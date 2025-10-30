20款品牌外套推薦！保暖防風防水，千元內就可以入手
最近氣候正式入冬，換季導致日夜溫差大、陰晴不定，要是夜晚騎車、或是通勤路上、週末戶外活動郊遊、登山看海，沒有一件既能防風保暖，又禁得住陣陣飄來的細雨，而不被淋濕的外套，那實在不行！快來看編輯為你精選的20款防風防潑水外套推薦。
防風外套推薦：GU
這件來自GU的「防風連帽外套」，表面材質採用再生聚酯纖維材質，耐久防潑水，能適度彈開較小的雨水，立體的帽子設計適合各種戶外活動，防風材質，不僅能保持溫暖，搭配拉鍊口袋特殊設計，也會防止物品掉落，千元內入手的價格非常親民。
防風外套推薦：ONE BOY
許多人一定會害怕，這類外套會顯得厚重，這款來自ONE BOY的機能輕量防水防風透氣衝鋒衣，經SGS檢測防潑水最高等級Level5，水滴形成圓珠狀，不易產生滲透，輕盈舒適、機能防風，比一般防風外套更輕，內裏透氣網布，加強循環散熱不悶熱。
防風外套推薦：THE NORTH FACE
這款 The North Face 的防風防潑水連帽外套」，技術方面採用DryVent防水透氣材質，袖口透過壓釦可調節，高領連帽設計，為頭部提供溫暖呵護，除了奶白色女款，也有推出許多繽紛色系。
防風外套推薦：UNIQLO
UNIQLO防風外套，版型寬鬆易於活動，輕盈的網眼布料上貼合薄膜層的防水款式布料，可彈開小雨程度水分的耐久防潑水機能，袖口自由調節設計，下擺鬆緊能防止冷風找到縫隙侵入！
防風外套推薦：Timberland
Timberland 防潑水連帽外套，舒適質感面料，保暖連帽設計，可阻擋強風灌入衣領，搭配上便利的收納口袋，秋冬將手藏入，簡直太溫暖。
防風外套推薦：ARC'TERYX
Saydi 軟殼外套適合冷天健行穿著，採用防風、抗水、透氣的GORE-TEX INFINIUM™面料搭配聚酯纖維刷毛內裡，提供保暖及風雨保護。
防風外套推薦：MAMMUT
Linard Guide 硬殼防水外套，採用輕量彈性的3層再生Mammut DRY Tour 技術，能提供防風雨保護，搭載PFC-free的DWR防潑水處理，外型簡約俐落，在濕冷季節也能保持乾爽又舒適。
防風外套推薦：Palladium
Palladium的機能夾克搭配連帽立領設計，有效遮擋風力，保持領口不受強風灌入，腰部抽繩可以根據穿搭風格調整，還有隨身收納小包將衣服收起方便攜帶。
防風外套推薦：Barbour
Barbour經典的Bedale油布外套，寬鬆的廓型版型更適合女性或喜愛多層次穿搭，相較於壹般的機能外套，顯得更有時尚度！
防風外套推薦：Hilltop
Hilltop的防水防風大衣外套，搭載施華洛世奇鑽面撞釘設計，使用GORE-TEX 2L更輕盈透氣，防水效果更佳，門襟彈簧釦加拉鏈開合設計以及袖口搭配上可調節魔鬼氈，可以有效防止風雨滲入，腰下則以開合式磁鐵釦搭配左內裡拉鍊式口袋，實用方便的設計不擔心物品遺失。
防風外套推薦：Studio Doe
抗UV及防潑水面料，質地輕薄具有挺度，在衣身兩側、腋下至袖子下緣有柔軟網布拼接設計，透風涼爽不悶熱，搭配可拆帽設計，拆卸後呈現時髦立領版型。
防風外套推薦：NET
防風材質搭配內刷毛設計，在寒冷的天氣中更能增加保暖程度，搭配上繽紛的色系可以選擇，展現機能時尚的穿搭感。
防風外套推薦：B:MING by BEAMS
B:MING by BEAMS大受好評的登山外套，寛鬆卻不感沉重的版型，易於穿脫。採斜肩接袖剪裁，便於手部活動，採用具防潑水機能的棉聚脂纖維材質，非常適合日常穿著。
防風外套推薦：Lativ
這款以經典設計為基礎，結合實用性與時尚感，採用輕量保暖材質，同時具備良好的防風性能，簡約俐落的剪裁搭配實用的口袋設計，無論是戶外活動還是通勤需求皆能輕鬆應對。
防風外套推薦：Under Armour
Under Armour外套結合高性能與時尚設計，防風設計搭配全拉鍊與可調式帽兜，增強保護效果，修身剪裁突顯運動輪廓，融入現代流行元素，無論訓練或休閒都能駕馭。
防風外套推薦：adidas
這款運動外套完美結合時尚與功能性，高品質面料輕盈且透氣，經典三線元素簡約又具辨識度，收腰荷葉邊下擺設計非常可愛。
防風外套推薦：National Geographic
這款GORE-TEX雙層防潑水連帽外套具備卓越的防水、防風與透氣性能，內裡輕量舒適，提供全天保暖感，連帽與袖口細節設計，提升貼合度與保護性，簡約的米色設計百搭耐看。
防風外套推薦：plain-me
這款plain-me外套以極簡設計為核心，展現出低調卻不失品味的時尚美學，拉鍊開合設計搭配多功能口袋，兼顧實用與細節美感。
防風外套推薦：mizuno
Mizuno GORE-TEX連帽夾克，採用高效能GORE-TEX面料，提供出色的防水、防風與透氣性能，經典的石灰白色設計，簡約大方，易於搭配，內層輕盈，適合多變天氣穿搭，無論是登山、徒步還是日常出行，都能提供全方位的保護與舒適。
防風外套推薦：Levi's
Levi's經典外套採用高品質面料，內裡柔軟保暖，適合秋冬季節穿搭，拉鍊設計搭配兩側口袋，實用性十足。
