兒津貼：準備申請表、幼兒及媽媽爸爸身分證明文件（如身分證影本、戶口名簿影本）、幼兒或媽媽或爸爸本人的郵局帳戶影本等資料。若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證或護照影本；若有第二名以上子女，須附上相關證明文件。申請時可選線上申請，或親送、掛號郵寄到幼兒戶籍所在地的鄉鎮市公所。經審查符合資格者，會自受理申請次月起，按月於每月月底前撥付教育部育兒津貼。
衛福部托育補助：爸媽須在開始托育的15天內，將申請表、兒童及爸媽身分證明文件（如戶口名簿或身分證影本）、簽訂的托育契約書、家庭狀況證明文件、媽媽或爸爸的郵局帳戶封面影本，寄送至托育人員加入的居家托育服務中心，或者透過幼兒就托之托嬰中心提出申請。文件經初審無誤後，由托育中心將資料彙整至社會及勞動處；社會及勞動處複審通過後，補助將按月撥入爸媽帳戶。
🟣我的小孩給社區公共托育家園照顧，補助多少錢？
👶🏻小孩0～未滿2歲：衛福部托育補助
補助金額
第一名子女每月7000元、第二名子女每月8000元、第三名（含）以上子女每位9000元。
申請條件
爸媽將兒童送托日間托育、全日托育、夜間托育等，且每周時數達30小時以上；除有發展遲緩、身心障礙等特殊情況的孩子外，不得指定一對一收托。申請補助期間，兒童沒有被政府公費安置收容。注意，此補助不得與衛福部育兒津貼重複申請。
申請方法
爸媽須在開始托育的15天內，準備申請表、兒童及爸媽身分證明文件（如戶口名簿或身分證影本）、簽訂的托育契約書、家庭狀況證明文件、媽媽或爸爸的郵局帳戶封面影本，透過社區公共托育家園提出申請。文件經初審無誤後，由社區公共托育家園將資料彙整至社會及勞動處；社會及勞動處複審通過後，補助將按月撥入爸媽帳戶。
🧒🏻小孩2～未滿3歲：教育部育兒津貼＋衛福部托育補助
補助金額
教育部育兒津貼：第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。
衛福部托育補助：每名子女每月2000元。
申請條件
教育部育兒津貼：幼兒實際年齡滿2歲、至當學年度9月1日前學齡未滿5歲，且沒有被政府公費安置收容，也沒有就讀公共化幼兒園或準公共幼兒園。
衛福部托育補助：爸媽將兒童送托日間托育、全日托育、夜間托育等，且每周時數達30小時以上；除有發展遲緩、身心障礙等特殊情況的孩子外，不得指定一對一收托。申請補助期間，兒童沒有被政府公費安置收容。注意，此補助不得與衛福部育兒津貼重複申請。
申請方法
教育部育兒津貼：準備申請表、幼兒及媽媽爸爸身分證明文件（如身分證影本、戶口名簿影本）、幼兒或媽媽或爸爸本人的郵局帳戶影本等資料。若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證或護照影本；若有第二名以上子女，須附上相關證明文件。申請時可選線上申請，或親送、掛號郵寄到幼兒戶籍所在地的鄉鎮市公所。經審查符合資格者，會自受理申請次月起，按月於每月月底前撥付教育部育兒津貼。
衛福部托育補助：爸媽須在開始托育的15天內，準備申請表、兒童及爸媽身分證明文件（如戶口名簿或身分證影本）、簽訂的托育契約書、家庭狀況證明文件、媽媽或爸爸的郵局帳戶封面影本，透過社區公共托育家園提出申請。文件經初審無誤後，由社區公共托育家園將資料彙整至社會及勞動處；社會及勞動處複審通過後，補助將按月撥入爸媽帳戶。
🟣我的小孩給公辦民營托嬰中心照顧，補助多少錢？
👶🏻小孩0～未滿2歲：衛福部托育補助
補助金額
第一名子女每月7000元、第二名子女每月8000元、第三名子女（含）以上每位每月9000元。
申請條件
爸媽將兒童送托日間托育、全日托育、夜間托育等，且每周時數達30小時以上；除有發展遲緩、身心障礙等特殊情況的孩子外，不得指定一對一收托。申請補助期間，兒童沒有被政府公費安置收容。注意，此補助不得與衛福部育兒津貼重複申請。
申請方法
爸媽須在開始托育的15天內，準備申請表、兒童及爸媽身分證明文件（如戶口名簿或身分證影本）、簽訂的托育契約書、家庭狀況證明文件、媽媽或爸爸的郵局帳戶封面影本，透過公辦民營托嬰中心提出申請。文件經初審無誤後，由公辦民營托嬰中心將資料彙整至社會及勞動處；社會及勞動處複審通過後，補助將按月撥入爸媽帳戶。
🧒🏻小孩2～未滿3歲：教育部育兒津貼＋衛福部托育補助
補助金額
教育部育兒津貼：第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。
衛福部托育補助：每名子女每月2000元。
申請條件
教育部育兒津貼：幼兒實際年齡滿2歲、至當學年度9月1日前學齡未滿5歲，且沒有被政府公費安置收容，也沒有就讀公共化幼兒園或準公共幼兒園。
衛福部托育補助：爸媽將兒童送托日間托育、全日托育、夜間托育等，且每周時數達30小時以上；除有發展遲緩、身心障礙等特殊情況的孩子外，不得指定一對一收托。申請補助期間，兒童沒有被政府公費安置收容。注意，此補助不得與衛福部育兒津貼重複申請。
申請方法
教育部育兒津貼：準備申請表、幼兒及媽媽爸爸身分證明文件（如身分證影本、戶口名簿影本）、幼兒或媽媽或爸爸本人的郵局帳戶影本等資料。若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證或護照影本；若有第二名以上子女，須附上相關證明文件。申請時可選線上申請，或親送、掛號郵寄到幼兒戶籍所在地的鄉鎮市公所。經審查符合資格者，會自受理申請次月起，按月於每月月底前撥付教育部育兒津貼。
衛福部托育補助：爸媽須在開始托育的15天內，準備申請表、兒童及爸媽身分證明文件（如戶口名簿或身分證影本）、簽訂的托育契約書、家庭狀況證明文件、媽媽或爸爸的郵局帳戶封面影本，透過公辦民營托嬰中心提出申請。文件經初審無誤後，由公辦民營托嬰中心將資料彙整至社會及勞動處；社會及勞動處複審通過後，補助將按月撥入爸媽帳戶。
🟣我的小孩就讀私立幼兒園，補助多少錢？
🧒🏻小孩2～未滿5歲：教育部育兒津貼
補助金額
第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。
申請條件
幼兒實際年齡滿2歲、至當學年度9月1日前學齡未滿5歲，且沒有被政府公費安置收容，也沒有就讀公共化幼兒園或準公共幼兒園。
申請方法
準備申請表、幼兒及媽媽爸爸身分證明文件（如身分證影本、戶口名簿影本）、幼兒或媽媽或爸爸本人的郵局帳戶影本等資料。若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證或護照影本；若有第二名以上子女，須附上相關證明文件。申請時可選線上申請，或親送、掛號郵寄到幼兒戶籍所在地的鄉鎮市公所。經審查符合資格者，會自受理申請次月起，按月於每月月底前撥付教育部育兒津貼。
🧒🏻小孩5～未滿6歲：教育部5歲幼兒就學補助
補助金額
第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。
申請條件
幼兒學齡滿5歲，且沒有就讀公共化幼兒園，也沒有提早入國民小學就讀。
申請方法
準備申請表、幼兒及媽媽爸爸身分證明文件（如身分證影本、戶口名簿影本）、幼兒或媽媽或爸爸本人的郵局帳戶影本。若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證或護照影本；若有第二名以上子女，須附上相關證明文件。申請時可選線上申請，或親送、掛號郵寄到幼兒戶籍所在地的鄉鎮市公所。經審查符合資格者，會自受理申請次月起，按月於每月月底前撥付教育部5歲幼兒就學補助。2022年7月已領取教育部育兒津貼者，家長不用再次提出申請，次月就會自動撥款家長帳戶。詳細就學補助說明，可參考教育部官方Q&A。
🟣我的小孩就讀準公共幼兒園，補助多少錢？
🧒🏻小孩2～未滿6歲：準公共幼兒園補助
補助金額
第一名子女每月繳費上限不超過3000元、第二名子女每月繳費上限不超過2000元、第三名（含）以上子女每位每月繳費上限不超過1000元。
申請方法
孩子每個月的收費（學費＋雜費＋代收代辦費），扣除家長自行繳交的費用（例如課後留園費、保險費、交通費等）後，剩下的費用由政府協助家長直接繳給幼兒園。
🟣我的小孩就讀非營利幼兒園，補助多少錢？
🧒🏻小孩2～未滿6歲：非營利幼兒園補助
補助金額
第一名子女每月繳費上限不超過2000元、第二名子女每月繳費上限不超過1000元、第三名（含）以上子女每位皆免費。
申請方法
孩子每個月的收費（學費＋雜費＋代收代辦費），扣除家長自行繳交的費用（例如課後留園費、保險費、交通費等）後，剩下的費用由政府協助家長直接繳給幼兒園。
🟣我的小孩就讀公立幼兒園，補助多少錢？
🧒🏻小孩2～未滿6歲：公立幼兒園補助
補助金額
第一名子女每月繳費上限不超過1000元，第二名（含）以上子女每位皆免費。
申請方法
孩子每個月的收費（學費＋雜費＋代收代辦費），扣除家長自行繳交的費用（例如課後留園費、保險費、交通費等）後，剩下的費用由政府協助家長直接繳給幼兒園。
撰稿記者：陳昭容
核稿編輯：廖梓鈞
