出貨不斷！技嘉拚雙位數成長 AI伺服器訂單旺到明年

技嘉14日舉行法說會，圖為共同總經理林英宇（左起）、李宜泰及發言人劉文忠。（圖／技嘉提供）

技嘉（2376）受惠AI伺服器續旺，加上擺脫第二季的匯損衝擊，營收規模擴大、獲利增長，為其第三季交出稅後純益年增逾58％、達30.56億元，每股稅後純益（EPS）4.56元的成績，並推升前三季稅後純益年增3成以上、達92.22億元，前三季EPS13.76元。技嘉法說利多消息激勵14日股價開低走高，漲幅最高來到10元差距。

技嘉總經理李宜泰及林英宇14日均於法說會釋出樂觀展望，直言手上AI伺服器的訂單能見度已可看到明年底，預期明年整體營運仍將以雙位數年增目標推進。發言人劉文忠指出，第三季伺服器業務比重約占整技嘉整體6成，其中AI伺服器營收即占逾8成。

為維持AI伺服器業務熱度延續，技嘉近年也不斷擴建產能，今年約8億元的資本支出，主要用於台灣、馬來西亞及美國的產線，明年則將規畫10至12億元的資本支出，持續用於生產的相關部署，李宜泰指出，與SK集團旗下Sktelecom的合作將為旗下技鋼發展在地客製化解決方案、拓展韓國市場，另外與Kernoenterprises建置在地生產與服務量能，看好中東未來將成為全球AI重鎮之一的發展與成長潛力。

在三大消費性產品線部分，林英宇表示，主機板及顯示卡業務的成長皆已超越年初時的預估，筆電出貨亦優於預期，展望明年，公司亦看好三產品線將有很大的機會保持成長態勢。針對近期記憶體缺貨漲價的影響，林英宇表示，目前技嘉庫存在一季內仍供應無虞，同時在顯示卡產品需求一整年皆旺盛且供不應求下，對顯示卡的毛利影響亦有限。

技嘉14日股價開低走高，由最低點264元攀升至最高276元，可惜漲勢未撐，技嘉股價終場小漲0.18％，收至270.5元。

