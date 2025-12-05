比塑化劑更恐怖！塑膠微粒傷血管、易變胖 醫推「3食物」助排毒

記者鄭玉如／台北報導

塑膠微粒已進入人體！營養醫學醫師劉博仁提醒，避免熱食接觸塑膠，多吃高纖蔬果，幫助排出體內塑膠微粒，降低腸道及代謝疾病風險。（示意圖／PIXABAY）

塑膠製品不只污染海洋，甚至傷害人體健康。營養醫學醫師劉博仁表示，研究發現，人體糞便、血液、大腦都已驗出塑膠微粒，它可能與腸道發炎、代謝疾病、心血管疾病、神經退化有關，若想避免遭汙染，除了別用熱食接觸塑膠，飲食上多攝取蔬果，膳食纖維可促進塑膠微粒排出，尤其高果膠蔬果、高纖維蔬菜、海藻類。

劉博仁在臉書粉專提到，發表於《Microplastics and Nanoplastics》的研究指出，在受試者的糞便中廣泛檢測到聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）等微塑膠，更發現相較於健康的人，腸道疾病患者（尤其是發炎性腸病）體內微塑膠含量更高，推測微塑膠可能擾動腸道菌相、刺激發炎反應、影響腸道上皮屏障，另外，台大最新研究也指出，台灣人每天排出至少8000顆塑膠微粒。

動物實驗更證實，微塑膠會干擾代謝，小鼠暴露3個月後，出現腸道菌相改變、肝臟指數升高、脂肪堆積、血糖與膽固醇代謝異常，都是現代人常見的慢性疾病風險因子。另外，塑化劑污染也同時存在，可直接進入人體血液循環，恐干擾荷爾蒙、造成性荷爾蒙失衡、影響胎兒神經及生殖系統發展、提升肥胖、胰島素阻抗、增加代謝症候群及過敏、氣喘、免疫失調的風險。

劉博仁提醒，若想減少塑膠微粒與塑化劑的污染，最重要的是避免熱食接觸塑膠，如塑膠碗裝熱湯，高溫會大幅加速塑化劑釋出，建議改用不鏽鋼、玻璃、陶瓷容器，還有少吃高度加工食品，尤其塑膠包材多、添加物多的產品，幾乎所有加工食品都有塑膠接觸史。

再者，多吃蔬果（尤其高膳食纖維）協助排毒，研究發現，膳食纖維可增加腸道蠕動、促進塑膠微粒排出，特別是「高果膠蔬果（如柿子、蘋果）、高纖維蔬菜（如花椰菜、青江菜）、海藻類」，還要養成運動習慣，流汗有助排除部分脂溶性毒物。

