日本的投幣式自助洗衣機怎麼用？各種小知識一次懂
如果想要輕裝進行日本旅行，只帶著必要衣，在旅行途中洗一洗就好囉！不過在飯店自己手洗畢竟有些累人，那麼知道哪裡有洗衣服務以及如何使用就顯得格外重要。
在日本旅行時，洗衣店或乾洗店可能不是那麼顯眼，但其實相當容易找到投幣式自助洗衣機店！除了這些，還有其他選擇，下面詳細介紹給你，輕裝完日本不煩惱～
洗衣服務的日語怎麼說？
圖片來源：akiyoko / Shutterstock.com
日本有多種洗衣服務可供選擇，包括：飯店內的洗衣服務、投幣式洗衣機（在自助洗衣店、青年旅館和日式旅館）、乾洗店，以及附帶洗衣機的公寓式租屋（如Airbnb）。
飯店或乾洗店的洗衣服務通常費用較高，但最為方便省力。不過，日本的乾洗店需要一些時間，這一點請多加留意。如果想以最便宜的方式洗衣服，那麼自己動手做永遠是首選，只需要找到投幣式自助洗衣機即可。
尋找你附近的投幣式自助洗衣機店
圖片來源：DutchMen / Shutterstock.com
如果住宿的青年旅館或日式旅館設有投幣式自助洗衣機，那很幸運！（也可以提前詢問住宿設施是否提供洗衣服務）但如果住的地方沒有，就會需要知道如何尋找投幣式自助洗衣機店。
可以在網路上搜尋「コインランドリー」，或在地圖應用程式中，直接尋找距離自己最近的投幣式自助洗衣機店在哪裡。
此外，另一個選擇是搜尋公共澡堂（日文是銭湯），因為自助洗衣店通常設在公共澡堂附近，這樣人們可以把衣服放進洗衣機後，再去享受泡澡的樂趣！大部分的自助洗衣店都是24小時營業，所以通常無需擔心營業時間。
有刺青也可以泡湯！東京市區帶著刺青也可以入內泡湯的大眾澡堂3選
怎麼在日本洗衣服？
一間澡堂，旁邊設有投幣式洗衣機。圖片來源：Tupungato / Shutterstock.com
平常將衣物放進洗衣機時，需要準備好洗衣精。不過大部分的投幣式自助洗衣機會自動添加洗衣精、柔軟精（視不同機型、店家服務不同），因此不用再自己加入洗衣精。
如果有需要購買洗衣精，可以前往超市或藥妝店，但便利商店是最容易找到的選擇，而且24小時營業，這樣半夜洗衣服也很方便。此外，便利商店還提供小包裝的洗衣精，如果用量不多，這會是個完美的選擇。
漂白水還是洗衣精？在日本購買洗衣用品這樣看
(1) Attack / アタック – 粉狀洗衣精。
(2) Nanox / ナノックス – 液體洗衣精。
(3) ハイター (Haiter) 和 ブリーチ (Bleach) – 兩者均為漂白水。
以上產品與價格僅供參考。
1. 購買洗衣精
如果不確定某家商店是否有賣洗衣精，或是想知道洗衣精在哪裡，可以問店員：「Sentaku senzai ga arimasu ka?」（洗濯洗剤がありますか？）
找到洗衣精後，可能會對琳瑯滿目的商品感到困惑，不過可以先找出國際知名品牌。一般來說，在挑選洗衣精時，有幾項關鍵點需要注意。
2. 普通洗衣精還是漂白水？
如果想知道洗衣精是否含漂白成分，需要尋找「漂白剤 (Hyouhakuzai)」的字樣，這表示產品含有漂白劑。
一般洗衣精有粉狀、液狀和膠囊等形式。除了Ariel之外，還有受歡迎的品牌如 アタック (Attack) 和 Nanox。如果不確定，可以問店員：「Kore wa hyouhakuzai desu ka?」/「這個有含漂白劑嗎？」
如何在日本使用洗衣機
準備好洗衣精後，在前往投幣式自助洗衣機店之前，請確認是否有足夠的零錢。
大部分的洗衣機只接受100日圓硬幣，且洗衣價格因地而異，一次洗衣的費用最低可能只需要200日圓，但是機台而定如需烘乾衣服可能需要額外費用。為求保險起見，請隨身攜帶至少十個100日圓硬幣。
1. 是否有空機
首先，如遇到上方、前面放有籃子的洗衣機，這表示機器正在被使用。如果洗衣機有不同大小的尺寸，記得根據自己的衣物量來選擇合適的機器。
2. 放入衣物
部分機台有簡易清洗洗衣機槽的功能，在放入衣物前記得先按下清洗鈕，等待洗衣機運作完畢後再放進衣物，這樣會洗得更安心。
3. 關上蓋子或門
請確實關上洗衣機的門，如未蓋實，洗衣機將無法運作。
4. 投入硬幣
在投幣口投入正確數量的硬幣，機器便會開始運轉。
5. 確認定時器與洗衣方式
除非遇到非常舊型的洗衣機，否則通常會有計時器面板顯示剩餘時間。不過要注意，日本的洗衣時間通常比其他國家快很多——通常只需20到40分鐘，而且機器可能不一定會使用熱水。
洗衣小撇步：方便的洗衣網
洗衣網非常好用。有拉鍊的衣服在洗滌過程中可能會損壞其他衣物，所以將它們放進洗衣網能有效防止這種情況發生。洗衣網也非常適合用來保護精緻的衣物，可以在百圓商店輕鬆買到洗衣網。
在日本操作乾衣機
除非想帶著濕衣服回飯店晾乾，不然就會需要另外使用乾衣機。不過也有洗脫烘一體的機器可以一次解決所有事。
使用乾衣機相當簡單，費用可能從100日圓10～30分鐘不等。
找到一台空的乾衣機，並確保不要塞得太滿，投入硬幣，再關上門就好囉。
不過須注意，投幣式自助洗衣機的烘乾能力通常不像家用機器那麼強，多次烘乾的費用可能會增加。
如果住在民宿，洗衣機很可能位於浴室，但通常沒有乾衣機。許多現代公寓會在浴室內設置衣物晾曬架，並且有乾衣功能（如果選擇民宿，記得提前詢問！）許多日本人也習慣將衣服晾在陽台。如果你沒有時間或空間這麼做，那可能就需要到自助洗衣店使用乾衣機。
投幣式自助洗衣機店的規定
使用公共自助洗衣店時，請發揮公德心。有時可能會發現機器已經完成洗滌或烘乾，但衣物仍留在裡面。遇到這種情況，可以將衣物取出，並放在店內提供的籃子裡。
運動鞋專用洗衣店
某些投幣式洗衣店配有專門清洗和烘乾運動鞋的機器。如此一來，就能盡情享受觀光，不必再擔心鞋子變髒。
在日本洗衣服的Ｑ&A
日本的飯店通常都有洗衣服務嗎？
大多數飯店都提供洗衣服務，通常按件計費，每件1,000日圓起跳。經濟型飯店、青年旅館和日式旅館則可能提供投幣式自助洗衣機。客房的浴室裡通常會有竿子，如果沒有烘衣機或想省錢，就可以用來晾乾衣服。
請注意，投幣式洗衣機在白天使用的人會比較多，所以可能需要等到晚上再洗衣服。
飯店的投幣式自助洗衣機會有洗衣精嗎？
這點因住宿地點而異，有些飯店櫃台會免費提供小包裝的洗衣粉，而另一些則設有販賣機出售（通常價格較高），也有的飯店提供會自動添加洗衣精的機型。
如果需要另購洗衣精，在便利商店購買洗衣粉也很方便。
夏天去日本旅遊，天氣很熱，可以直接洗衣服然後掛起來晾乾嗎？
日本的夏天不僅炎熱而且潮濕，所以在室內晾衣服可能需要較長的時間才會乾。最好先將衣物用烘衣機烘過一次，再掛起來晾。如果你在浴室裡晾衣服，記得打開除濕機。
可以洗運動鞋嗎？
有些自助洗衣店有專門清洗和烘乾運動鞋的機器。若想尋找附近的店家，可以試著搜尋「コインランドリー スニーカー」（投幣式自助洗衣機 運動鞋）。
操作說明可能只有日文，但過程很簡單：將你的運動鞋放入洗衣機，關上門並投入硬幣（通常200日圓可洗20分鐘）。烘鞋機通常在洗衣機上方，只要將鞋子掛在內建的架子上，關上門並投入硬幣即可（一般100日圓可烘20分鐘）。
飯店／公寓的洗衣機有點複雜，應該按哪些按鈕？
如果不懂日語，使用洗衣機時可能會擔心操作錯誤而緊張。YouTube上有很多教學影片解釋如何操作日式洗衣機。如果你住在民宿（例如 Airbnb），記得向房東索取洗衣機使用說明。
