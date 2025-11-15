旅客拒下車！暴走無差別攻擊「副站長、站務員全受傷」台鐵出錢助提告

記者李育道／台北報導

瑞芳車站昨日出現乘客拒絕下車，攻擊副站長與站務員。（圖／讀者提供）

台鐵列車1280次區間車14日深夜抵達瑞芳終點站時，一名20多歲男子拒絕下車且被帶下車時還不斷咆哮、攻擊站務人員，導致前來制止的副站長及站務員臉、身體均有受傷，全案將依違反鐵路法及刑法傷害罪分別移請鐵道局及基隆地檢署裁處、偵辦。對此，台鐵公司嚴厲譴責暴力行為，並將協助提告並支付法律費用。

列車長及站務員要求男子下車，但男子卻情緒激動，先是坐在地上大聲咆哮，之後更用腳踹攻擊副站長、站務員。（圖／讀者提供）

據了解，當時列車（1280次區間車）到站時，該男子位於第10車廂內，但卻不願配合下車，列車長認為該名男子違反《鐵路法》滯留車廂不願離去，隨即通報瑞芳分局瑞芳派出所。警方到達前，列車長及站務員要求男子下車，但男子卻情緒激動，先是坐在地上大聲咆哮，之後更用腳踹攻擊副站長、站務員，最終遭多人合力壓制、並安撫情緒，而站務員及副站長受輕傷，全案將依違反鐵路法及刑法傷害罪分別移請鐵道局及基隆地檢署裁處、偵辦。

站務員及副站長受輕傷，台鐵公司今日表示嚴厲譴責暴力，將全力協助同仁依法提告，以及支付所有法律費用。（圖／讀者提供）

對此，台鐵公司說明，14日23點47分第1280次區間車抵達終點站—瑞芳站，站員進行清車作業時，發現一名旅客滯留車上。站員禮貌性請旅客下車，惟遭旅客拒絕，值班站長遂通報車站所在地瑞芳分局瑞芳派出所。

為避免影響後續第452次自強號進站，值班站長與站員於員警到站前，嘗試將旅客勸離下車，過程中旅客情緒激動攻擊站員，造成值班站長嘴角、身體擦挫傷。車站立即通報119，將旅客強制送醫，後續交由鐵路警察偵辦中。受傷值班站長亦經醫院檢查治療，傷勢無大礙，已返家休息。

台鐵公司對於該名旅客不法侵害的暴力行為，嚴厲譴責，並將全力協助同仁依法提告，以及支付所有法律費用。

台鐵公司也呼籲旅客，理性對待公共服務人員，切勿以暴力干擾公務，共同維護良好搭乘環境與公共秩序。

