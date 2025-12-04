日本東北旅遊有什麼好玩？令人愛上東北的4大原因！

近年來，隨著日本東北地區的知名度逐漸提高，前來此處旅遊的觀光客們也不斷增加，而東北地區更被世界最大的私人旅遊指南「孤獨星球（Lonely Planet）」評選為「Best in Travel 2020」熱門旅遊地區第3名。



截至2018年為止海外旅客造訪人數已經創下最高紀錄，此增長率也可說是全日本之冠（日本國土交通省東北運輸局截至2018（平成30）年為止的資料）。那麼為什麼日本東北地區會如此受到觀光客的注目呢？今天LIVE JAPAN訪問到曾經實際造訪過東北地方2次、目前居住在洛杉磯的男性跑者Carlos（化名），一起來聽聽他所認為的東北魅力之處有哪些吧！

東北地區有著豐富的自然景觀及祭典活動等特色

Piti Sirisriro / Shutterstock.com

Piti Sirisriro / Shutterstock.com

東北地區是由青森、秋田、岩手、山形、宮城與福島6個縣所組成，四周圍繞著海與山，是個可以輕鬆感受到四季變換，擁有許多大自然景觀的地方。除了當地的仙台機場之外，在其他地區性機場也有國際航班運行，而由東京市中心出發時，亦能搭乘新幹線前往，交通方面可說是非常便捷。



「青森睡魔祭（青森）」、「秋田竿燈祭（秋田）」與「仙台七夕祭（仙台）」是東北地區的3大祭典，它們也是吸引著眾多觀光客前來參加的大型人氣活動。另外還有可以接觸到日本歷史的神社廟宇、古城址、資料館等景點，再加上東北地區特有的當地美食，這些都深深擄獲了無數觀光客們的心。

日本東北旅遊魅力①當季節變換時，景色也會變得完全不同

Carlos有2次造訪東北（宮城、岩手、福島3縣）的經驗，第1次去的時候是夏天，而第2次則是冬天，小編問他為什麼選擇在不一樣的季節前往？Carlos表示：「因為那裡的自然資源豐富，因此我想看看下雪後會有怎麼樣的景色。」



再深入詢問關於實際看到的景色有何不同之處時，Carlos回答：「夏天時整個山上與森林，亦或是街道上都綠意盎然，而只要走入樹蔭下方，其涼爽程度便能令人忘了夏天的炎熱。因為我是一位跑者，因此當我看到如此美麗的森林時，也讓我的冒險精神沸騰起來，忍不住想要開始跑步。然而到了冬天，降雪將這裡染成了一片銀色世界，白色雪面在太陽照射之下更顯得閃閃發光。這個時候比起跑步，倒是更想在這靜謐的山上或森林裡冥想呢。要說比較推薦哪個真的是太難了，這兩種景色都美得讓人想要一再造訪。」



像這樣四季分明、風景會根據季節轉移有著顯著變化的地方，在日本國內或許也算是相當少見吧。而Carlos還告訴我們：「我下次想要來欣賞楓葉，因為我之前在某本小冊子上看到宮城縣鳴子峽的照片覺得實在太漂亮了，而且好像還有溫泉可以享受呢。」

日本東北旅遊魅力②只要一天來回的小旅行，就已足夠享受溫泉樂趣了

對旅客們來說，只要提到日本溫泉或許想到的都是別府、草津、熱海等知名溫泉地，因此Carlos在初次造訪東北時，似乎也沒有對溫泉抱有太大期待，但是他說沒想到自己竟然被這裡的溫泉所驚艷到了！



Carlos說：「第一次來到宮城縣時，住宿飯店的工作人員跟我推薦距離仙台不遠的秋保溫泉，那裡有許多可以當天來回的溫泉設施，而且附近環繞著壯麗的自然風景，能讓身心靈都徹底放鬆。另外，其他來此遊玩的旅客也告訴我，只要搭車約30分左右還能抵達作並溫泉，位在山中深處的溫泉真的是太棒了！」



Carlos還笑著告訴我們：「之後又聽說竟然還有遠刈田溫泉，真是讓我後悔死了！在小小範圍裡竟然有這麼多溫泉，真的好吸引人啊！」

日本東北旅遊魅力③東北地區擁有許多特有的當地美食

到不同地方旅行時，想必不少人都會想要品嘗當地的特色美食吧！而Carlos也不例外，他認為享用美食也是旅行的樂趣之一。他說：「宮城縣的牛舌、毛豆泥，還有在松島吃到的海鮮全部都很美味。雖然岩手的炸醬麵味道我不是很喜歡，但是冷麵冰冰涼涼的非常好吃。另外我還吃了名為芋煮的鄉土料理，這道料理會因為地方不同而有味道上的微妙差異，十分有趣。在東北有各式各樣的料理美食，讓人怎麼吃都不會膩！」



由於東北位處於寒冷地區，各種特色鄉土料理也因應而生，其中更有許多對觀光客而言稀奇又美味的美食，有機會的話一定要品嘗看看。

日本東北旅遊魅力④被當地人的溫暖舉動所感動

在人生地不熟的地方旅行時，相信迷路等狀況鐵定不會少，而Carlos表示自己也曾經受到當地人的幫助過。



「當我一邊使用手機一邊環顧四周找路時，從沒見過的陌生人竟然出聲跟我打了招呼並想要幫助我，但是這裡懂英文的人似乎很少呢。不過儘管如此他還是比手畫腳，再用日文與生硬的英文努力跟我溝通，甚至還詢問周圍是否有會說英文的人可以幫忙。」透過這樣的互相交流，也讓人能感受到濃濃的人情味。



Carlos還說：「不管什麼年紀的人，都會關心或是幫助不認識的陌生人，這一點真的讓我十分驚訝。也因為托他們的福，讓我又更加喜愛東北地區了！」Carlos還打算學習更多日文，並再一次到東北地區旅行。



接觸了大自然、溫泉、美食等，也與當地人有了溫暖交流，雖然Carlos還有很多地方尚未去過，不過他似乎已經充分體驗到東北的魅力所在呢。在東北地區還有許多像是宮城縣的仙台城跡、岩手縣的平泉等歷史景點，只是不少地方較難搭乘電車前往，因此建議大家可以多加利用租車服務。如果各位正在猶豫下一次的日本旅行該去哪裡的話，相信深受觀光客們喜愛的東北地區絕對不會讓你失望！



Text by: Masafumi Mikawa



