和碩Q3獲利暴增逾14倍 AI伺服器、汽車電子營收成長在望 明年苦盡甘來？

和碩董事長童子賢（中）、共同執行長鄭光志（右）與鄧國彥（左）在今年和碩股東會合影。

和碩第三季獲利擺脫谷底後，新事業營運明年苦盡甘來？和碩第三季不僅稅後純益回到45.45億元、季增14.8倍，共同執行長鄧國彥更看好，明年AI伺服器營收將明顯成長，共同執行長鄭光志則喊出AI伺服器「有信心承接CSP生意」，並已為此擴增台灣、墨西哥、德州產能，而車用電子明年也有機會在新客戶進駐下，迎接「不錯的成果」。

和碩舉行法說會公布第三季財報與未來展望，由共同執行長鄧國彥、鄭光智主持。有別於第二季僅賺2.87億元、EPS暴跌至0.11元的慘劇，第三季受惠於新款iPhone出貨帶動本業獲利上揚，加上處分立訊與佳能股票、金融資產評價利得增加、匯兌收益成長等帶動業外收入大幅提升，第三季稅後純益回升至45.45億元、相當於回到過去兩年同期水準，比上一季大增1483.6％、年增率亦有5.8％，然而，若單看代表本業獲利的營業利益，第三季僅有32.18億元，卻是12年來同期新低。

受到第二季獲利能力欠佳拖累，和碩前三季累計稅後純益為91.36億元，比去年同期下滑30.5％，EPS為3.42元。

和碩遲遲未能搭上AI伺服器列車、iPhone代工訂單的獲利也因為與立訊合資而下降，成為近年來和碩獲利能力遭遇困境的主因，也因此，和碩在AI伺服器、車用電子兩大新事業的進展，成為法人關注焦點。

鄭光志表示，GB200、GB300分別在今年第三、四季開始出貨，已貢獻Computing業務營收，為了迎接AI伺服器訂單，除了既有的桃園廠之外，今年和碩在台灣買下的兩座廠房，大部分空間都改裝成伺服器生產線，墨西哥廠也增設包括SMT在內的伺服器產能，可以從L1做到L11，今年9月已經試產成功，而新近租下的德州廠則預計明年第一季底試產完成，可以從L6做到L11。

鄭光志進一步表示，和碩不僅積極開拓新興AI資料中心業者的生意，也正與一線四大CSP接洽合作機會，他喊話「有信心承接CSP生意」，鄧國彥預估，明年伺服器營收將會明顯成長。

而在車用電子方面，鄭光志表示，和碩車用電子目前有兩個主要客戶，今年下半年車用電子營運明顯受到全球電動車銷售不振的衝擊，不過車用電子新客戶耕耘有成，今年已經開始做NPI（新產品導入），預期明年下半年、2027年間，新客戶的產品將進入量產，讓他對明年車用電子的營運成長樂觀以對。

展望後市，鄧國彥表示，今年第四季筆電已進入傳統淡季，預估筆電營收將比第三季下滑，但伺服器、主機板則會成長，故Computing營收仍將優於第三季，消費性電子業務在遊戲機需求加持下，第四季營收將微幅季增，通訊業務則因手機還在出貨旺季，也是會季增。

面對明年，鄧國彥雖然預期筆電是低個位數百分比成長，可是在記憶體缺貨下，能否如預期般成長的關鍵，還是客戶能買到多少記憶體，而伺服器業務成長趨勢明顯，消費性電子產品明年則受惠於新產品及新客戶加入，有機會比今年成長

在通訊業務方面，寬頻產品需求走出延續兩年的冷淡、今年下半年已回到穩定成長軌道，預期2026年表現也會不錯。



