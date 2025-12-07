賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘

​民進黨立委賴瑞隆在高雄市長黨內初選期間，因8歲兒子爆出霸凌爭議重創聲譽，恐影響選民支持度，民眾黨新北市議員陳世軒指出，無論是賴瑞隆的霸凌相關爭議，還是立委林岱樺的貪污疑雲，都讓民進黨受到重創，若再不快速整合、定於一尊，到了2026大選正式開跑，台南、高雄選情都會很慘。

陳世軒在《週末大爆卦》節目中表示，無論是林岱樺因為官司而民調直落，還是賴瑞隆兒子爆出的爭議，讓民進黨在整個台南灣的選舉「一塌糊塗」。陳世軒指出，相關候選人都因為花邊新聞躍上媒體版面，卻沒有一個正面的政見、市政層面的願景討論，對民進黨的殺傷力非常大。

「再這樣玩下去，他們不死，也剩半條命」，陳世軒直言，這一屆民進黨初選真的太難看，等到後面骨牌效應越來越明顯，民進黨的南台灣選情恐因此兵敗如山倒。陳世軒提醒，民進黨若無法快速整合、定於一尊，同時拋出正面的選舉願景以及證件，在台南、高雄的選情會很慘。

