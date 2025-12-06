男露營完手掌現紅斑 就醫竟確診「二期梅毒」！醫示警：症狀千變萬化

一名年輕男子說自己露營完手上出現紅色斑點，以為是被蟲咬了，結果抽血發現是二期梅毒。（示意圖，翻攝自台灣 紅絲帶基金會網站）

一名年輕男子日前發現手掌上出現很多紅紅的斑點，以為是一個月前去露營被蟲咬到，自己擦了藥都沒有改善，豈料他就醫抽血後發現，竟然確診了「二期梅毒」。

露營被蟲咬？ 男子手上長紅斑自己塗藥膏

鳳山李嘉文泌尿科診所的醫師蘇信豪日前在臉書發文分享，有名年輕男性患者一個月前去露營後，回來手上就長出紅斑，以為是被不知名的蟲咬到或是過敏，自己買了止癢藥膏擦了一個月，然而這些紅斑完全沒有消退，但也不痛不癢，只是反而好像變多了。

男子好奇問了AI，得知可能會是梅毒，嚇得他立刻到泌尿科求診。結果抽血報告醫出來，卻診是二期梅毒。蘇信豪醫師向《ETtoday健康雲》透露，後來男子才坦承有過不安全性行為。

手腳掌紅斑就是梅毒嗎？ 醫揭與蟲咬、濕疹最大差異

蘇信豪醫師說，梅毒在醫學界又被稱作「偉大的模仿者（The Great Imitator）」，症狀千變萬化、常偽裝成皮膚病，典型特徵包括在手掌或腳底出現紅褐色、銅板色的斑點，和一般蟲咬或濕疹的最大不同在於這斑點不會痛也不會癢；另一個症狀是病灶邊緣會出現像是領圈狀的脫屑。

他也提到，不安全性行為占梅毒傳染大宗，可能會透過陰道交、口交、肛交，接觸到含有梅毒螺旋體的體液或病灶（如硬性下疳）而感染，保險套若沒有完全覆蓋病灶，仍有感染風險；另外共用針頭的血液傳染或是孕婦傳染給胎兒，也是梅毒的傳染途徑。

一般日常接觸會傳染梅毒嗎？ 早期發現比較好治療？

對於一般人常見的傳染迷思，蘇信豪醫師解釋，其實一般日常接觸，如握手、共用馬桶座、門把、餐具、游泳池，「通常不會傳染梅毒」，因為梅毒螺旋體離開人體後很快就會死亡。

他也提醒，如果身上出現不明紅斑，或私密處曾出現無痛性潰瘍，可以盡快抽血檢查。如果早期發現非常好治療，通常施打長效型青黴素（Penicillin）或口服特效藥Azythromycin即可有效殺菌。

