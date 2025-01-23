烏魚子料理怎麼做？怎麼吃、怎麼烤？如何保存？烏魚子炒飯做法為何？

烏魚子是農曆春節常見的菜色之一，除了在餐桌上受到歡迎之外，也是許多民眾送禮的熱門選項，究竟烏魚子怎麼吃？烏魚子料理有哪些？烏魚子怎麼烤？烏魚子怎麼煎？烏魚子炒飯做法為何？烏魚子保存怎麼做？yahoo奇摩新聞帶你一同了解。

烏魚子是農曆春節常見的菜色之一，除了在餐桌上受到歡迎之外，也是許多民眾送禮的熱門選項。（示意圖／Getty Images）

烏魚子怎麼吃？烏魚子料理有哪些？

烏魚子料理方式眾多，無論是烤、炸、煮，都別有一番風味，想用烏魚子入菜也非常簡單，包括烏魚子馬鈴薯沙拉、炙燒烏魚子、烏魚子炒飯，以及金沙烏魚子義大利麵，都是在家即可完成的簡單料理，有興趣的民眾，不妨找時間動手試試看！

烏魚子怎麼烤？

曾獲「台灣十大優質烏魚子」雙料冠軍的林篤毅分享，燒烤烏魚子越簡單越好。從冷凍庫取出的烏魚子，要先經過一小時退溫，不用去模，先用58度金門高粱酒勻泡約3分鐘，再將高粱酒倒進小茶杯容器中，作為燃料點燃，掌握好火候之後，此時用鐵夾子將烏魚子夾到火上來回勻烤，看到表面稍有焦黃狀即可翻面燒烤，如此一來除了色澤漂亮，也能保留烏魚子的原味，並進一步感受焦香的美味。

烏魚子怎麼煎？

曾獲「十大優質烏魚子」雙冠榮譽的林志聰提到，想用平底鍋煎出好吃的烏魚子，可以先在鍋底滴入約一茶匙的油，並用大火熱鍋，之後放入烏魚子，並用鍋鏟按壓使之均勻受熱，一面烏魚子大約煎10秒鐘左右，待烏魚子兩面均起白色微小氣泡即可起鍋。

烏魚子炒飯做法為何？

不敢單吃烏魚子的人，也可以嘗試烏魚子炒飯。國宴主廚阿慶師分享，想做烏魚子炒飯，可先備好以下食材，並根據個人喜好微調比例：

烏魚子150g、3顆雞蛋、適量青蔥、20g碎腰果、50g蘋果丁。

白飯：2杯米、2杯水、1小匙米酒、1小匙橄欖油、少許鹽巴。

調味料：3大匙油、2大匙水、二分之一小匙白胡椒粉、二分之一小匙天然鮮味粉、1.5大匙鮮味露、3大匙米酒。

料理方式如下：

煮米時依照1比1的比例加入兩杯水、兩杯米、1小匙米酒、1小匙橄欖油、少許鹽，一同蒸煮。

以2大匙米酒醃製烏魚子約1分鐘，並除去表面薄膜後，乾鍋加熱，以中火乾煎至香氣出來，表面微焦，放涼後切丁備用，飯和烏魚子的比例建議為10比1。

熱鍋冷油，以中火將蛋炒至冒泡，加入烏魚子，隨後把火關掉，加入白飯、1大匙水後繼續翻炒。

關火加入二分之一小匙白胡椒粉、二分之一小匙天然鮮味粉後，加入第二次水和青蔥。

關小火加入1.5大匙鮮味露後大火翻炒。

起鍋前加入米酒，盛盤後灑上碎腰果、蘋果丁、蔥花點綴即可。

烏魚子保存怎麼做？

烏魚子業者蔡義柏建議，烏魚子一般以常溫保存，期限為3天；放冷藏可以保存1個月；冷凍則可以放到1年，倘若1個月以後才要吃，最好直接冰進冷凍，一個月內要吃就放冷藏即可。

撰稿：吳怡萱