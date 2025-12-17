就想去日本買煮飯鍋、氣炸鍋？日本各種家電＆相關單字詳細懶人包

日本的家電在台灣人心中經常是品質保證，除了品質精良之外，還經常有各種符合現代人生活模式與習慣的強大功能，有了這些優秀產品都能讓家事、料理變得更輕鬆與方便。再加上最新款的日本家電通常第一時間只在日本推出販售，有時候價格還會比在國外賣便宜，使得許多迫不及待想入手、想省錢的旅人都會親自到日本購買或尋找代購。



這回一次整理了日本各種家電產品的日文名稱及唸法，從廚房家電、清潔家電到多媒體備設備等等，還有像是型號、保固期之類的家電相關名詞，無論是人在日本買家電或是在日本網路商城血拼時都能派上用場！

廚房家電類單字

調理、烹煮、加熱類

廚房家電

キッチン家電（kitchinnkaden）

瓦斯爐

ガスコンロ（gasukonnro）

可簡寫為「コンロ（konnro）」

電熱爐

電気コンロ（denkikonnro）

IH電磁爐

IHクッキングヒーター（IH kukkinnguhiita-）

快煮壺

電気ケトル（denkiketoru）

電熱水瓶

電気ポット（denkipotto）

煮飯用電子鍋

炊飯器（suihannki）

燒烤器

グリル（guriru）

烤箱

オーブン（oobunn）

微波爐

電子レンジ（dennshirennji）

或「レンジ（rennji）」

燒烤用微波爐

オーブンレンジ（oobunnrennji）

蒸氣烘烤微波爐

スチームオーブンレンジ（suchi-muoobunnrennji）

蒸氣烤箱、水波爐

ウォーターオーブン（whootaoobunna）

ヘルシオ

烤麵包機

トースター（toosuta-）

麵包用小烤箱

オーブントースター（oobunntoosuta-）

電烤盤

ホットプレート（hottopure-to）

電熱鍋

グリル鍋（gurirunabe）

電炸鍋

電気フライヤー（denkihuraiya-）

氣炸鍋

起司鍋爐

フォンデュ鍋（fonndhunabe）

切碎、攪拌類

果汁攪拌機、榨汁機

ミキサー（mikisa-）

隨行杯榨汁機

タンブラーミキサー（tannbura-mikisa-）

手持式食物攪拌機

ブレンダー（burennda-）

食物調理機

料理製作、加工家電類

麵包機

熱壓吐司機

鬆餅機

ワッフルメーカー（waffurume-ka-）

電湯鍋

電子燉鍋

スロークッカー（suro-kukka-）

電蒸籠

スチームクッカー（suchi-mukukka-）

咖啡機

コーヒーメーカー（koohiime-ka-）

濃縮咖啡機

エスプレッソメーカー（esuburessome-ka-）

又可稱為「エスプレッソマシン（esuburessomasinn）」

氣泡水機

ソーダメーカー（soodame-ka-）

又可稱為「炭酸水メーカー（tannsannsuime-ka-）」

優格機

ヨーグルトメーカー（yoogurutome-ka-）

冰淇淋機

アイスクリームメーカー（aisukuri-mume-ka-）

豆漿機

豆乳メーカー（tounyuu me-ka-）

啤酒發泡器

其它廚房家電類

電子料理秤

デジタルクッキングスケール（dejitarukukkin gusu ke-ru）

洗碗機

食器洗い機（shokkiaraiki）

簡稱「食洗機（shokusenki）」

附烘碗功能的洗碗機

食器洗い乾燥機（shokkiaraikansouki）

清潔、生活家電單字

洗淨、除塵類

洗衣機

洗濯機（sentakuki）

直立式「縦型（tategata）」

滾筒式「ドラム式（doramushiki）」

手持洗衣機「ハンディ洗濯機（handisentakuki）」

吸塵器

掃地機器人

ロボット掃除機（robottosoujiki）

蒸氣清潔機

スチームクリーナー

塵蟎吸塵器、除塵蟎機

ふとんクリーナー／布団クリーナー（futonkuri-na-）

空氣清淨機

エアクリーナー（eakuri-na-）

季節性家電類

空調

エアコン（eakon）（日文簡稱）

或「エアコンディショナー（eakonndelisyona-）」

冷氣機

クーラー

電風扇

扇風機／せんぷうき（sennpuuki）

空氣循環扇

サーキュレーター（saakyureetaa）

暖爐

風扇暖爐

ファンヒーター（fannhi-ta-）

暖桌

こたつ（kotatsu）

電毯

電気カーペット（denkikaapetto）

也可稱為「ホットカーペット（hottokaapetto）」

電熱地毯

ホットマット（hottomatto）

電熱枕

あんか（annka）

懷爐、充電式暖暖包

かいろ（kairo）

暖腳器

足温器（sokuonki）

又稱作「フットヒーター（futtohi-ta-）」

或是「フットウォーマー（futtowooma-）」

空氣加濕器

加湿器（kashitsuki）

蒸氣式「スチーム式（suchiimushiki）」

混合式「ハイブリッド式（haiburitto）」

其它類

熨斗

アイロン

免插電的無線熨斗則稱為「コードレスアイロン（koodoresuairon）」

蒸氣熨燙機

裁縫機

ミシン（mishinn）

除毛球機

毛玉取り（kedamatori）

免治馬桶座

温水洗浄便座（onsuisenjoubenza）

美容、健康家電單字

美髮類

吹風機

ドライヤー（doraiya-）

整髮器、離子夾。

ヘアアイロン（heaairon）

平板離子夾為「ストレートアイロン（sutore-toairon）」

圓筒狀離子夾為「カールアイロン（ka-ruairon）」

整髮梳

ロールブラシアイロン（roruburashiairon）

刮鬍刀

シェーバー（she-ba-）

理髮器

バリカン（barikann）

除毛器

脱毛器（datsumoki）

其它類

美容蒸氣機

フェイススチーマー（fueisusuchi-ma-）

按摩器

按摩椅

マッサージチェア（massa-jichea）

眼部按摩器、按摩眼罩

電動牙刷

電動歯ブラシ（dendouhaburashi）

電子設備相關家電單字

電視、周邊產品類

電視

テレビ（terebi）

液晶電視

液晶テレビ（ekishouterebi）

或「液晶ディスプレー（ekishoudisupurei-）」

電視錄影器、錄影盒

播放器

投影播放器

プロジェクター（purojekuta-）

音響設備

オーディオ（oodio）

家庭劇院設備

ホームシアター（hoomushiataa）

頭戴式顯示裝置

ヘッドマウントディスプレイ（heddomauntodisupurei）

遙控器

リモコン（rimokon）

多媒體裝置類

電腦

パソコン（pasokon）

筆電

ノートパソコン（nooto pasokon）

桌電

デスクトップパソコン（desukutoppu pasokon）

平板裝置

タブレット（taburetto）

液晶螢幕

液晶モニター（ekishounonita-）

印表機

プリンター（purinta-）

掃描機

スキャナー（sukyana-）

Wi-Fi路由器

Wi-Fiルーター（Wi-Fi ru-ta-）

智慧型手機

スマホ（sumaho）

正式稱呼為「スマートフォン（suma-tofon）」

耳機

イヤホン（iyafon）

無線「ワイヤレス（waiyaresu）」

藍芽「ブルートゥース（buru-tu-su）」

頭戴式耳機

ヘッドホン（heddohonn）

藍芽播放器

ブルートゥーススピーカー（buru-tu-susupi-ka-）

麥克風

マイク（maiku）

家電用品常見用語單字

常見用語

使用手冊、說明書

仕様書（shiyousho）

廠牌、製造商

メーカー（me-ka-）

產品型號

型番（katabann）

產品編號

品番（hinban）

商品編號

商品コード（shouhinkoodo）

產品規格

スペック（supekku）

產品材質

素材（sozai）

產品成分

成分（seibun）

尺寸

サイズ（saizu）

消耗功率

消費電力（shouhidenryoku）

輸出功率

出力（shuturyoku）

保固期

保証期間（hoshoukikan）

附屬標準配備

付属品（fuzokuhin）

掌握關鍵Keyword讓你買日本家電更順利！

日本的家電產品的種類多元、款式豐富、功能也複雜，有時候若是沒有對產品的基本認識，是很難單從名稱去猜出該家電的用途，況且廠商又經常自行發明新名詞，就連會日語的人也沒辦法第一秒就了解這些家電的日文或中文說法。



但是這次介紹的單字都是日本商場及日本人會使用的基本家電用語，當想要找某種特地產品時都可以直接用該單字來詢問店內人員，在網路商城想用關鍵字下去搜尋也可以直接複製貼上，大大提高你的購物效率哦！



