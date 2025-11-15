啦啦隊新制服亮相！李恩菲實穿甜問「你們喜歡嗎？」 網暴動：好暈

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導

味全小龍女、臺北戰神啦啦隊的成員李恩菲（菲菲），因甜美的外型以及修長美腿受到大家喜愛，Instagram粉絲數已累積高達43萬人。近日掀起的討論的是臺北戰神啦啦隊的新制服，寵粉的她也發出多張照片詢問「你們喜歡嗎？」貼文一出立刻掀起大量討論，網友們紛紛直呼「好辣好辣，快給我水」、「正妹菲菲」、「第二張好暈」。

味全小龍女、臺北戰神啦啦隊的成員李恩菲（菲菲），因甜美的外型以及修長美腿受到大家喜愛，Instagram粉絲數已累積高達43萬人。（圖／李恩菲 IG）

臺北台新戰神開幕戰於今、明（15、16）兩日在和平籃球館登場，許多球迷也熱血沸騰、相當期待。對此，李恩菲昨（14）日也透過IG寫下：「你們準備好了嗎？喜歡新制服嗎？」同時附上多張照片，只見她身穿紅色短版背心、胸上挖空設計顯露好身材，下半身則是穿著黑色短褲、搭配紅色皮帶，呼應整體紅色系搭配，完美襯托出俐落又青春的氛圍。

李恩菲昨（14）日透過IG分享臺北戰神啦啦隊的新制服，照片曝光也湧入大批網友讚賞。（圖／李恩菲 IG）

貼文曝光後，瞬間引來大批粉絲大讚，「好辣好辣，快給我水」、「正妹菲菲」、「第二張好暈」、「好紅好紅」、「期待的籃球開季了」、「菲菲最正」。

