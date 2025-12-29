日本必吃美食？觀光客最想吃日本美食大調查
根據日本觀光廳所做的「訪日外国人消費動向調査」調查結果，發現海外遊客到日本想做的事第一名幾乎都是「品嚐日本的食物」，畢竟許多人即使沒去過日本，也都曾見聞過日本的食物資訊，讓日本的美食成為吸引觀光客到日本旅遊的一大誘因。
那麼究竟海外遊客到日本之後，實際上都想吃些什麼呢？這次LIVE JAPAN訪問了6位來自不同國家的人，問問他們在到日本之前最想吃的東西？以及實際吃過的感想，在這之中除了定番必吃的日本料理之外，竟然也出現讓人頗為意外的答案唷，就讓我們一起來看看吧！
※本文純屬受訪者個人意見
原來不是每個國家都很常見？想要吃吃看下午茶！（韓國／女性／三十多歲）
首先介紹的是韓國女性所回答的「下午茶」，這也是在這次訪問中最讓我驚訝的答案。說到下午茶的話一般人應該第一個想到的國家是英國才對，怎麼會想要來日本吃下午茶呢？
「韓國人基本上沒有喝紅茶的習慣，因此和日本比起來可以吃到下午茶的地方真的很少」
韓國人不太喝紅茶這件事確實讓人震驚，畢竟下午茶的定番就是甜點配紅茶，這樣也難怪韓國下午茶會比較少見。相較之下日本人愛喝紅茶的程度高到甚至還有紅茶專門店，因此像飯店、咖啡廳等會提供午茶餐點的餐廳也非常多。
「我之前去了關東和關西地區內受到日本紅茶協會所推薦的餐廳吃下午茶，每間品質都很優秀！」
這位韓國女性對下午茶所包含的紅茶、蛋糕、甜點等餐點都認為實際吃起來比預想的還要出色，果然日本對於午茶方面還是比較有鑽研的，甚至在韓國還可以找到來自日本的下午茶店呢。
果然是定番！全世界都想嚐鮮的日本代表美食「壽司」（法國／女性／二十多歲）
許多人說到日本料理第一個想到的肯定是壽司，而這位受訪的法國女性也是其中的一份子，來到日本她最想吃的就是壽司了。
「法國雖然也吃得到壽司，但是壽司食材的味道不是很好，可能是因為法國的生魚片幾乎都是從瑞典進口來的，運到法國需要花上很多時間的關係。不過就算是使用法國當地捕捉的魚所做的壽司也還是沒有比日本當地的好吃！」
雖然法國也能吃到壽司，但是這位法國女性並不是很喜歡，直到吃過日本的壽司之後才明白原來壽司擁有超出其想像的美味。
「在吃之前我完全想像不到海鮮食材的味道，害我吃的時候很緊張。但嚐過之後發現不管是鮭魚、鮪魚還是蝦蟹貝類全都很好吃呀。」
擁有多種口味食材是壽司吸引人的一大魅力，而且日本即使只是平價的連鎖壽司店也很美味，果然要吃壽司這項日本代表性美食還是在日本當地才能認真感受壽司的過人之處囉。
吸附精華的柔軟肉片最對味！大口吃肉大口吃菜「涮涮鍋」（越南／男性／二十多歲）
回答涮涮鍋的越南男性表示，與其說是在來日本之前想吃，不如說是來到日本之後才真正愛上。
「以前在看以日本的電視節目時經常會拿涮涮鍋來介紹，所以我就想著總有一天一定要吃吃看」
品嚐涮涮鍋最棒的優點就是可以吃到柔軟的肉片與蔬菜最原始的新鮮滋味，這位受訪越南男性自從第一次在日本吃到涮涮鍋之後便深深愛上，再訪數次也不厭倦。
「除了涮涮鍋之外還有水炊鍋、泡菜鍋、豆乳鍋等等，鍋物料理的種類實在是太多元了，完全吃不膩呀！」
也許是因為這位越南男性來日本的時候剛好是冬天，所以便有興致去品嘗各式各樣的鍋物料理，尤其日本有很多平價的吃到飽火鍋店，特別受到男性的歡迎。
裹著豚骨湯頭的麵條就是香！日本國民靈魂美食「拉麵」（法國／女性／十多歲）
這位法國女性很喜歡看日本漫畫，剛好拉麵算是很常出現在日本漫畫中的一道料理，因而深受影響。
「日本的漫畫裡常出現登場角色在吃拉麵的場景…害我看了想說絕對要吃一次拉麵試試看！」
而這位法國女性原本以為拉麵就是要吃豚骨的，不過實際在日本嚐過各種拉麵後她覺得最好吃的反而不是豚骨拉麵。
「放入大量雞肉製作的雞湯拉麵真的很好吃，雖然口味比豚骨的更清淡，但卻有著獨特的香味與滋味，吃一次就愛上」
原本以為外國人都會比較愛吃豚骨拉麵，不過看來使用雞骨熬煮的雞湯拉麵也頗為好評，未來有機會的話她也希望能夠吃吃看其它不同口味的拉麵。
還是在日本吃最棒！喜惡分明的「生魚片」（中國／男性／十多歲）
和高人氣的壽司相比起來，能夠品嚐到魚肉本身鮮度及滋味的生魚片反而是許多外國人敬而遠之的日本料理，不過這次受訪的中國男性似乎在來日本之前就非常期待在日本當地吃生魚片。
「因為我家不靠海的關係，我在中國幾乎是吃不到新鮮生魚片的，所以一直都很期待來日本吃生魚片。不過因為我朋友不愛吃生魚片，所以我不會推薦給朋友就是了」
因為原本就不怕吃生魚片，所以這位中國男性非常期待能夠品嘗日本當地的生魚片滋味，實際嚐過之後最合他口味的似乎是鮭魚的生魚片。但是相對地還是有非常多外國人是不敢吃或不愛吃生魚片的，希望未來能看見更多人拋開束縛、勇於挑戰這道美食呀。
說到日本就想到它！能夠吃到各種食材的「天婦羅」（巴基斯坦／男性／十多歲）
最後一位受訪的巴基斯坦男性是巴基斯坦與日本的混血兒，他表示自從吃過身為日本人的母親所做的天婦羅之後就對這道料理興趣大開。
「雖然我有吃過媽媽做的天婦羅，但我還是很想要到日本吃吃看當地的，因為聽說日本當地的天婦羅種類既豐富又不油膩。吃過之後便覺得明明只是將食材簡單地拿去油炸卻能這麼好吃，實在是讓我太感動了！」
這位巴基斯坦男性原本就有吃過媽媽做的天婦羅，也因此對日本當地的天婦羅料理產生了興趣。在親自來到日本之後他在百貨公司的餐廳成功地品嚐到日本當地的天婦羅滋味，雖然媽媽做的天婦羅也很好吃，但果然日本當地的專業天婦羅還是技高一層，尤其口感Q彈的炸蝦天婦羅更是讓他格外驚豔且感動。
日本美食豐富多樣！
本來以為此次受訪的答案大概都是比較有名的日本料理，沒想到卻出現了像「下午茶」這類出人意表的回答，看來大家來日本想要吃的東西除了日本當地的特色美食之外，也會有因為國家文化不同而感興趣的選項出現呢。能夠吃到來自不同國家、不同文化的特色美食這點也是日本特別吸引人的地方呀。
除了這次提到的甜點、B級美食之外，還有許多料理是各國人來到日本時會特別想要一嚐的，大家前來日本時也記得把握機會去品嚐踩點這些只有在日本才吃得到的好味道吧！
Written by:Fujico
▼你還會有興趣
其他人也在看
印度神童預言「示警4國家、關鍵3時段」！2026年局勢恐巨變
國際中心／綜合報導被稱為「印度神童」的阿南德近日在莫斯科發表對 2026 年的最新預測，指出全球恐將迎來 四百年一遇的重要轉折時刻。他在分析中點名中國、菲律賓、北韓與日本為潛在風險較高的國家，並提醒 2026 年的 4 月、7 月與 11 月，可能成為局勢特別動盪的關鍵階段。儘管阿南德認為地緣政治不確定性將持續升高，但他同時也提出正面看法，認為 2026 年有望成為醫療與科技快速突破的一年，他呼籲外界保持警覺之餘，也要做好心理調適，以因應全球情勢可能出現的劇烈變化。民視 ・ 2 小時前 ・ 348
東部海域23:05芮氏規模7.0地震！全台22縣市有感 最大震度4級
地牛翻身！今（27）日23時05分台灣東部海域發生深度72.8公里地震，芮氏規模7.0，最大震度4級，全台22縣市有感。各縣市震度分別為宜蘭縣4級、新北市4級、花蓮縣4級、台北市4級、基隆市4級、桃園台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 18
7.0強震台北狂搖！象山「鏡頭君」直擊101大力晃動20秒
宜蘭外海27日深夜發生規模7.0的強烈地震，全台有感。值得注意的是，台北市象山上的即時影像鏡頭，剛好拍下地震時台北101晃動的影像，時間長約20秒左右。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 64
成龍懊悔「嚴父教育」逼退房祖名…兒子連1年1通電話都不打了
國際動作巨星成龍（71歲），近日在宣傳新片時罕見談及與兒子房祖名（43歲）的疏離關係。成龍坦言過去篤信「嚴父出孝子」，長期採取高壓教育，甚至在兒子於特殊節日來電問候時予以斥責並掛斷電話，導致父子互動降至冰點。隨著年歲增長，成龍對此深感懊悔，公開認錯表示「教育方式錯了」，如今不再強求，只盼兒子能平安快樂。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 94
台日對抗賽》平鎮完封北海道聯隊 台灣怪物左投震撼日本
平鎮高中今天推派2位U18世界盃強投宰制北海道聯隊，「怪物左投」劉任右先發5局4K無失分、何樺2局無失分，終場以4：0獲勝，最終以1勝1和的不敗成績為中信盃台日高中棒球對抗賽收尾。中信盃台日高中棒球對抗賽最終戰，平鎮高中推派U18世界盃國手劉任右先發，他前3局無安打，4局下被後藤健擊出滾地安打，但其自由時報 ・ 1 天前 ・ 16
成網路梗圖！5人足球守門員「提早慶祝」又來了 這回建功奪勝…本人回應了
半年前的一段影片，成為網路上的梗圖，就是台灣的一場五人制足球賽，屏東大學守門員鄭凱鴻雖成功擋下對手罰球，卻沒發現對手在後方，鄭凱鴻將球放在地上提前拉弓慶祝，對手伺機後方衝出將球踢進，最後將冠軍讓給台體大。相關影片還被放網路上討論，沒想到，昨天（12／27）鄭凱鴻在FF1台灣五人制足球一級聯賽季軍賽，再度上演「提早慶祝」，他以為已將球擋下並飛出界外，但球只是高飛後再度落入場內，並緩緩滑進球門，讓對方得分。還好，這一次鄭凱鴻後續再度建功擋下射球，幫助球隊奪下季軍。太報 ・ 13 小時前 ・ 28
元旦冷氣團殺到！「低溫5度」最冷時間點曝光 下波挑戰寒流
冷氣團一波接一波！氣象粉專天氣風險今（29）日表示，元旦起冷空氣增強，晚間強度將增強為大陸冷氣團等級，週四深夜至週五清晨最低下探11度，週五夜間至清晨近山區可能出現5度左右低溫。預計下週中後期有另一波冷氣團南下報到，其強度也是可上看強烈大陸冷氣團或是寒流等級，不過預報變動應仍大，請大家要做好防寒準備。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 19
它是最傷腎醬料！醫示警：害人慘洗腎保命 醬油膏只排第二
國人習慣飲食沾醬料，對於慢性腎衰竭患者，醬料就像空氣般無所不在，但這些「靈魂醬料」往往就是把慢性腎友推向洗腎室的最後一根稻草。他點名5大傷腎醬料，嚴重程度依序為辣豆瓣醬、醬油膏、番茄醬、沙茶醬與沙拉醬。其中，辣豆瓣醬每百公克的鈉含量就高達7000毫克，無機磷含量約500毫克以上。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 58
書摘／福原愛驚爆江宏傑沒把她看在眼裡？ 26個字曝離婚真實原因
日本「桌球甜心」福原愛與江宏傑的離婚大戲。沉寂一段時間時候，隨著福原愛挺巨肚說已再婚再度引爆注意。福原愛早在《不管怎樣的哭法，我都準備好了》書中曝光江宏傑「根本沒把自己看在眼裡」。福原愛訴說兩人的互動：【真正愛妳的人，會讓妳的心情自由，並且看見自我、重新認識自我。】時間軸拉到現在來看，福原愛真的做到了「自由」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 235
內幕／彰化派系反彈太大 謝衣鳯恐退選2026
[NOWnews今日新聞]藍綠備戰2026年九合一選舉，除六都選區之外，全國最大縣：彰化縣的選情也備受關注。民進黨已確定徵召綠委陳素月參選，國民黨內原本都看好由藍委謝衣鳯出馬，但迄今無下文。據了解，若...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 64
潛力股名單公布！台股「市值大爆發」才剛開始要飆？不是記憶體...成長榜前九名都「這族群包了」
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股正式寫下歷史新頁。26日整體總市值首度站上百兆元關卡，背後最大推手正是人工智慧浪潮全面引爆。今年以來，上市櫃公司...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
台南夫妻遭詐⋯劣警不受理報案甩鍋戶籍地：白痴被騙！他吞1大過求翻身
台南市新化分局謝姓警員任警17年，去年受理詐騙案件甩鍋，要被害人至戶籍地報案，導致遭詐夫妻身心俱疲，還遭謝員在背後辱罵「白癡」，台南市警局對此祭出「記一大過」重懲，謝員不服提起行政訴訟。高雄高等行政法院判決出爐，認定謝員行為具重大疏失且損害警察形象，判決其敗訴，維持原處分。三立新聞網 setn.com ・ 56 分鐘前 ・ 14
TPBL／林書豪球衣引退座無虛席 6500人進場！國王本季首度滿場
新北國王在28日替林書豪舉辦球衣引退儀式，這場比賽吸引了滿場6500位觀眾進場，一舉刷新了本季國王的進場人數新高。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 8
新北市、新竹市藍白合大破局？鄭麗文表態了
即時中心／潘柏廷報導隨著2026年地方大選不到一年，朝野各政黨陸續展開布局，令外界關注之一是在野陣營的「藍白合」；然而在新竹市長方面，雖國民黨宣稱會禮讓市長高虹安連任，但有意角逐市長的藍營前發言人何志勇則嗆，除非民眾黨承諾2028年禮讓國民黨推派總統人選，自己就會退選，而民眾黨主席黃國昌今（27）日下午更在新北新莊舉辦首場造勢活動，都讓外界好奇藍白合是否破局。對此，國民黨主席鄭麗文下午也表態了！民視 ・ 1 天前 ・ 196
總統當面喊選彰化縣長！ 謝衣鳳：願意挑戰
民進黨在31日將正式提名民進黨立委陳素月參選彰化縣長，總統賴清德今(28日)到彰化參香時，除了大力支持陳素月外，並感謝其他3位候選人「有風度」，對於國民黨人選未定，總統祝福國民黨立委謝衣鳳可以出線，謝衣鳳也鬆口「願意挑戰」。TVBS新聞網 ・ 11 小時前 ・ 97
不甩國民黨中央？何志勇提「1條件」才退選新竹市 高虹安回應了
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導新竹市長高虹安遭控虛報助理酬金、加班費，日前二審判決大逆轉，貪污部分無罪，意即她可回到市長職位，明（2026）年競選連任也順勢解套。國民黨祕書長李乾龍昨（26）日定調，新竹市長確定禮讓現任不提名，藍白合又添一樁。不過，有意爭取提名的前國民黨發言人何志勇堅持，民眾黨要是承諾2028總統大選禮讓國民黨，他現在可立刻退選；而高虹安也對此做出回應了。民視 ・ 1 天前 ・ 116
地震後竹科路上大塞車！工程師深夜衝回公司
[NOWnews今日新聞]昨日晚間約11時宜蘭外海發生規模7.0大地震，全台多地皆有感！不少民眾在睡夢中也被驚醒，而在地震後的另一邊，有人發現，竹科的工程師們又出動了，不少工程師已經在地震發生後開車趕...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前 ・ 52
他買袋裝米竟見超多小蟲！有米蟲還可以吃嗎？專家分享妙招
天氣潮濕，容易孳生蚊蟲，即使未開封的食物，也不能倖免。有網友曾在臉書《超市優惠關注組》表示，在超市購買一包米之後發現，未開封的袋裝米中有很多細小的螞蟻爬來爬去，最後決定要求退款。究竟袋裝米中的昆蟲是什健康2.0 ・ 2 小時前 ・ 1
影帝布蘭登費雪慘失業！陷入《日租家庭》複雜道德邊緣
影帝布蘭登費雪慘失業！陷入《日租家庭》複雜道德邊緣EBC東森娛樂 ・ 20 小時前 ・ 1