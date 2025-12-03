LIVE JAPAN

在日本迷路時該怎麼辦？教你問路實用日文！

在日本迷路時該怎麼辦？教你問路實用日文！
在日本迷路時該怎麼辦？教你問路實用日文！

到東京旅遊時，應該都有過被複雜的電車路線、跟台灣截然不同的路標嚇到的經驗吧！雖然現在能直接用手機看地圖，不過還是會有地圖失靈，或是就是搞不清楚方向的時候，這種時候就鼓起勇氣問路吧！小編為你準備了實用的日語問路會話集，以及部分山手線車站的讀音（日文＆空耳），知道怎麼念的話，問起路來更是簡單囉～

首圖來源：pixta

搭配影片學發音更好懂！

下面影片由日本人教學發音，來示範問路的基礎會話，並以英文字幕來解釋意思。先看完會話例句，再回頭聽一遍發音，包準你很快就會啦！

我想去OO，該怎麼問路呢？

照片來源：pixta
照片來源：pixta

照片來源：pixta

在向日本人問路時，如果一下子就開口詢問的話，對方可能會嚇到。因此一開始可以先稍微說明狀況，這樣也會比較有禮貌喔！

等對方回應之後，就可以開始問路啦！首先來看問路時最有可能用到的單字。

地標類

便利商店
コンビニ／kombini／空比擬
車站
駅／eki／欸ㄎㄧ
計程車乘車處
タクシー乗り場／takushī noriba／塔庫溪諾哩巴
醫院
病院／byōin／比優因
診所
クリニック／kurinikku／哭里尼哭
藥局
薬局／akkyoku／壓ㄎㄧ優哭
百貨公司
デパート／depato／蝶帕偷
廁所
トイレ／toire／偷以列
警察局（派出所）
交番／koban／摳邦
郵局
郵便局／yubinkyoku／由病優哭
店家（店鋪）
ショップ／shoppu／秀鋪
餐廳
レストラン／resutoran／列斯特朗

方向類

前／mae／麻耶
後ろ／ushiro／屋奚落
左／hidari／悉達李
右／migi／米機

如果有明確想去的車站，也可以直接說出車站名，這樣能更快得到答案喔！

照片來源：pixta
照片來源：pixta

照片來源：pixta

車站類※僅介紹一部分山手線上的車站

東京站
東京駅／tokyoeki／頭屋kyo欸ㄎㄧ
品川站
品川駅／shinagawaeki／喜納卡瓦欸ㄎㄧ
目黑站
目黒駅／meguroeki／咩估樓欸ㄎㄧ
澀谷站
渋谷駅／shibuyaeki／喜餔雅欸ㄎㄧ
原宿站
原宿駅／harajukueki／哈拉揪哭欸ㄎㄧ
代代木站
代々木駅／yoyogieki／悠悠ㄎㄧ欸ㄎㄧ
新宿站
新宿駅／shinjukueki／心揪哭欸ㄎㄧ
池袋站
池袋駅／ikebukuroeki／以給布骷髏欸ㄎㄧ
日暮里站
日暮里駅／nipporieki／你波里欸ㄎㄧ
上野站
上野駅／uenoeki／屋耶no欸ㄎㄧ
秋葉原站
秋葉原駅／akihabaraeki／阿奇哈拔拉欸ㄎㄧ
神田站
神田駅／kandaeki／康達欸ㄎㄧ

當這些單字都會念了之後，就可以再搭配下面的會話句型，來問路囉！

照片來源：pixta
照片來源：pixta

照片來源：pixta

除了問路之外，也還可以多問時間、距離等等，這樣比較方便判斷該坐車前往，還是走路就可以了。另外除了問路，也可以多詢問周遭還有什麼店家、車站等等，這樣更好在旅途中因應變化喔！

迷路時不用緊張，問路就對啦～

照片來源：pixta
照片來源：pixta

照片來源：pixta

小編覺得，迷路也是旅行的醍醐味之一。這種時候也許能看到不一樣的風景，或是得到當地人的幫助，體驗到不一樣的交流也很不錯呢！不過迷路時當然會有些緊張，學會幾句簡單的日語，在這種時刻就能順利解決問題，希望大家都能順利找到要去的地方！

